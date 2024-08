Планета Железяка: Психопаты и где они обитают во вселенной «Бордерлендс»

«Бордерлендс». Трейлер №2

Мир, в котором культовая среди бумеров игра Diablo встречается с « Безумным Максом » — так пресса характеризовала первую часть серии игр Borderlands в момент ее выхода. В 2009 году студия Gearbox Software, до того известная сюжетными дополнениями к Half-Life и тактическими шутерами Brothers in Arms, представила шизофреническую антиутопию о мире, в котором все пошло наперекосяк. Комедийный боевик о похождениях охотников за сокровищами на планете Пандора (не путать с одноименной родиной на-ви ) пришелся по душе игрокам, что обеспечило Borderlands долгое и плодотворное существование. На текущий момент франшиза насчитывает четыре основных игры и ряд спин-оффов разной степени каноничности. Игровая вселенная пользуется стабильно высокой популярностью у геймеров, и тому есть несколько причин.Во-первых, Borderlands была и остается проектом выдающегося визуального стиля. Бывалые игроки отлично помнят эпоху конца нулевых и начала десятых, когда практически каждая игра угнетала нервную систему «реалистичной» графикой — культовые проекты, от Fallout 3 до Metal Gear Solid, поражали (в плохом смысле слова) убийственно невыразительной картинкой. В поисках новых эстетических решений разработчики превращали свои творения в болотное месиво — неслучайно этот игровой период получил среди геймеров ироничное прозвище Piss Filter. Borderlands, однако, была не такой — креативный директор Gearboxи основатель студииприняли судьбоносное решение отказаться от повальной моды на эджевый реализм в пользу стилистики ожившего комикса. Игрокам предлагалось погрузиться в негостеприимный, но яркий мирок, лучшей характеристикой которого является ироничная гипертрофированность. Образы Пандоры явно заимствованы из классической научной фантастики ( Эдгара Берроуза ) и эксплуатационного кино шестидесятых (« Путешествие на доисторическую планету », перемонтированный из советского шедевра « Планета бурь »).Из стилистических особенностей вытекает еще одно достоинство Borderlands, позволившее игре вылиться в полноценную франшизу: в нее было просто весело играть. Пандора была наполнена интересными деталями, которые позволяли поверить, что этот мир действительно существует: даже бытовые мелочи, вроде объявлений на обшарпанных стенах, музыки и локальной мифологии, добавляли окружающему пространство глубины и жизни, которой многие игры лишены. Ну и главное — все происходящее в игре подавалось сценаристами и гейм-дизайнерами исключительно в шутливой форме: вселенского оптимизма и многоэтажной сатиры на общество потребления у Borderlands было не отнять.Смотревшие « Светлячка », «Шестиструнного самурая» или «Долларовую трилогию» Серджо Леоне сразу разберутся что к чему. Borderlands — еще один проект, который по праву может считаться вестерном. Но с оговорками: все же мир Пандоры отсылает не только к традиционной истории фронтира — ничейной земли, где отсутствие законов с лихвой компенсируется колоссальными возможностями — но также к жанрам киберпанка и колониального романа-приключения. Каждый привносит свои интересные особенности истории планеты, которая могла бы стать настоящим Раем. Но получилось то, что получилось.В далеком будущем движимое дефицитом ресурсов человечество покинуло Землю и отправилось покорять планеты в соседних галактиках. Кому-то достались более-менее приличные планеты с комфортным климатом, другим — обледенелые камни где-то на задворках известной карты звездного неба. Пандора из последних: колонисты могли выбрать такое место для жизни разве что от отчаяния. Зимы здесь длятся семь земных лет, затем сменяются недолгим, но очень жарким летом, превращающим всю округу в выжженную пустыню. «Полезных ископаемых нет, воды нет, растительности (почти) нет»...