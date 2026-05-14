Не стало Зои Богуславской

Ушла из жизни писательница, драматург, литературный критик, искусствовед, вдова поэта Андрея ВознесенскогоЗоя Богуславская. Ей было 102 года. Печальную новость сообщили в Центре Вознесенского.
фото: Сноб/PhotoXPress
«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром, 14 мая, из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава Фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи. Писатель, театральный и литературный критик, почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры, кавалер ордена «За заслуги в культуре и искусстве» (2024 г), Зоя Богуславская была ярким и талантливым человеком, внесшим огромный вклад в развитие русской культуры и искусства», — говорится в сообщении.
Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС), а в 1952 году — аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР. Работала редактором Шестого творческого объединения писателей и киноработников киностудии «Мосфильм». Широкую известность как писатель новой волны она получила после выхода повестей «Семьсот новыми» и «Защита». Она написала также две театрализованные «повести в диалогах» — «Контакт» и «Обещание». В 1991 году по проекту Богуславской была учреждена первая в России Независимая премия «Триумф» во всех видах искусства.
В 2019 году получила звание заслуженного работника культуры РФ. Была почётным членом Российской академии художеств. В 2025 году Зоя Богуславская стала победителем национальной литературной премии «Большая книга» в номинации «Нон-фикшн» за книгу «Халатная жизнь».
обсуждение >>