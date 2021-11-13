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Кейт Бланшетт и Бен Стиллер возродят фантастических «Чемпионов»

13 ноября
2021 год

Новости кино >>
13 ноября 2021
Кейт Бланшетт и Бен Стиллер сыграют главные роли в картине «Чемпионы», основанной на фантастическом сериале 1960-х, уверяет Deadline.

За производство отвечают ITV Studios America, New Republic Pictures и компания Бланшетт Dirty Films. Стиллер возьмется за постановку и спродюсирует ленту.


Зрителям поведают о трех агентах ООН, выживших после падения самолета в Гималаях. Их спасла Тибетская секретная цивилизация, наделив между делом сверхчеловеческими интеллектуальными и физическими способностями. По возвращении домой агенты стали поборниками закона, порядка и справедливости.

По словам Бланшетт, 30-серийные «Чемпионы», выходившие в эфир с 1968-го по 1969-й, являются «позабытой жемчужиной». Актриса уверена, что ремейк взбудоражит новое поколение точно так же, как в свое время оригинал впечатлил Кейт и Бена.
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