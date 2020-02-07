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Завершились съёмки «Портрета незнакомца» с Кириллом Пироговым и Галиной Тюниной

7 февраля
2020 год

Новости кино >>
7 февраля 2020
Завершились съёмки фильма Сергея Осипьяна под рабочим названием «Портрет незнакомца», в котором все роли исполнили актёры и сотрудники «Мастерской Петра Фоменко». Об этом сообщается на официальной странице театра в социальной сети Facebook.


Действие драмеди производства Address Film разворачивается в 1976 году в Москве. Это кропотливо сделанная стилизация, полная точных деталей, пристальный взгляд на советскую эпоху – объективный и доброжелательный. Фильм погружает зрителя в мир артистов радио, поэтов и писателей, официантов, дам полусвета и ответственных партийных работников, милиционеров, кинорежиссёров, советских разведчиков и американских шпионов.

Съёмки картины, основанной на сценарии Александра Лунгина, проходили в Большом театре, отеле «Метрополь», Центральном доме кино, Переделкино и на юге Италии. За визуальную составляющую отвечают оператор Всеволод Каптур, художник-постановщик Сергей Гудилин и художник по костюмам Людмила Гаинцева. Продюсером выступает Виолетта Кречетова. День премьеры пока не определён.
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персоны
Людмила ГаинцеваСергей ГудилинВсеволод КаптурВиолетта КречетоваКсения КутеповаПолина КутеповаАлександр ЛунгинСергей ОсипьянКирилл ПироговГалина Тюнина

фотографии >>
Завершились съёмки «Портрета незнакомца» с Кириллом Пироговым и Галиной Тюниной фотографии
Завершились съёмки «Портрета незнакомца» с Кириллом Пироговым и Галиной Тюниной фотографии
Завершились съёмки «Портрета незнакомца» с Кириллом Пироговым и Галиной Тюниной фотографии
Завершились съёмки «Портрета незнакомца» с Кириллом Пироговым и Галиной Тюниной фотографии
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