Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин вернутся в Пермский край

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Сериал выйдет на видеосервисе START

Премьера «Самки богомола» с Ириной Розановой состоится 14 октября

7 сентября

Ингеборга Дапкунайте займется постановкой балета в новом сериале Сангаджиева

В Москве началась работа над проектом о театральном закулисье