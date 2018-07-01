Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Футбольная «цензура» и любовная линия: подробности фильма «Стрельцов»

1 июля
2018 год

Новости кино >>
1 июля 2018
В дни Чемпионата мира по футболу страсти царят не только на стадионах, где проходят игры, и в фан-зонах, но и на съемочных площадках, для которых лето – всегда самая горячая рабочая пора. Одна из площадок, впрочем, умело совместило в себе и кинематографический процесс, и футбольные страсти. На стадионе «Торпедо» в эти дни проходят съемки фильма Ильи Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым в заглавной роли.

Футбольная «цензура» и любовная линия: подробности фильма «Стрельцов»
фото: Пресс-служба фильма "Стрельцов"

«Если бы мне в детстве сказали, что я буду сниматься в кино и играть в футбол, я бы не поверил такому счастью. В юности я играл в футбол, бредил им, выступал за переславскую команду, и однажды увидел сон, где я выхожу на большой стадион в футбольной форме. Вот, кажется, этот сон и начал сбываться», – рассказал Александр Петров.

История этого проекта началась с увлечения футболом и Алексея Учителя, и его сына Ильи – оба они давние фанаты, правда, отец более за петербургский «Зенит», а сын – за московский «Спартак».

«Все уходит корнями в давнюю любовь к футболу, я даже устраивал в школе футбольный тотализатор, за что меня чуть не выгнали. Естественно, я довольно рано узнал о том, кто был Эдуард Стрельцов. Когда я начал более подробно узнавать о его судьбе, то понял, что это готовый фильм, который нужно снять», – отметил Илья Учитель.

По словам продюсера ленты Алексея Учителя, одобрение на создание ленты группа получила и от сына Стрельцова, и от ветеранов «Торпедо» и от Российского футбольного союза. Там, по признанию продюсера, было целое совещание, где футбольные эксперты разбирали сценарий – правда, сразу же предупредили, что художественную часть трогать не будут.

«Сценарий они разбирали подробно, говорили, что точно, что нет, поругивали даже, но абсолютно доброжелательно. И я очень раз, что какие-то детали они нам подсказали. Естественно, все равно потом будут недовольные, но большая часть фильма абсолютно правдива», – сказал Алексей Учитель.

Футбольная «цензура» и любовная линия: подробности фильма «Стрельцов»
фото: Пресс-служба фильма "Стрельцов"

Он подчеркнул, что особенность «Стрельцова» будет в том, что фильм будет не только про футбол.

«Здесь помимо спорта совершенно уникальная человеческая история, и она, как мне кажется, даст новый взгляд на спортивное кино: у Стрельцова не все было гладко в судьбе, но он победил трудности и стал первым», – резюмировал продюсер.

В картине будет и любовная линия, которая, как говорит режиссер Илья Учитель, привлечет в кинозалы женскую аудиторию. Без собственно футбола, конечно, не обойдется.

«Футбол меняется – растет темп, скорость, конечно, мы думали об этом. Наш футбол более кинематографичен, мы стараемся делать все на больших скоростях, но фирменная стрельцовская пятка, другие отличительные черты, удивительная техника главного героя – все это будет в нашем фильме», – рассказал Илья Учитель.

Футбольная «цензура» и любовная линия: подробности фильма «Стрельцов»
фото: Пресс-служба фильма "Стрельцов"

Футбольными консультантами на проекте выступают менеджер Юрий Белоус и Александр Мостовой. Картина снимается не только при финансовой поддержке Фонда кино, который обеспечил большую часть производственного бюджета, но и за счет собственных средств нынешнего владельца московского «Торпедо» Романа Авдеева.

«Безусловно, фильм про Стрельцова должен сниматься на стадионе «Торпедо». Мы очень быстро договорились со съемочной группой. Я думаю, должна получиться хорошая картина. Эдуард Стрельцов преодолел все и стал чемпионом. Хотелось бы, чтобы зрители при просмотре фильма могли чему-то научиться. Это главное мое ожидание», – отметил Авдеев.

Съемки картины завершатся к ноябрю. Релиз запланирован на 2019 год.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские фильмыспортФильмы о спорте
персоны
Александр Петров (III)Алексей УчительИлья Учитель

фотографии >>
Футбольная «цензура» и любовная линия: подробности фильма «Стрельцов» фотографии
Футбольная «цензура» и любовная линия: подробности фильма «Стрельцов» фотографии
Футбольная «цензура» и любовная линия: подробности фильма «Стрельцов» фотографии
Футбольная «цензура» и любовная линия: подробности фильма «Стрельцов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Милошенко
29 июня ушёл из жизни актёр Валерий Милошенко.
Андрей Дементьев
26 июня ушёл из жизни поэт Андрей Дементьев.

День рождения >>

Алексей Анищенко
Серго Закариадзе
Кира Крейлис-Петрова
Клара Лучко
Татьяна Орлова
Людмила Татарова
Тимофей Трибунцев
Ирина Цывина
Руслан Чернецкий
Карен Блэк
Чарлз Лаутон
Жорди Молья
Леа Сейду
Лив Тайлер
Клэр Форлани
Оливия де Хэвилленд
все родившиеся 1 июля >>

Афиша кино >>

Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Кто украл Banksy
арт-хаус, комедия
Италия, 2018
Книжный клуб
комедия
США, 2018
Во власти стихии
боевик, драма, приключения, триллер
США, 2018
Инсомния
детектив, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2018
50 весенних дней
трагикомедия
Франция, 2017
Джим Пуговка и машинист Лукас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью