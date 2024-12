Перекресток семи дорог: «Спой мне Yesterday» — трогательная драма о жизненном выборе

Читать 🎧 Путешествуем по Японии с аниме

В этом городе вороны просыпаются раньше людей, пока те, лишенные крыльев, медленно ползут на работу. Рикуо Уодзуми как раз из таких. Он подкармливает мрачных птиц и отправляется на смену в круглосуточный минимаркет на углу тихой улочки Токио. Полгода назад юноша закончил колледж, но так и не решил, чем заняться, так что устроился в комбини — надеясь убежать от реальности, где однокурсники уже нашли себе «нормальную/взрослую» работу. Коллега Киносита считает, что Рикуо просто сдался, забросив фотографию, и проницательно замечает: «».Текущее положение дел героя устраивает, хотя воспоминания о студенческих годах не дают покоя. Раньше жизнь казалась ярче, а мечты — доступнее. В один из унылых рабочих будней в магазин заглядывает Синако Мориномэ — студенческая любовь Рикуо. Вернувшись в Токио, она устроилась учительницей в школе неподалеку. Кажется, это отличный момент, чтобы наконец-то признаться, но… Синако предлагает остаться друзьями, а тут еще появляется назойливая чудачка Хару Нонака , которая разгуливает с ручным вороном Кансукэ. Она работает в окрестной кофейне и очевидно влюблена в Уодзуми. Что делать с её вниманием, когда твое сердце разбито, — хороший вопрос.Рикуо не знает, что Мориномэ (тоже) хранит болезненные воспоминания, которые мешают принять его чувства. Она не может смириться с утратой возлюбленного, поэтому никогда больше не вступала в отношения, а из чувства долга продолжает ухаживать за его семьей и младшим братом Ро . Чтобы избавить от вечных сравнений со старшим, тот занялся рисованием — и достиг больших успехов. Парень рано повзрослел и решил найти собственный путь, чтобы доказать, что уже не ребенок. Во время подготовки к вступительным экзаменам в университет Ро осознает, что теплые чувства к Синако переросли в нечто большее. Тем временем Хару постепенно открывается Рикуо — и оказывается, что они очень похожи. Девушка тоже оказалась на распутье, пытаясь найти себя и жить настоящим, тоже безответно влюблена, тоже работает в сфере обслуживания, бросив школу. Спой мне Yesterday » — сэйнэн -манга, названная в честь песни японской рок-группы(а не Beatles, как можно было опрометчиво предположить). Она выходила с 1997 по 2015 год, а через пять лет студия Doga Kobo (« Звездное дитя », « Медуза не умеет плавать в ночи ») выпустила аниме-адаптацию. Произведение точно откликнется в тех, кто оказался в похожей ситуации: когда неопределенность в работе и/или любовных делах лишает душевного баланса. Не всё в жизни идет так, как хочется, но, оказавшись на распутье, вовсе не обязательно сразу нажимать на газ. Возможно, стоит посмотреть по сторонам, чтобы оценить расстояние.Ни Кей Тоумэ, ни режиссер аниме, работавший над эпизодами « Атаки титанов » и « Рок-тихони! », не стремятся к глубокомысленности. Персонажи сериала просто взрослеют, меняют работы и хобби, строят отношения и анализируют свои чувства, пытаясь разобраться: «Что значит встречаться? Что значит любить?» В этом и заключается прелесть обыденной жизни . Время бежит, на пути встречаются новые препятствия и люди, а будущее остается таким же неуловимым. «», — в последней серии скажет Рикуо.«Спой мне Yesterday» призвано дарить зрителю романтическое настроение и, возможно, щемящий привкус ностальгии, чему способствуют приятный простой визуал с тремя легкими и мелодичными эндингами. В моменты особой душевной близости персонажей Фудзивара заставляет все звуки исчезнуть, оставляя их наедине с мыслями и чувствами, или прибегает к субъективной камере (однажды она в прямом смысле теряет фокус из-за нахлынувших слез). Воспоминания же вспыхивают на экране пестрыми фреймами из манги, идеализирующее славное прошлое.Порой нужно сделать шаг, чтобы признаться в чувствах — или начать что-то новое. Иногда это бывает сложно, но жизнь полна непростых решений, знакомств на одну серию и влюбленностями на целый сезон. Как замечает Хару: «Ожидание ни к чему не приводит». Как там поется в одной песне? All you need is love, кажется.