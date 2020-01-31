«Утреннее шоу»

ревью

В Москве прошёл третий Content Summit Russia.

Сергей Сельянов и Фёдор Бондарчук обсудили актуальные вопросы производства ТВ- и киноконтента

Виктория Исакова и Вера Алентова сыграют в комедии Мариво «Ложные признания»

25 образцов жанра от американских и российских кинематографистов

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

Интервью

Юсуп Разыков: «Мне было важно, как из ничего рождается музыка»

Режиссер фильма «Танец с саблями» – о музыке в кино, гении Хачатуряна и изменении отношения к творчеству