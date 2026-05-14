Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало Зои Богуславской

14 мая
2026 год
январь 2026
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2026
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2026
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
14 мая 2026
Ушла из жизни писательница, драматург, литературный критик, искусствовед, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Ей было 102 года. Печальную новость сообщили в Центре Вознесенского.

Не стало Зои Богуславской
фото: Сноб/PhotoXPress

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром, 14 мая, из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава Фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи. Писатель, театральный и литературный критик, почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры, кавалер ордена «За заслуги в культуре и искусстве» (2024 г), Зоя Богуславская была ярким и талантливым человеком, внесшим огромный вклад в развитие русской культуры и искусства», — говорится в сообщении.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС), а в 1952 году — аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР. Работала редактором Шестого творческого объединения писателей и киноработников киностудии «Мосфильм». Широкую известность как писатель новой волны она получила после выхода повестей «Семьсот новыми» и «Защита». Она написала также две театрализованные «повести в диалогах» — «Контакт» и «Обещание». В 1991 году по проекту Богуславской была учреждена первая в России Независимая премия «Триумф» во всех видах искусства.

В 2019 году получила звание заслуженного работника культуры РФ. Была почётным членом Российской академии художеств. В 2025 году Зоя Богуславская стала победителем национальной литературной премии «Большая книга» в номинации «Нон-фикшн» за книгу «Халатная жизнь».
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Elena1   16.05.2026 - 03:27
Светлая память &#128367; читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 22:13
Такая утрата, внесла большой вклад в развитие драматургии и искусства. читать далее>>
№ 1
Нильда Кунья   14.05.2026 - 15:22
Вечная светлая память. Великий Человек. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Преодолеть непреодолимое: как Тарковский и Кончаловский написали «Андрея Рублева»
«Таинственная страсть»: Я думала это зима, а это оттепель
персоны
Зоя БогуславскаяАндрей Вознесенский

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?