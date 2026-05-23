Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Нельзя обесценивать и уничтожать»: Юлия Ауг прокомментировала резкий отзыв Олега Меньшикова о спектакле «Гамлет»

23 мая
2026 год

Лайфстайл >>
23 мая 2026
Юлия Ауг много лет работала на две страны — Россию и Эстонию — не только как актриса, но и как театральный режиссёр. В Эстонии Юлия ставила спектакли с 2017 года (актриса имеет эстонские корни и провела в Нарве детство и отрочество), поэтому естественным образом переехала именно туда в 2022 году. Не имея возможности смотреть современные российские спектакли, Юлия, тем не менее, следит за происходящим в театральной жизни Москвы через своих друзей, которые делятся с ней впечатлениями. И о нашумевшем спектакле «Гамлет», которого разнёс в пух и прах Олег Меньшиков, актриса тоже наслышана.

«Нельзя обесценивать и уничтожать»: Юлия Ауг прокомментировала резкий отзыв Олега Меньшикова о спектакле «Гамлет»
фото: соцсети Юлии Ауг

«Многие мои друзья сходили на этот спектакль, и реакция тоже очень разная. У кого-то осталось много вопросов, кого-то спектакль даже бесил, а кого-то наоборот. Это люди, чьё мнение я уважаю. Имеющие отношение к профессии и насмотренные. Почти все говорят, что он немного рыхлый. Особенно мне понравилась реакция человека, который вечером после спектакля сказал: «Боже мой, какая ерунда. Единственное, что там есть хорошего, это то, что он идёт час сорок. Ты не успеваешь возненавидеть актёров». А на следующее утро он говорит мне почти обратное. «Я дурак. Я ночь не мог заснуть и думал о спектакле, прокручивал какие-то сцены в голове. Если я так долго думаю о нём, значит, этот спектакль задел меня, и я хочу о нём говорить и думать. Значит, это не ерунда. Может, у режиссёра не до конца что-то получилось. Но он заставил меня полночи о нём думать». Мне бы очень хотелось посмотреть этот спектакль. Мне кажется, что так говорить о спектакле молодого режиссёра, как позволил себе Олег Меньшиков, в принципе нельзя. Критиковать можно, а обесценивать и уничтожать нельзя», — рассказала Юлия в интервью "Живому Гвоздю".

«Нельзя обесценивать и уничтожать»: Юлия Ауг прокомментировала резкий отзыв Олега Меньшикова о спектакле «Гамлет»
фото: соцсети Юлии Ауг

Юлия часто обсуждает с друзьями театральную жизнь и некоторые спектакли видела в записи. И от её внимания не ускользнули значительные перемены: «В театр вернулся эзопов язык. И вполне себе удачно вернулся. И зрители считывают двойные смыслы и подтексты, легко и радостно на это откликаясь».

«Нельзя обесценивать и уничтожать»: Юлия Ауг прокомментировала резкий отзыв Олега Меньшикова о спектакле «Гамлет»
фото: соцсети Юлии Ауг

«У меня сейчас на руках есть две очень хорошие пьесы, которые рефлексируют то состояние быта, именно быта, который есть здесь и сейчас. И я прекрасно понимаю, что эти пьесы совершенно невозможно поставить в России в данный момент. Но в любой другой стране если их поставить, ничего не будет понятно. Потому что нужно будет к каждой из этих пьес выпускать отдельную программку с примечаниями о том, как и почему себя ведут люди».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
TanaS   23.05.2026 - 13:17
Ее ж отменили, что она здесь делает? читать далее>>
№ 2
Светлана Петровна (Тюмень)   23.05.2026 - 13:14
Почему на сайте не назвали истинную причину отъезда Ауг в 2022г? Почему не назвали спектакли, которые в Эстонии ставит режиссёр Ауг? Опять полутона, полуправда .Мне неинтересно мнение этой радетельницы... читать далее>>
№ 1
Киноман1985   23.05.2026 - 12:59
Жаль не рассказал, кто этот человек. Ночью не спит и думает о спектакле. История словно сюжет фильма. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«В этом есть определённая смелость»: Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» МХТ им. Чехова
«Это катастрофа. Театр породил чудовище»: Олег Меньшиков о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым и Аней Чиповской
Поиск по меткам
мнениетеатральная премьера
персоны
Юлия АугОлег Меньшиков

фотографии >>
«Нельзя обесценивать и уничтожать»: Юлия Ауг прокомментировала резкий отзыв Олега Меньшикова о спектакле «Гамлет» фотографии
«Нельзя обесценивать и уничтожать»: Юлия Ауг прокомментировала резкий отзыв Олега Меньшикова о спектакле «Гамлет» фотографии
«Нельзя обесценивать и уничтожать»: Юлия Ауг прокомментировала резкий отзыв Олега Меньшикова о спектакле «Гамлет» фотографии
«Нельзя обесценивать и уничтожать»: Юлия Ауг прокомментировала резкий отзыв Олега Меньшикова о спектакле «Гамлет» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Юлиан Панич
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Залман Кинг
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Томас Норстрём
Лоран Стокер
Дуглас Фербенкс
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Степные боги
драма
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?