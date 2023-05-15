«Торг за каждый сантиметр твоего тела - это очень неприятно»: Глафира Тарханова об отказе сниматься обнажённой

Глафира Тарханова снялась в нескольких десятках мелодрам, среди которых есть и изобилующие откровенными сценами. Однако ещё на заре карьеры Глафира учла пожелания своего мужа, актёра Алексея Фаддеева, и отказалась сниматься обнажённой и имитировать на камеру разнообразные виды секса с малознакомыми людьми. Это стоило ей множества ролей, о чём Тарханова рассказала в интервьюВалерии Гай Германике.
фото: Глафира с мужем Алексеем Фаддеевым
«Мой муж был против постельных сцен. Он, по-моему, и сейчас против. В сериале «Любовники» у меня была дублёрша. Сложный был очень проект - первый год супружества. Даже от одного названия мужа ужа начинало потряхивать». Сам Фаддеев оставил за собой право участвовать в откровенных сценах, но Глафиру это не смущает: «Я спокойнее к этому отношусь. Я прям вижу, как ему некомфортно в этот момент. Ой как ему некомфортно».
«Наверное, я ему благодарна за его позицию, потому что меня-то, может быть, можно было на что-то уговорить. На самом деле, даже опыт съёмок в «Любовниках» был экстремальный, потому что это из серии «Ну давай ещё немножко приспусти». Этот торг за каждый сантиметр твоего тела - это очень неприятно. Ведь я изначально заявила, что я не буду сниматься обнажённой. Это было обговорено. Это работа, мы же не по дружбе снимаемся, а по договору. Это неприятно. Я поняла, что меня могли бы, наверное, уговорить и я бы потом об этом пожалела. Так что благодаря позиции мужа я это решение приняла и придерживаюсь его. И дала ряд интервью по этому поводу. Эту позицию я специально озвучила достаточно громко. Да, я отказалась от многих полных метров из-за этого, потому что в то время полные метры с главной героиней, которая не раздевается, не выходили. Реально, было такое время. Ещё не эра продюсерского кино, но уже они поняли, что никто в кино не пойдёт, если главная героиня не разденется. Но я сделала свой выбор».
Этот выбор, в частности, чуть не стоил Глафире роли в «Изменах», которую она считает одной из своих лучших работ. «Я отказалась от него сначала, потому что мне там что-то не понравилось. Но мы с Вадимом нашли компромиссы, спасибо ему большое за это. У нас была встреча в ресторане, где он сказал: «В смысле, ты отказываешься? Я тебя уже утвердил». У него там балловая система была, и я по баллам прошла...Это одна из моих любимых ролей, там я - не я, и это прекрасно.».
«Измены» наряду с сериалом «Громовы» Глафира считает своим творческим успехом и выделяет их из всей фильмографии, насчитывающей 70 работ. Сейчас актриса находится в состоянии своеобразного творческого и личного кризиса, и связывает это с грядущим сорокалетием. На вопрос Германики, какую роль актриса ждёт, Тарханова внезапно прослезилась: «Я хочу качественное кино. Где все хотят, чтобы было круто. Где все профессионалы, где хороший сценарий, где классный режиссёр, продюсер, готовый в это вложиться, потому что он знает, что это будет круто. А я знаю, что я сделаю круто».
Одним из самых больших разочарований становятся для Глафиры встречи с непрофессионалами: «Когда ты видишь, что люди вообще не понимают, что они делают. Когда сидит продюсер, режиссёр и сценарист, и каждый диктует тебе, как именно тебе следующую реплику говорить».
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