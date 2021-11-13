Кейт Бланшетт и Бен Стиллер возродят фантастических «Чемпионов»

Кейт Бланшетт
и Бен Стиллер
сыграют главные роли в картине «Чемпионы», основанной на фантастическом сериале 1960-х, уверяет Deadline
.
За производство отвечают ITV Studios America, New Republic Pictures и компания Бланшетт Dirty Films. Стиллер возьмется за постановку и спродюсирует ленту.
Зрителям поведают о трех агентах ООН, выживших после падения самолета в Гималаях. Их спасла Тибетская секретная цивилизация, наделив между делом сверхчеловеческими интеллектуальными и физическими способностями. По возвращении домой агенты стали поборниками закона, порядка и справедливости.
По словам Бланшетт, 30-серийные «Чемпионы», выходившие в эфир с 1968-го по 1969-й, являются «позабытой жемчужиной»
. Актриса уверена, что ремейк взбудоражит новое поколение точно так же, как в свое время оригинал впечатлил Кейт и Бена.
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