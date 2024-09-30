34-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил фильмы конкурсных программ. Смотр пройдет с 18 по 27 октября в Санкт-Петербурге. В 2024 году в международный, национальный и экспериментальный конкурс In Silico вошло 78 работ из 30 стран, отобранных из более чем 2300 заявок. С подробными описаниями фильмов можно ознакомиться на сайте смотра.
фото: пресс-служба смотра
Международный конкурс кинофестиваля «Послания к человеку» традиционно состоит из фильмов разных жанров и форматов: это полнометражные документальные картины и короткие метры всех видов: документальные, игровые, анимационные. В конкурсе Россию представляет фильм Алексея Ханютина «Вечно Живой» — документальная комедия, исследующая остаточный феномен почитания памятников Ленину в российских селах и городах.
«Международный конкурс “Послания к человеку” традиционно разнообразен даже по составу участников. Среди них есть совсем молодые люди. Но команда отборщиков особенно гордится участием в конкурсе этого года режиссеров с мировой известностью, например, британского экспериментатора Бена Риверса, японского аниматора Кодзи Ямамуры и классика отечественного дока Алексея Ханютина. Все они, и дебютанты, и мастера, состязаются друг с другом на равных правах, как равноценны в Международном конкурсе все жанры и форматы, фильмы любой длины. Состав конкурса может показаться эклектичным, разнородным, мозаичным. Это лоскутное одеяло, сшитое из тончайших кружев и грубого холста, толстой кожи и изящного шелка, технологичного капрона и понятного ситца. Но таков по своей природе фасеточный взгляд современного кино на мир. И в этой вариативности есть свое фундаментальное преимущество: кинематограф пробивается к сердцу, уму и душе зрителя разными путями, оставляя за “человеком смотрящим” свободу наделить сюжетом и смыслом каждый завиток противоречивого орнамента», — говорит председатель отборочной комиссии международного конкурса Василий Степанов.
Всего в международном конкурсе представлены 9 полнометражных документальных фильмов, 7 короткометражных документалок, 15 игровых короткометражных работ и 10 анимационных короткометражек.
фото: кадр из фильма #подногами Алексея Федорченко
Национальный конкурс «Послания к человеку» включает в себя и полные, и короткие метры, которые соревнуются друг с другом в условиях полного паритета. В конкурсе заявлены 16 картин, в том числе новая работа Алексея Федорченко#подногами. «В Национальный конкурс в этом году отобрано фильмов больше, чем это бывает обычно. Как будто документалисты, особенно молодые (их в конкурсе, как всегда, большинство), по свежим следам торопятся запечатлеть "здесь и сейчас", уловить внутреннюю жизнь обычного человека во времена повышенной турбулентности. Авторы этих фильмов всматриваются в тихие вопросы, часто не замечаемые обществом и государством, но существенные для любого человека в его частной жизни. Современный киноязык, с его широкими возможностями, экспериментальными и традиционными, позволяет обратиться к очень тонкой материи: к чувствам и ощущениям, боли, тревоге, к поискам счастья и понимания — и не снять пыльцу индивидуального жесткой формой искусства», — отмечает куратор Национального конкурса Алена Солнцева.
Уже в 14-й раз на «Послании к человеку» проводится Конкурс короткометражных экспериментальных фильмов In Silico. Всего в секции представлена 21 картина из России, Португалии, Франции, Испании и других стран. «Содержание экспериментального конкурса 2024 года точнее всего отражает название фильма участницы из Израиля Майи Зак "Дешифровка". Именно "расшифровкой действительности", как писал в свое время Вертов, и занимаются все без исключения фильмы в программе. Как всегда, самый большой тематический блок в конкурсе посвящен работе памяти и ее сохранению в медиа, стремлению расшифровать субъективный человеческий опыт, заключенный в любительских и профессиональных кадрах и фотографиях, в телевизионных роликах и красивых компьютерных рендерах», — рассказывает отборщик Экспериментального конкурса In Silico Михаил Железников.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
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