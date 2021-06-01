Завершились съемки первого игрового фильма о протестах в Беларуси

Завершились съемки первого игрового фильма, посвященного протестам в Беларуси в 2020 году. Однокадровую ленту Minsk поставил режиссер Борис Гуц. Об этом кинематографист сообщил на своей странице в Facebook. В его фильмографии три картины, две из которых сняты на смартфон («Смерть нам к лицу», «Фагот»).
фото: minskfilm.com
Главные герои истории — молодожены Паша и Юля — выходят ночью из дома и оказываются в гуще протестов мирного населения. Будничная прогулка оборачивается настоящим адом, в котором невинные люди становятся жертвами полицейского произвола.
За визуальную часть отвечала оператор Дарья Лихачева. В числе продюсеров — Виталий Шкляров, Анастасия Гусенцова, а также Катерина Монастырская, Андрес Пуустусмаа и Йоханесс Вальдма из Эстонии. Съемки картины проходили в Таллине.
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