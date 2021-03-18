Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Погрузись в «Розовое облако» первым

18 марта
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Конкурсы >>
18 марта 2021
Начинаем розыгрыш двух пар билетов на премьеру и обсуждение бразильского фильма «Розовое облако», фантастической истории самоизоляции молодой пары, познакомившейся накануне вечером и вынужденной запереться дома вместе на неопределенное время, так как мир окутали смертоносные розовые облака.

Погрузись в «Розовое облако» первым

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Розовое облако» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. 22 марта мы назовём двух победителей, которые получат по два билета на премьеру, которая состоится 24 марта в 20.00 в московском киноцентре «Октябрь». Фильм демонстрируется на португальском языке с русскими субтитрами! На премьере пройдет зум-обсуждение с режиссером Юли Жербази. Модератором выступит Алиса Таежная.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Удачи!

Для всех желающих билеты на премьеру доступны на сайте КАРО.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
фильмы
Розовое облако

анонс

Скорбим

Виктор Коношенков
17 марта ушёл из жизни актёр Виктор Коношенков.
Александр Кривонос
13 марта ушёл из жизни режиссёр, педагог Александр Кривонос.
Александр Казимиров
13 марта ушёл из жизни актёр Александр Казимиров.

День рождения >>

Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Сергей Карякин
Иван Колесников
Алиса Лозовская
Пелагея Невзорова
Борис Соколов
Иннокентий Тарабара
Александр Трофимов
Джованна Антонелли
Питер Грэйвз
Брэд Дуриф
Эдвард Жентара
Лили Коллинз
Куин Латифа
Ванесса Эль Уильямс
все родившиеся 18 марта >>

Афиша кино >>

Европа
драма, триллер
Дания, Швеция, Франция, Германия, 1991
Игры шпионов
драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, 2020
Идиоты
драма, комедия
Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция, 1998
Снега больше не будет
драма, мистика
Польша, Германия, 2020
Мой брат – супергерой!
комедия, семейное кино, экранизация
Италия, Испания, 2019
Айнбо. Сердце Амазонии
анимационное приключение
Перу, Нидерланды, 2021
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, США, 2021
Никто
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен