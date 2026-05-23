«Я не хочу делать вид, что не скучаю по России»: Юлия Ауг рассказала о жизни и работе в Эстонии

Актриса Юлия Ауг, постоянно проживающая последние четыре года в Эстонии, дала интервью YouTube-каналу «Живой гвоздь», в котором рассказала о своей жизни и работе в эмиграции. Сейчас актриса находится недалеко от Нарвы, где проходят съёмки её нового проекта. «Я снимаюсь у эстонского режиссёра Ове Мустинга в четвёртом сезоне сериала «Предатель» (Reetur). В третьем я уже снималась и получила за эту роль национальную премию как лучшая актриса сериалов. А так вообще большую часть времени я живу в Таллине, снимаюсь, ставлю спектакли. В театре я в основном ставлю, работаю как режиссёр». Эстония — вторая Родина актрисы, детство и школьные годы которой прошли в Нарве. Свободное владение языком позволило Юлии ещё с 2017 года работать в Эстонии в качестве театрального режиссёра и актрисы.
фото: Юлия Ауг на съёмках сериала "Предатель"/ Источник: elisa.ee
В России Юлия тоже поставила несколько спектаклей как режиссёр, но все они были сняты с репертуара в апреле 2022 года. «Сразу же сняли и на Таганке спектакль «Эльза», который кстати пользовался успехом. И в Новосибирске сняли спектакль «Злачные пажити» в театре "Старый дом"».
фото: соцсети Юлии Ауг
Из российских фильмов Ауг не вырезали, но в последнем её российском проекте «Туда и обратно» актрису заменили дипфейком, даже не предупредив. «Я об этом узнала случайно, когда этот фильм появился на платформе, мои друзья стали его смотреть, зная, что я в нём снималась. И сказали: «Подожди, мы слышим твой голос, мы видим твою пластику, но это же не твоё лицо. И в титрах указана другая актриса. Это на мой взгляд очень хороший фильм. Эта роль писалась специально под меня. Они заменили меня на лицо актрисы, которая в принципе очень похожа на меня, и её фамилию поставили в титры. Самое главное, что даже не предупредили. Вот это как-то странно».
фото: Кадр из фильма "Туда и обратно"
На вопрос ведущей, скучает ли Юлия по России, актриса честно ответила: «Да, скучаю и не скрываю этого. Это нормальный вопрос, мне его довольно часто задают. И я не хочу делать вид, что я не скучаю. Мне, в отличие от многих других, кто уехал, не пришлось пережить каких-то невероятных лишений. Потому что по сути дела, я вернулась домой. Я всю жизнь жила на две страны. Но огромная часть моей жизни прошла в России, там остались мои любимые друзья и мои родные. Огромное количество людей, по которым я скучаю».
