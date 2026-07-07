Главные новости Anime Expo 2026: от «ДжоДжо» и «Поднятия уровня в одиночку» до нового «Мононокэ»

Юбилейный 35-й фестиваль Anime Expo 2026
отгремел в Лос-Анджелесе с 2 по 5 июля. В этот раз организаторам стало тесно в привычном Los Angeles Convention Center
, поэтому под стенды, панели и специальные показы заняли еще несколько площадок в даунтауне. Четыре дня выдались богатыми на новости: студии и стриминги привезли свежие трейлеры, продолжения хитов, неожиданные авторские проекты, а заодно объявили даты релизов. Ниже собрали самые заметные анонсы ежегодного форума
. А вот дайджест минувшей недели
.
Science SARU
напоминают, что их версия «Призрака в доспехах
» стартует уже 7 июля при помощи нового ролика
, где звучит опенинг GO GHOST
японских хитмейкеров King Gnu
. Второй сезон исторической драмы «Юный лорд — мастер побега
» начнется 17 июля (в промовидео
можно услышать тему ONIGOTO
в исполнении Кэнто Накадзимы
).
Сразу несколько продолжений заявлены на 2027-й: в январе вернется ромком «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
», в октябре до Netflix
доберется второй сезон «Подземелья вкусностей
», а пятая часть «Восхождения героя щита
» выйдет в течение года и уже обзавелся первым тизером
.
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«Подземелье вкусностей» — захватывающее кулинарное фэнтези
У заключительной части саги «Блич: Тысячелетняя кровавая война
» появился финальный трейлер
, у второго сезона «Черного клевера
» — видео
с опенингом Kienai Riyuu
рок-группы WANIMA
, а у продолжения завораживающе красивого
фэнтези «Ателье колдовских колпаков
» — дебютный тизер
.
Студия Trigger
объявила о новом пока безымянном проекте режиссера Хироюки Имаиси
и сценариста Кадзуки Накасимы
— знакового дуэта, подарившего миру «Гуррен-Лаганн
» и «Убей или умри
», а Ёситака Амано
, как и обещал
, представил ролик
«Девы Зан
» — будущего сериала по одноименному артбуку.
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Самые интригующие аниме лета 2026
Фильм «Поднятие уровня в одиночку»
Франшиза «Поднятие уровня в одиночку
» намерена покорить мировой прокат: события второго сезона продолжит фильм с подзаголовком «За гранью системы
» (Solo Leveling: Beyond the System). Экранизация популярного вебтуна посвящена Сон Джину
— некогда слабейшему охотнику, который обрел возможность прокачиваться без ограничений и превратился в одного из сильнейших бойцов подземелий. Режиссерское кресло занял Тао Тадзима
(«Ты и я — полные противоположности
»), он же отвечает за монтаж, операторскую работу и цветокоррекцию. Производство по-прежнему ведется на студии A-1 Pictures
(«Твоя апрельская ложь
», «Мастера Меча Онлайн
»).
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Каким получился второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Продолжение «Гонки «Стальной шар»
«Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар
» — экранизации седьмой части культовой франшизы Хирохико Араки
— возвращается на Netflix 25 сентября. Масштабный забег через всю Америку рисуют в студии David production
(«Пламенная бригада пожарных
», «Нежить и Неудача
»), а постановку доверили режиссерам Ясухиро Кимуре
(«Несносные пришельцы
») и Хидэе Такахаси
(«Платиновый предел
»). К касту присоединились Томоаки Маэно
(Хью Меркьюри
из «Сказки о сахарном яблоке
»), Томокадзу Сугита
(Хайдзимэ Кудо
из «Обычного романа в Коулуне
») и Ёко Хикаса
(Фуки Токита
из «Мононокэ: Зонтик
»). Они озвучат ковбоя Маунтина Тима, президента Фанни Валентайна и Хот Пэнтс соответственно.
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«Нежить и Неудача» — лихое аниме той же студии
Новый Аптекарь и свежая версия «Мононокэ»
Компания Twin Engine
запустит новый проект по франшизе «Мононокэ
». Формат грядущего релиза создатели пока не раскрывают, но уже поделились промороликом и дизайном персонажа из-под пера Кицунэко Нагаты
. В мистической вселенной титул Аптекаря переходит к разным людям: вслед за героями оригинального сериала и недавней кинотрилогии
, грядущий сюжет расскажет о третьем по счету воплощении экзорциста по имени Кэн но Цуруги. Его озвучивает Хирофуми Араки
, игравший персонажа в театральных постановках. По словам главного режиссера Кэндзи Накамуры
(«Трапеция
»), у протагониста двойственная натура: беззаботная в повседневном режиме и жесткая при встрече со злыми духами. Параллельно издательство Kadokawa
выпустит линейку романов, где каждому из трех Аптекарей посвятят отдельную книгу.
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«Мононокэ: Огненная крыса» — живописный детектив с наложницами и духами
Антология от создателя «Милого во Франксе»
Экспериментальный альманах «Гротеск
», анонсированный
прошлым летом, выйдет в японский прокат 6 ноября. Проект режиссера Ацуси Нисигори
(«Милый во Франксе
») состоит из трех самостоятельных историй с разными мирами и настроениями: «Элиянс
», «4649 Девушка
» и «Ноктюрн: В эту гротескную ночь
». В новом трейлере прозвучал опенинг Shoot Shoot Shoot
группы METALVERSE
. За анимацию отвечает студия CloverWorks
(«Приоритет чудо-яйца
», «Благоухающий цветок расцветает с достоинством
»). Мировая премьера фильма состоится раньше — на канадском фестивале Fantasia
, который пройдет с 16 июля по 2 августа.
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Супружеский долг перед Родиной: разбираемся в феномене «Милого во Франксе»
Анонс оригинального аниме «Тени Юрского периода»
Режиссер Норихиро Наганума
, известный по работе над «Монологом фармацевта
» и «Невестой чародея
»), представил оригинальный сериал «Тени Юрского периода
» (Ryugesho no Shinobi). За производство отвечает новая студия Cannon Code
. Действие развернется в Токио 2029 года, где тайно живут динозавры: когда-то они смешали ДНК с человеческой, а теперь охотятся на людей, скрываясь среди них. Противостоять хищникам будут ниндзя, использующие рюгэсё — особый пигмент, пробуждающий древние воспоминания и силы доисторических хищников.
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«Адский рай» — другой безумный боевик о тайных кланах
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