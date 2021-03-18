Погрузись в «Розовое облако» первым

Начинаем розыгрыш двух пар билетов на премьеру и обсуждение бразильского фильма «Розовое облако», фантастической истории самоизоляции молодой пары, познакомившейся накануне вечером и вынужденной запереться дома вместе на неопределенное время, так как мир окутали смертоносные розовые облака.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Розовое облако» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. 22 марта мы назовём двух победителей, которые получат по два билета на премьеру, которая состоится 24 марта в 20.00 в московском киноцентре «Октябрь». Фильм демонстрируется на португальском языке с русскими субтитрами! На премьере пройдет зум-обсуждение с режиссером Юли Жербази. Модератором выступит Алиса Таежная.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.
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