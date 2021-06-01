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Завершились съемки первого игрового фильма о протестах в Беларуси

1 июня
2021 год

Новости кино >>
1 июня 2021
Завершились съемки первого игрового фильма, посвященного протестам в Беларуси в 2020 году. Однокадровую ленту Minsk поставил режиссер Борис Гуц. Об этом кинематографист сообщил на своей странице в Facebook. В его фильмографии три картины, две из которых сняты на смартфон («Смерть нам к лицу», «Фагот»).

Завершились съемки первого игрового фильма о протестах в Беларуси
фото: minskfilm.com

Главные герои истории — молодожены Паша и Юля — выходят ночью из дома и оказываются в гуще протестов мирного населения. Будничная прогулка оборачивается настоящим адом, в котором невинные люди становятся жертвами полицейского произвола.

В актерский состав проекта вошли Алексей Маслодудов, Анастасия Шемякина, Анастасия Пронина, Данил Стеклов, Юлия Ауг, Олег Гаас, Иван Мулин, Евгений Коряковский, Максим Стоянов, Филипп Могильницкий, Михаил Ширяев, Артем Гареев, Александр Домовой и Александр Жиленко.

За визуальную часть отвечала оператор Дарья Лихачева. В числе продюсеров — Виталий Шкляров, Анастасия Гусенцова, а также Катерина Монастырская, Андрес Пуустусмаа и Йоханесс Вальдма из Эстонии. Съемки картины проходили в Таллине.
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фильмы
Смерть нам к лицуФагот

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Завершились съемки первого игрового фильма о протестах в Беларуси фотографии
Завершились съемки первого игрового фильма о протестах в Беларуси фотографии
Завершились съемки первого игрового фильма о протестах в Беларуси фотографии
Завершились съемки первого игрового фильма о протестах в Беларуси фотографии
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