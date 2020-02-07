Завершились съёмки «Портрета незнакомца» с Кириллом Пироговым и Галиной Тюниной

Завершились съёмки фильма Сергея Осипьяна
под рабочим названием «Портрет незнакомца
», в котором все роли исполнили актёры и сотрудники «Мастерской Петра Фоменко
». Об этом сообщается на официальной странице театра в социальной сети Facebook
.
Действие драмеди производства Address Film разворачивается в 1976 году в Москве. Это кропотливо сделанная стилизация, полная точных деталей, пристальный взгляд на советскую эпоху – объективный и доброжелательный. Фильм погружает зрителя в мир артистов радио, поэтов и писателей, официантов, дам полусвета и ответственных партийных работников, милиционеров, кинорежиссёров, советских разведчиков и американских шпионов.
Съёмки картины, основанной на сценарии Александра Лунгина
, проходили в Большом театре, отеле «Метрополь», Центральном доме кино, Переделкино и на юге Италии. За визуальную составляющую отвечают оператор Всеволод Каптур
, художник-постановщик Сергей Гудилин
и художник по костюмам Людмила Гаинцева
. Продюсером выступает Виолетта Кречетова
. День премьеры пока не определён.