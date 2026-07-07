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Главные новости Anime Expo 2026: от «ДжоДжо» и «Поднятия уровня в одиночку» до нового «Мононокэ»

7 июля
2026 год

Новости кино >>
7 июля 2026
Юбилейный 35-й фестиваль Anime Expo 2026 отгремел в Лос-Анджелесе с 2 по 5 июля. В этот раз организаторам стало тесно в привычном Los Angeles Convention Center, поэтому под стенды, панели и специальные показы заняли еще несколько площадок в даунтауне. Четыре дня выдались богатыми на новости: студии и стриминги привезли свежие трейлеры, продолжения хитов, неожиданные авторские проекты, а заодно объявили даты релизов. Ниже собрали самые заметные анонсы ежегодного форума. А вот дайджест минувшей недели.

Главные новости Anime Expo 2026: от «ДжоДжо» и «Поднятия уровня в одиночку» до нового «Мононокэ»

Science SARU напоминают, что их версия «Призрака в доспехах» стартует уже 7 июля при помощи нового ролика, где звучит опенинг GO GHOST японских хитмейкеров King Gnu. Второй сезон исторической драмы «Юный лорд — мастер побега» начнется 17 июля (в промовидео можно услышать тему ONIGOTO в исполнении Кэнто Накадзимы).

Главные новости Anime Expo 2026: от «ДжоДжо» и «Поднятия уровня в одиночку» до нового «Мононокэ»

Сразу несколько продолжений заявлены на 2027-й: в январе вернется ромком «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности», в октябре до Netflix доберется второй сезон «Подземелья вкусностей», а пятая часть «Восхождения героя щита» выйдет в течение года и уже обзавелся первым тизером.

Читать «Подземелье вкусностей» — захватывающее кулинарное фэнтези
У заключительной части саги «Блич: Тысячелетняя кровавая война» появился финальный трейлер, у второго сезона «Черного клевера» — видео с опенингом Kienai Riyuu рок-группы WANIMA, а у продолжения завораживающе красивого фэнтези «Ателье колдовских колпаков» — дебютный тизер.

Главные новости Anime Expo 2026: от «ДжоДжо» и «Поднятия уровня в одиночку» до нового «Мононокэ»

Студия Trigger объявила о новом пока безымянном проекте режиссера Хироюки Имаиси и сценариста Кадзуки Накасимы — знакового дуэта, подарившего миру «Гуррен-Лаганн» и «Убей или умри», а Ёситака Амано, как и обещал, представил ролик «Девы Зан» — будущего сериала по одноименному артбуку.

Читать Самые интригующие аниме лета 2026

Фильм «Поднятие уровня в одиночку»



Франшиза «Поднятие уровня в одиночку» намерена покорить мировой прокат: события второго сезона продолжит фильм с подзаголовком «За гранью системы» (Solo Leveling: Beyond the System). Экранизация популярного вебтуна посвящена Сон Джину — некогда слабейшему охотнику, который обрел возможность прокачиваться без ограничений и превратился в одного из сильнейших бойцов подземелий. Режиссерское кресло занял Тао ТадзимаТы и я — полные противоположности»), он же отвечает за монтаж, операторскую работу и цветокоррекцию. Производство по-прежнему ведется на студии A-1 PicturesТвоя апрельская ложь», «Мастера Меча Онлайн»).

Читать Каким получился второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Продолжение «Гонки «Стальной шар»



«Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» — экранизации седьмой части культовой франшизы Хирохико Араки — возвращается на Netflix 25 сентября. Масштабный забег через всю Америку рисуют в студии David productionПламенная бригада пожарных», «Нежить и Неудача»), а постановку доверили режиссерам Ясухиро КимуреНесносные пришельцы») и Хидэе ТакахасиПлатиновый предел»). К касту присоединились Томоаки Маэно (Хью Меркьюри из «Сказки о сахарном яблоке»), Томокадзу Сугита (Хайдзимэ Кудо из «Обычного романа в Коулуне») и Ёко Хикаса (Фуки Токита из «Мононокэ: Зонтик»). Они озвучат ковбоя Маунтина Тима, президента Фанни Валентайна и Хот Пэнтс соответственно.

Читать «Нежить и Неудача» — лихое аниме той же студии

Новый Аптекарь и свежая версия «Мононокэ»



Компания Twin Engine запустит новый проект по франшизе «Мононокэ». Формат грядущего релиза создатели пока не раскрывают, но уже поделились промороликом и дизайном персонажа из-под пера Кицунэко Нагаты. В мистической вселенной титул Аптекаря переходит к разным людям: вслед за героями оригинального сериала и недавней кинотрилогии, грядущий сюжет расскажет о третьем по счету воплощении экзорциста по имени Кэн но Цуруги. Его озвучивает Хирофуми Араки, игравший персонажа в театральных постановках. По словам главного режиссера Кэндзи НакамурыТрапеция»), у протагониста двойственная натура: беззаботная в повседневном режиме и жесткая при встрече со злыми духами. Параллельно издательство Kadokawa выпустит линейку романов, где каждому из трех Аптекарей посвятят отдельную книгу.

Читать «Мононокэ: Огненная крыса» — живописный детектив с наложницами и духами

Антология от создателя «Милого во Франксе»



Экспериментальный альманах «Гротеск», анонсированный прошлым летом, выйдет в японский прокат 6 ноября. Проект режиссера Ацуси НисигориМилый во Франксе») состоит из трех самостоятельных историй с разными мирами и настроениями: «Элиянс», «4649 Девушка» и «Ноктюрн: В эту гротескную ночь». В новом трейлере прозвучал опенинг Shoot Shoot Shoot группы METALVERSE. За анимацию отвечает студия CloverWorksПриоритет чудо-яйца», «Благоухающий цветок расцветает с достоинством»). Мировая премьера фильма состоится раньше — на канадском фестивале Fantasia, который пройдет с 16 июля по 2 августа.

Читать Супружеский долг перед Родиной: разбираемся в феномене «Милого во Франксе»

Анонс оригинального аниме «Тени Юрского периода»



Режиссер Норихиро Наганума, известный по работе над «Монологом фармацевта» и «Невестой чародея»), представил оригинальный сериал «Тени Юрского периода» (Ryugesho no Shinobi). За производство отвечает новая студия Cannon Code. Действие развернется в Токио 2029 года, где тайно живут динозавры: когда-то они смешали ДНК с человеческой, а теперь охотятся на людей, скрываясь среди них. Противостоять хищникам будут ниндзя, использующие рюгэсё — особый пигмент, пробуждающий древние воспоминания и силы доисторических хищников.

Читать «Адский рай» — другой безумный боевик о тайных кланах

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Главные новости Anime Expo 2026: от «ДжоДжо» и «Поднятия уровня в одиночку» до нового «Мононокэ» фотографии
Главные новости Anime Expo 2026: от «ДжоДжо» и «Поднятия уровня в одиночку» до нового «Мононокэ» фотографии
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