«Нельзя обесценивать и уничтожать»: Юлия Ауг прокомментировала резкий отзыв Олега Меньшикова о спектакле «Гамлет»

Юлия Ауг много лет работала на две страны — Россию и Эстонию — не только как актриса, но и как театральный режиссёр. В Эстонии Юлия ставила спектакли с 2017 года (актриса имеет эстонские корни и провела в Нарве детство и отрочество), поэтому естественным образом переехала именно туда в 2022 году. Не имея возможности смотреть современные российские спектакли, Юлия, тем не менее, следит за происходящим в театральной жизни Москвы через своих друзей, которые делятся с ней впечатлениями. И о нашумевшем спектакле «Гамлет», которого разнёс в пух и прахОлег Меньшиков, актриса тоже наслышана.
«Многие мои друзья сходили на этот спектакль, и реакция тоже очень разная. У кого-то осталось много вопросов, кого-то спектакль даже бесил, а кого-то наоборот. Это люди, чьё мнение я уважаю. Имеющие отношение к профессии и насмотренные. Почти все говорят, что он немного рыхлый. Особенно мне понравилась реакция человека, который вечером после спектакля сказал: «Боже мой, какая ерунда. Единственное, что там есть хорошего, это то, что он идёт час сорок. Ты не успеваешь возненавидеть актёров». А на следующее утро он говорит мне почти обратное. «Я дурак. Я ночь не мог заснуть и думал о спектакле, прокручивал какие-то сцены в голове. Если я так долго думаю о нём, значит, этот спектакль задел меня, и я хочу о нём говорить и думать. Значит, это не ерунда. Может, у режиссёра не до конца что-то получилось. Но он заставил меня полночи о нём думать». Мне бы очень хотелось посмотреть этот спектакль. Мне кажется, что так говорить о спектакле молодого режиссёра, как позволил себе Олег Меньшиков, в принципе нельзя. Критиковать можно, а обесценивать и уничтожать нельзя», — рассказала Юлия в интервью "Живому Гвоздю".
Юлия часто обсуждает с друзьями театральную жизнь и некоторые спектакли видела в записи. И от её внимания не ускользнули значительные перемены: «В театр вернулся эзопов язык. И вполне себе удачно вернулся. И зрители считывают двойные смыслы и подтексты, легко и радостно на это откликаясь».
«У меня сейчас на руках есть две очень хорошие пьесы, которые рефлексируют то состояние быта, именно быта, который есть здесь и сейчас. И я прекрасно понимаю, что эти пьесы совершенно невозможно поставить в России в данный момент. Но в любой другой стране если их поставить, ничего не будет понятно. Потому что нужно будет к каждой из этих пьес выпускать отдельную программку с примечаниями о том, как и почему себя ведут люди».
