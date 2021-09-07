Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин вернутся в Пермский край

В Пермском крае начались съемки второго сезона сериала «Территория
», сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. К своим ролям в проекте вернутся Глеб Калюжный
, Андрей Мерзликин
, Алексей Розин
, Клавдия Коршунова
, Ксения Отинова
и Ася Чистякова
.
В центре сюжета — 19-летний Егор Чудинов, который ищет родителей, пропавших в районе древнего могильника. Во втором сезоне главному герою и его спутникам предстоит столкнуться со своим главным страхом – страхом смерти. Они уже знают, что Медвежий шаман сам заманил их в Кудымкар, а затем и на «Серую скалу», чтобы убить. Теперь им нужно решить, что делать с дядей Егора, предавшим его семью, и как выбраться из леса, который отказывается их отпускать.
Съемки вновь пройдут именно в тех местах, где разворачивается действие сериала и родились коми-пермяцкие мифы. За производство проекта в жанре фолк-хоррор отвечают креативные продюсеры и сценаристы Good Story Media.
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