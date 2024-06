Ханна Телл вернулась к роли Макс Колфилд в продолжении игровой серии Life Is Strange

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Актриса Ханна Телл вновь подарила свой голос Макс Колфилд в продолжении игровой серии Life Is Strange . Об этом стало известно благодаря презентации новой части, которую провели издательство Square Enix и разработчики из американской студии Deck Nine Games.По сюжету сверхъестественного приключения Life Is Strange: Double Exposure заметно подросшая Макс теперь работает фотографом в Каледонском университете. После посиделок с новообретенными друзьями героиня обнаруживает на лавочке труп своей подруги Сафи, и это событие способствует проявлению ее новой сверхспособности. На сей раз она не способна отматывать время назад, но может легко попадать в параллельный мир, где Сафи еще не убита. Геймеров ожидает перемещение между измерениями для поиска убийцы и предотвращения гибели подруги.Создатели квадриквела учли выбор, сделанный игроками в созданном компанией Dontnod Entertainment оригинале 2015 года, а потому существует немалая вероятность, что в игре можно будеть увидеть или услышать бунтарку Хлою Прайс с голосом Эшли Берч . Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября на ПК и консолях.Последний раз Телл работала над популярным образом шесть лет назад — в бонусном эпизоде приквела Life Is Strange: Before the Storm, посвященном детству Макс и Хлои.Серия Life Is Strange на данный момент включает в себя шесть игр: Life Is Strange, приквел Before the Storm, Life Is Strange 2 и его спин-офф The Awesome Adventures of Captain Spirit, Life Is Strange: True Colors и Life is Strange: Double Exposure. Кроме того, в 2022-м свет увидела коллекция Life Is Strange Remastered Collection, состоящая из ремастированных оригинала и приквела. Все игры, кроме Before the Storm, посвящены суперспособностям молодых людей. В 2016-м был анонсирован сериал по первой части, однако подробностей с тех пор нет.