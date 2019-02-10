Юбилей Александра Володина

Сегодня, 10 февраля
, исполняется 100
лет со дня рождения выдающегося советского и российского сценариста, драматурга и поэта Александра Володина
.
Александр Моисеевич Лифшиц
родился 10 февраля 1919
года в Минске. До войны преподавал русский язык в деревне Вешки Московской области и служил в армии. Ветеран Великой Отечественной войны, дважды был ранен, награждён орденом и медалями. В 1949-м окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего до 1956-го проработал редактором и сценаристом киностудии «Леннаучфильм». В 1956-1957 годах — старший редактор и член худсовета киностудии «Ленфильм».
По его пьесам «Фабричная девчонка»
, «Пять вечеров»
, «Старшая сестра»
были поставлены спектакли в ЦТСА
, БДТ
, «Современнике»
и других театрах. Последние две также были превращены в знаменитые фильмы. Автор сценариев к картинам «Назначение»
, «Похождения зубного врача»
, «Фокусник»
, «Дочки-матери»
, «Осенний марафон»
, «Звонят, откройте дверь»
, «Осенние колокола»
, «С любимыми не расставайтесь»
, «Дульсинея Тобосская»
, «Две стрелы. Детектив каменного века»
, «Сирано де Бержерак»
и «Настя»
. Всего на основе его произведений снято 23
фильма. В 1967-м Александр Моисеевич поставил по своему сценарию ленту «Происшествие, которого никто не заметил»
.
Обладатель нескольких престижных наград, среди которых Государственная премия РСФСР имени Братьев Васильевых, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, премии Президента РФ в области литературы и искусства и «Триумф». Ушёл из жизни вечером 16 декабря 2001
года в больнице Санкт-Петербурга, похоронен на Комаровском кладбище. В его честь ежегодно в Санкт-Петербурге проводится фестиваль «Пять вечеров».