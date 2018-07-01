Футбольная «цензура» и любовная линия: подробности фильма «Стрельцов»

В дни Чемпионата мира по футболу страсти царят не только на стадионах, где проходят игры, и в фан-зонах, но и на съемочных площадках, для которых лето – всегда самая горячая рабочая пора. Одна из площадок, впрочем, умело совместило в себе и кинематографический процесс, и футбольные страсти. На стадионе «Торпедо» в эти дни проходят съемки фильма Ильи Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым в заглавной роли.
фото: Пресс-служба фильма "Стрельцов"
«Если бы мне в детстве сказали, что я буду сниматься в кино и играть в футбол, я бы не поверил такому счастью. В юности я играл в футбол, бредил им, выступал за переславскую команду, и однажды увидел сон, где я выхожу на большой стадион в футбольной форме. Вот, кажется, этот сон и начал сбываться», – рассказал Александр Петров.
История этого проекта началась с увлечения футболом и Алексея Учителя, и его сына Ильи – оба они давние фанаты, правда, отец более за петербургский «Зенит», а сын – за московский «Спартак».
«Все уходит корнями в давнюю любовь к футболу, я даже устраивал в школе футбольный тотализатор, за что меня чуть не выгнали. Естественно, я довольно рано узнал о том, кто был Эдуард Стрельцов. Когда я начал более подробно узнавать о его судьбе, то понял, что это готовый фильм, который нужно снять», – отметил Илья Учитель.
По словам продюсера ленты Алексея Учителя, одобрение на создание ленты группа получила и от сына Стрельцова, и от ветеранов «Торпедо» и от Российского футбольного союза. Там, по признанию продюсера, было целое совещание, где футбольные эксперты разбирали сценарий – правда, сразу же предупредили, что художественную часть трогать не будут.
«Сценарий они разбирали подробно, говорили, что точно, что нет, поругивали даже, но абсолютно доброжелательно. И я очень раз, что какие-то детали они нам подсказали. Естественно, все равно потом будут недовольные, но большая часть фильма абсолютно правдива», – сказал Алексей Учитель.
фото: Пресс-служба фильма "Стрельцов"
Он подчеркнул, что особенность «Стрельцова» будет в том, что фильм будет не только про футбол.
«Здесь помимо спорта совершенно уникальная человеческая история, и она, как мне кажется, даст новый взгляд на спортивное кино: у Стрельцова не все было гладко в судьбе, но он победил трудности и стал первым», – резюмировал продюсер.
В картине будет и любовная линия, которая, как говорит режиссер Илья Учитель, привлечет в кинозалы женскую аудиторию. Без собственно футбола, конечно, не обойдется.
«Футбол меняется – растет темп, скорость, конечно, мы думали об этом. Наш футбол более кинематографичен, мы стараемся делать все на больших скоростях, но фирменная стрельцовская пятка, другие отличительные черты, удивительная техника главного героя – все это будет в нашем фильме», – рассказал Илья Учитель.
фото: Пресс-служба фильма "Стрельцов"
Футбольными консультантами на проекте выступают менеджер Юрий Белоус и Александр Мостовой. Картина снимается не только при финансовой поддержке Фонда кино, который обеспечил большую часть производственного бюджета, но и за счет собственных средств нынешнего владельца московского «Торпедо» Романа Авдеева.
«Безусловно, фильм про Стрельцова должен сниматься на стадионе «Торпедо». Мы очень быстро договорились со съемочной группой. Я думаю, должна получиться хорошая картина. Эдуард Стрельцов преодолел все и стал чемпионом. Хотелось бы, чтобы зрители при просмотре фильма могли чему-то научиться. Это главное мое ожидание», – отметил Авдеев.
Съемки картины завершатся к ноябрю. Релиз запланирован на 2019 год.
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