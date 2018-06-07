«Лего. Фильм 2»

Новости кино
Картина Масахиро Иноуэ посвящена судьбам русских военнопленных, оказавшихся в лагере Мацуяма в годы русско-японской войны.
Новости кино
Актер и режиссер объявил о запуске платформы для инвестиций в российское кино.
Новости кино
Актер исполнил одну из главных ролей в новой отечественной комедии «Всё или ничего
».
Новости кино
Ролики фильмов
Продолжение приключений пластиковых человечков.
Интервью
Режиссер фильма «Дядя Саша» – о Чехове, Вайнштейне и Березовском.
Новости кино
Картина выйдет в российский прокат 4 октября текущего года.
Ролики фильмов
История о жёнах грабителей, погибших при неудачном налёте.
Интервью
Глыба российского кино о губительности конкуренции, образности, жанрах, Триере и компьютерных стрелялках
Ролики фильмов
Реальная история самого молодого в Америке драгдиллера.
Фестивальная колонка
Смерть рядом что-то ела: лаконичный фильм про Вторую Мировую глазами маленькой девочки
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