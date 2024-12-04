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Перекресток семи дорог: «Спой мне Yesterday» — трогательная драма о жизненном выборе

Анимация >>
4 декабря 2024
Все песни только о любви? На этот (философский) вопрос сегодня попробует ответить аниме-канал «Покебол с предсказанием». Лирическое настроение сегодня нам дарит не ливерпульская четверка, но студия Doga KoboЗвездное дитя», «Медуза не умеет плавать в ночи»). О романтическом сериале «Спой мне Yestarday», посвященном юности, растерянности и прелестям обыденности, читайте в обзоре Андрея Серова.

Перекресток семи дорог: «Спой мне Yesterday» — трогательная драма о жизненном выборе

В этом городе вороны просыпаются раньше людей, пока те, лишенные крыльев, медленно ползут на работу. Рикуо Уодзуми как раз из таких. Он подкармливает мрачных птиц и отправляется на смену в круглосуточный минимаркет на углу тихой улочки Токио. Полгода назад юноша закончил колледж, но так и не решил, чем заняться, так что устроился в комбини — надеясь убежать от реальности, где однокурсники уже нашли себе «нормальную/взрослую» работу. Коллега Киносита считает, что Рикуо просто сдался, забросив фотографию, и проницательно замечает: «Думаешь, будешь выглядеть глупо, если приложишь усилие? Легче быть самокритичным, чем дать себе шанс».

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Текущее положение дел героя устраивает, хотя воспоминания о студенческих годах не дают покоя. Раньше жизнь казалась ярче, а мечты — доступнее. В один из унылых рабочих будней в магазин заглядывает Синако Мориномэ — студенческая любовь Рикуо. Вернувшись в Токио, она устроилась учительницей в школе неподалеку. Кажется, это отличный момент, чтобы наконец-то признаться, но… Синако предлагает остаться друзьями, а тут еще появляется назойливая чудачка Хару Нонака, которая разгуливает с ручным вороном Кансукэ. Она работает в окрестной кофейне и очевидно влюблена в Уодзуми. Что делать с её вниманием, когда твое сердце разбито, — хороший вопрос.

Перекресток семи дорог: «Спой мне Yesterday» — трогательная драма о жизненном выборе

Рикуо не знает, что Мориномэ (тоже) хранит болезненные воспоминания, которые мешают принять его чувства. Она не может смириться с утратой возлюбленного, поэтому никогда больше не вступала в отношения, а из чувства долга продолжает ухаживать за его семьей и младшим братом Ро. Чтобы избавить от вечных сравнений со старшим, тот занялся рисованием — и достиг больших успехов. Парень рано повзрослел и решил найти собственный путь, чтобы доказать, что уже не ребенок. Во время подготовки к вступительным экзаменам в университет Ро осознает, что теплые чувства к Синако переросли в нечто большее. Тем временем Хару постепенно открывается Рикуо — и оказывается, что они очень похожи. Девушка тоже оказалась на распутье, пытаясь найти себя и жить настоящим, тоже безответно влюблена, тоже работает в сфере обслуживания, бросив школу.

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«Спой мне Yesterday» — сэйнэн-манга Кей Тоумэ, названная в честь песни японской рок-группы RC Succession (а не Beatles, как можно было опрометчиво предположить). Она выходила с 1997 по 2015 год, а через пять лет студия Doga KoboЗвездное дитя», «Медуза не умеет плавать в ночи») выпустила аниме-адаптацию. Произведение точно откликнется в тех, кто оказался в похожей ситуации: когда неопределенность в работе и/или любовных делах лишает душевного баланса. Не всё в жизни идет так, как хочется, но, оказавшись на распутье, вовсе не обязательно сразу нажимать на газ. Возможно, стоит посмотреть по сторонам, чтобы оценить расстояние.

Перекресток семи дорог: «Спой мне Yesterday» — трогательная драма о жизненном выборе

Ни Кей Тоумэ, ни режиссер аниме Есиюки Фудзивара, работавший над эпизодами «Атаки титанов» и «Рок-тихони!», не стремятся к глубокомысленности. Персонажи сериала просто взрослеют, меняют работы и хобби, строят отношения и анализируют свои чувства, пытаясь разобраться: «Что значит встречаться? Что значит любить?» В этом и заключается прелесть обыденной жизни. Время бежит, на пути встречаются новые препятствия и люди, а будущее остается таким же неуловимым. «Мы слишком много думаем и оглядываемся на вчерашний день, но наша глупая жизнь всё равно продолжает идти своим чередом», — в последней серии скажет Рикуо.

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«Спой мне Yesterday» призвано дарить зрителю романтическое настроение и, возможно, щемящий привкус ностальгии, чему способствуют приятный простой визуал с тремя легкими и мелодичными эндингами. В моменты особой душевной близости персонажей Фудзивара заставляет все звуки исчезнуть, оставляя их наедине с мыслями и чувствами, или прибегает к субъективной камере (однажды она в прямом смысле теряет фокус из-за нахлынувших слез). Воспоминания же вспыхивают на экране пестрыми фреймами из манги, идеализирующее славное прошлое.

Перекресток семи дорог: «Спой мне Yesterday» — трогательная драма о жизненном выборе

Порой нужно сделать шаг, чтобы признаться в чувствах — или начать что-то новое. Иногда это бывает сложно, но жизнь полна непростых решений, знакомств на одну серию и влюбленностями на целый сезон. Как замечает Хару: «Ожидание ни к чему не приводит». Как там поется в одной песне? All you need is love, кажется.

«Спой мне «Yesterday». Трейлер с русскими субтитрами

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о художественных решениях в «Звездном дитя» той же студии или найти еще истории о смекалистых, отважных и разных героинях.

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