Зато полно хищной фауны, которая оказалась очень рада появлению в своем рационе людей. Но со временем выяснилось, что у Пандоры припасен один козырь, нивелирующей все недостатки. Именно на ней первыми жителями были обнаружены следы древней цивилизации Эридианцев — в том числе, таинственное Хранилище, в котором, судя по слухам, находятся несметные богатства. С тех пор отыскать вход в этот мифический Клондайк, Эльдорадо, « Затерянный город Z » пытались как отчаянные одиночки, так и могущественные корпорации.Одна из них, оружейный конгломерат «Даль», всерьез желала вскрыть инопланетную кубышку и забрать все содержимое себе — ради этого она принялась «инвестировать» в Пандору. Строительство новых городов и дорог стало прикрытием для глобальных археологических раскопок, которые, экономии ради, производили за счет заключенных. Огромное количество преступников на планете, где все пытается тебя убить — казалось бы, что могло пойти не так... Как и надлежит корпоративному гиганту, не уступающему в недальновидности и мизантропии «Вейланд-Ютани» (« Чужой ») и «Амбрелле» (« Обитель зла »), «Даль» вскоре потеряла контроль над ситуацией. Помогли ей в этом, в том числе, и конкуренты, разыгравшие собственную игру вполне в стиле дома Харконненов из «Дюны». Оставив после себя недостроенные автобаны и горы мусора, главный спонсор Пандоры поспешил унести ноги от своей же бунтующей рабочей силы. Космического Дубая не получилось, а вот планета-тюрьма — вполне. Один из главных символов Borderlands — одичавший разбойник в рабочей робе и характерной маске — стал единственным хозяином этих земель тотального беспорядка. И заодно существенно снизил средний уровень психологического здоровья на планете.Ментально здоровых на Пандоре нет — они тут просто не выживают. Пережив несколько смен власти, налеты безумных разбойников и хищных крабочервей, жители планеты немного двинулись умом, придав Borderlands особый шизофренический лоск. Очень помогла насмотренность разработчиков из Gearbox, рассыпавших по играм горы отсылок. Чего стоит второстепенный герой по прозвищу Тень, буквально копирующий персонажа Джонни Деппа из « Страха и ненависти в Лас-Вегасе ». Или чудаковатый отшельник (и маниакальный фанат мыла) по имени Тоби ван Адоби . Говорящий, ко всему прочему, голосом артиста Брюса Спенса , сыгравшего во втором «Безумном Максе» свихнувшегося пилота. Но самые яркие безумцы, разумеется, найдутся среди основных персонажей игровой серии, которые теперь получили киновоплощения. Они, в отличие от второстепенных (пусть и фактурных болванчиков) обладали еще и обширным бэкграундом, обосновывающим их самобытный взгляд на мир.На планете Пандора за голову Лилит назначена награда аж в миллион космических долларов, но, что довольно забавно, ни одно объявление о розыске не снабжено снимком этой самой головы. Почему-то все фотографы планеты предпочитали акцентировать внимание ее на выдающемся бюсте. Но точно не стоит расценивать героиню как мятежную красотку из салуна — за ней числится несколько весомых преступлений, в числе которых убийство, заговоры и колдовство. И это отчасти правда: Лилит — один из немногих героей Пандоры, наделенный сверхъестественными способностями, напрямую связанными все с теми же забытыми технологиями древних цивилизаций. Лилит появилась в игровой вселенной Borderlands с самой первой игры, и потому ее роль в экранизации будет довольно весома.По сюжету «Бордерлендс» Лилит в исполнении Бланшетт возвращается на Пандору после долгого отсутствия. Разумеется, без удовольствия, но с миссией — помочь очень богатому человеку Атласу ( Эдгар Рамирес ) отыскать его пропавшую дочь. Отлично зная правила игры, она собирает вокруг себя команду Искателей Хранилища: в одиночку на Пандоре выживают немногие, да и вместе веселее. Режиссер Элай Рот говорит:Еще один персонаж-старожил, появившийся в первой игре франшизы. Невеликого ума, но выдающийся силы наемник, некогда работавший на компанию все того же Атласа. Уволиться со службы пришлось из-за подковерных интриг: на Роланда попытались свалить финансовые махинации проворовавшегося топ-менеджмента корпорации. С тех пор он предпочитает не иметь дел с корпорациями. В мире Borderlands Роланд — типичный солдафон, однако ему не отказать в чувстве юмора и благородстве. Неслучайно этого героя называли в честь стрелка Роланда Дискейна, главного действующего лица серии книг Стивена Кинга «Темная башня».