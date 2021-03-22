Памятник героиням: Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов и Маргарита Симоньян

На днях в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма телеканала RT «Сёстры», посвященного работе медицинских сестёр в период пандемии коронавирусной инфекции. Авторами фильма стали журналист Антон Красовский и главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко. Съёмки проходили в «красной зоне», отведённой для ухода за тяжелобольными пациентами, подключенными к аппаратам ИВЛ. Среди гостей показа были замечены Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов, Арина Шарапова, Маргарита Симоньян, Анна Чурина, Андрей Руденский и другие.
фото: Антон Красовский и Денис Проценко
фото: Маргарита Симоньян и Денис Проценко
фото: Ирина Гринёва
фото: Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов с гостьей премьеры
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