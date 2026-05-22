Полина Денисова, Дмитрий Лысенков и Ольга Медынич станут семьей

В Бишкеке начались съемки фильма «Роль отца», совместного проекта студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, кинокомпаний 1.1 STUDIO и 1ON. Главные роли исполняют Полина Денисова, Дмитрий Лысенков и Ольга Медынич. В кинотеатрах фильм выпустит дистрибьютор «Атмосфера кино», сообщает пресс-служба компании.
фото: Атмосфера Кино
В центре сюжета — 18-летняя Катя (Полина Денисова), которая впервые не получает поздравления от отца (Дмитрий Лысенков) и решает сама отправиться к нему. Эта поездка становится для нее точкой взросления и заставляет пересмотреть все, что она знала о своей семье.
«Мой герой — провинциальный актер, с не слишком счастливо сложившейся карьерой. Но при всем этом он остается оптимистом. В нем сочетаются наивность и способность к авантюре», — рассказывает Дмитрий Лысенков.
«Жанна в этой истории — абсолютный контролер, которая привыкла рассчитывать только на себя. И поэтому, конечно, давит на всех окружающих из-за страха, что ни на кого нельзя положиться. Она очень требовательна к себе, и из-за этого, как побочный эффект, становится требовательной и к ребенку, готовит ее к самому плохому варианту. Она не верит во все хорошее, а скорее ждет худшего», — говорит о своей героине Ольга Медынич, сыгравшая маму.
