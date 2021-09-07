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Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин вернутся в Пермский край

7 сентября
2021 год

Новости кино >>
7 сентября 2021
В Пермском крае начались съемки второго сезона сериала «Территория», сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. К своим ролям в проекте вернутся Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Алексей Розин, Клавдия Коршунова, Ксения Отинова и Ася Чистякова.

Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин вернутся в Пермский край

В центре сюжета — 19-летний Егор Чудинов, который ищет родителей, пропавших в районе древнего могильника. Во втором сезоне главному герою и его спутникам предстоит столкнуться со своим главным страхом – страхом смерти. Они уже знают, что Медвежий шаман сам заманил их в Кудымкар, а затем и на «Серую скалу», чтобы убить. Теперь им нужно решить, что делать с дядей Егора, предавшим его семью, и как выбраться из леса, который отказывается их отпускать.

Съемки вновь пройдут именно в тех местах, где разворачивается действие сериала и родились коми-пермяцкие мифы. За производство проекта в жанре фолк-хоррор отвечают креативные продюсеры и сценаристы Good Story Media.
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