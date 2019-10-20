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Дэвид Духовны займётся «Колдовством»

20 октября
2019 год

Новости кино >>
20 октября 2019
Дэвид Духовны, работавший последние годы преимущественно на телевидении, вернётся в большое кино ради ребута молодёжного хоррора Эндрю Флеминга «Колдовство».

Дэвид Духовны займётся «Колдовством»
фото: comicbook.com

Согласно Deadline, к картине ранее присоединились Кэйли СпэниНичего хорошего в отеле "Эль Рояль"»), Гидеон АдлонМустанг»), Лови СимонДоля»), Зои ЛунаПоза») и Николас Голицын. Зои Листер-Джонс поставит фильм по собственному сценарию. Флеминг числится сопродюсером. Со сроками съёмок студии Columbia Pictures и Blumhouse пока не определились.

Оригинал 1996 года украшали собой Робин Танни, Файруза Балк, Нив Кэмпбелл и Скит Ульрих. В нём рассказывалось про старшеклассницу Сару Бейли, после переезда с семьёй в Лос-Анджелес поступившую в престижную школу. Она не может найти друзей, пока одноклассница не замечает, что у Сары есть магические способности. Вскоре девушка становится участницей шабаша юных ведьм, который возглавляет Нэнси Даунс.
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