Но в фильме Роланд, с высокой вероятность окажется другим., — вспоминает комик Кевин Харт, которому предстоит воплотить на экране образ нетипичного мордоворота.В мире «Бордерлендс» никак не удалось бы обойтись без собственного безумного ученого. Патрисия Таннис — археолог, работающий на Пандоре еще с тех времен, когда на планете царствовала корпорация «Даль». По праву, самый осведомленный из героев, а также вечный движитель сюжета. Именно Таннис имеет привычку зазывать на Пандору галактических авантюристов, чтобы они помогали ей в поисках Хранилища (выживают, мягко говоря, не все).Затворнический образ жизни не способствует ментальному здоровью: спрятавшись от мира в лаборатории, Таннис немного повредилась умом и начала чудить. Собственно, это и привлекло Джейми Ли Кертис, увидевшую в роли отличную возможность изобразить каноничного гения, у которого не все дома.Пандора не щадит никого — даже детей. В прошлом Тине пришлось пережить очень сильный стресс, связанный с гибелью родителей, так что теперь она не слишком хорошо относится к людям. Зато, несмотря на свой возраст, удивительно хорошо разбирается во всем, что взрывается. Знания подрывника и детский взгляд на мир рождает жуткое сочетание: для Тины взрывы — это девичье развлечение, которое служит отличным финалом для чаепития. Тем не менее, она все еще ребенок, нуждающийся в семье, поэтому тянется к разного рода головорезам. Знакомство с Лилит, к примеру, помогло Тине научиться правильно питаться — до этого в ее рационе были только оладьи и печеньки., — так свою героиню характеризует Ариана Гринблатт.Результаты бесчеловечных генетических экспериментов тоже имеют право на второй шанс. Кригу не повезло стать лабораторной крысой корпорации «Гиперион», облизывающейся на Пандору с самых давних времен. Громила с пилотопором страдает раздвоением личности: одна часть его разума жаждет разрушения и убийств, а другая пытается худо-бедно коммуницировать с другими людьми, не причиняя им вреда. Единственный настоящий друг Крига — крыса по кличке Таванда, единственная цель — крушить, как Халк. В образе безумного убийцы создатели Borderlands закодировали сразу несколько отсылок на массовую культуру: расстройство героя отсылает и к Голлуму из « Властелина колец », и классическому сюжету про доктора Джекилла и мистера Хайда. Несмотря на кровожадность, Кригу не чужд черный юмор: в репликах он нередко делает отсылки к произведениям массовой культуры, среди которых сериал My little pony и песни группы Iron Maiden. По неясной причине обе личности Крига питают нежные чувства к музыке жанра ска.Из-за этой «двуличности» Крига в фильме играют сразу два актера: Флориан Мунтяну (« Крид 2 ») и Оливер Ричтерс – культурист, известный в мире как «Голландский гигант»., — замечает Рот. Неудивительно, что бугаю с бензопилой лучше всего удается наладить контакт с крошкой Тиной.Если вы являетесь противником развития технологии искусственного интеллекта, то робот Железяка (модель CL4P-TP) — ваш самый страшный ночной кошмар. Созданные корпорацией «Гиперион» роботы должны были выполнять рутинную работу на колонизированных планетах, но многочисленные сбои программ очень быстро превратили кротких помощников человека в разумных (если такое слово вообще применимо) созданий. Железяка из городка Файрстоун стал первым персонажем, которого игроки оригинальной Borderlands встречали на своем пути. Неуклюжая, болтливая и двуличная железка не имеет и минимальных представлений о приличиях, поэтому с Железякой постоянно приключаются комичные сцены.Одна из главных способностей Железяки — бесить всех, кто попадется ему на пути. Других выдающихся возможностей робот, увы, не имеет, что не помешало ему стать одним из символов игровой серии. В фильме Железяка говорит голосом Джека Блэка, что лишь добавляет ему непередаваемой меметичности. Без юмора на грани фола (а может и за ним), понятное дело, тоже не обойдется.