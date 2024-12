«Игру престолов» адаптируют для мобильных устройств

Вселенная « Игры престолов » расширится за счет новой видеоигры. Об этом стало известно на церемонии вручения премии The Game Awards 2024 Мобильная RPG с открытым миром под названием Game of Thrones: Kingsroad («Игра престолов: Королевская дорога») разрабатывается студией Net Mobile в сотрудничестве с Warner Bros. и HBO. Релиз на мобильных устройствах намечен на 2025 год.События игры будут разворачиваться в королевстве Вестерос. Игроку предстоят сражения с белыми ходоками и встречи со знакомыми персонажами, включая Джейми и Серсею Ланнистер, Джона Сноу и лорда Вариса.На счету детища Джорджа Мартина это не первая игра. По сериалу и книгам в свое время создали стратегию в реальном времени A Game of Thrones: Genesis, экшн-RPG Game of Thrones, компьютерную версию настолки A Game of Thrones: The Board Game и интерактивное кино Game of Thrones: A Telltale Games Series.