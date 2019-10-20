Дэвид Духовны займётся «Колдовством»

Дэвид Духовны
, работавший последние годы преимущественно на телевидении, вернётся в большое кино ради ребута молодёжного хоррора Эндрю Флеминга «Колдовство»
.
Согласно Deadline
, к картине ранее присоединились Кэйли Спэни
(«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"
»), Гидеон Адлон
(«Мустанг
»), Лови Симон
(«Доля
»), Зои Луна
(«Поза
») и Николас Голицын
. Зои Листер-Джонс
поставит фильм по собственному сценарию. Флеминг числится сопродюсером. Со сроками съёмок студии Columbia Pictures и Blumhouse пока не определились.
Оригинал 1996 года украшали собой Робин Танни
, Файруза Балк
, Нив Кэмпбелл
и Скит Ульрих
. В нём рассказывалось про старшеклассницу Сару Бейли, после переезда с семьёй в Лос-Анджелес поступившую в престижную школу. Она не может найти друзей, пока одноклассница не замечает, что у Сары есть магические способности. Вскоре девушка становится участницей шабаша юных ведьм, который возглавляет Нэнси Даунс.