фото: пресс-служба смотра



фото: кадр из фильма #подногами Алексея Федорченко

34-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил фильмы конкурсных программ. Смотр пройдет с 18 по 27 октября в Санкт-Петербурге. В 2024 году в международный, национальный и экспериментальный конкурс In Silico вошло 78 работ из 30 стран, отобранных из более чем 2300 заявок. С подробными описаниями фильмов можно ознакомиться на сайте смотра.Международный конкурс кинофестиваля «Послания к человеку» традиционно состоит из фильмов разных жанров и форматов: это полнометражные документальные картины и короткие метры всех видов: документальные, игровые, анимационные. В конкурсе Россию представляет фильм Алексея Ханютина » — документальная комедия, исследующая остаточный феномен почитания памятников Ленину в российских селах и городах.», — говорит председатель отборочной комиссии международного конкурсаВсего в международном конкурсе представлены 9 полнометражных документальных фильмов, 7 короткометражных документалок, 15 игровых короткометражных работ и 10 анимационных короткометражек.Национальный конкурс «Послания к человеку» включает в себя и полные, и короткие метры, которые соревнуются друг с другом в условиях полного паритета. В конкурсе заявлены 16 картин, в том числе новая работа Алексея Федорченко . «», — отмечает куратор Национального конкурсаУже в 14-й раз на «Послании к человеку» проводится Конкурс короткометражных экспериментальных фильмов In Silico. Всего в секции представлена 21 картина из России, Португалии, Франции, Испании и других стран. «», — рассказывает отборщик Экспериментального конкурса In Silico Михаил Железников Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.