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Юбилей Александра Володина

10 февраля
2019 год

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10 февраля 2019
Сегодня, 10 февраля, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося советского и российского сценариста, драматурга и поэта Александра Володина.


Александр Моисеевич Лифшиц родился 10 февраля 1919 года в Минске. До войны преподавал русский язык в деревне Вешки Московской области и служил в армии. Ветеран Великой Отечественной войны, дважды был ранен, награждён орденом и медалями. В 1949-м окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего до 1956-го проработал редактором и сценаристом киностудии «Леннаучфильм». В 1956-1957 годах — старший редактор и член худсовета киностудии «Ленфильм».

По его пьесам «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Старшая сестра» были поставлены спектакли в ЦТСА, БДТ, «Современнике» и других театрах. Последние две также были превращены в знаменитые фильмы. Автор сценариев к картинам «Назначение», «Похождения зубного врача», «Фокусник», «Дочки-матери», «Осенний марафон», «Звонят, откройте дверь», «Осенние колокола», «С любимыми не расставайтесь», «Дульсинея Тобосская», «Две стрелы. Детектив каменного века», «Сирано де Бержерак» и «Настя». Всего на основе его произведений снято 23 фильма. В 1967-м Александр Моисеевич поставил по своему сценарию ленту «Происшествие, которого никто не заметил».

Обладатель нескольких престижных наград, среди которых Государственная премия РСФСР имени Братьев Васильевых, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, премии Президента РФ в области литературы и искусства и «Триумф». Ушёл из жизни вечером 16 декабря 2001 года в больнице Санкт-Петербурга, похоронен на Комаровском кладбище. В его честь ежегодно в Санкт-Петербурге проводится фестиваль «Пять вечеров».
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Две стрелы. Детектив каменного векаДочки-материДульсинея ТобосскаяЗвонят, откройте дверьНазначениеНастяОсенние колоколаОсенний марафонПохождения зубного врачаПроисшествие, которого никто не заметилПять вечеровС любимыми не расставайтесьСирано де БержеракСтаршая сестраФокусник

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