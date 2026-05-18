«Не выдавай за дикаря»: Сергей Безруков, Екатерина Воронина и Виктор Добронравов в тизер-трейлере «Королевы Анны»

«Зрители отправятся в масштабное путешествие, полное романтики и приключений. Но за внешней зрелищностью скрывается суть: мы стремимся соединить серьезную драматургию, необычное повествование и подлинную художественную глубину. Надеемся, что наш фильм не только развлечет, но и заставит задуматься, пробудит интерес к истории и культурному наследию нашей страны», — говорит продюсер Леонид Верещагин.
Русь, XI век. Ярослав Мудрый выдает свою дочь Анну за короля франков. Она относится к этому династическому браку с фатализмом, как все ее сестры и братья. Ей предстоит долгий и сложный, полный опасностей путь во Францию. Возглавлять кортеж Анны и охранять ее в пути Ярослав доверяет искусному воину Остромиру, который доказал свою доблесть и преданность князю.
фото: «Централ Партнершип»
«Моего героя зовут Остромир. Ярослав, впечатленный его воинской доблестью, поручает ему почетную и ответственную миссию — сопровождать княжну на пути к франкам. И встреча героя с будущей королевой, Анной, становится отправной точкой для большой и красивой истории любви. Остромир — человек долга, сильный, храбрый и справедливый воин. Такой человек не способен легко принять любовь к Анне, для него это невероятно трудный выбор. По‑настоящему глубокая психологическая дилемма, которая определяет путь персонажа», — рассказывает Илья Маланин.
Режиссером и автором сценария картины выступил Алексей Сидоров. Фильм создан при содействии Московской кинокомиссии.
«Судьба Анны с детства поражала мое воображение. Выйдя замуж за короля франков, она через своего потомка Людовика Святого фактически стала основательницей династии Бурбонов, а также потомки дома Валуа берут свое начало от нее. Можно сказать, она праматерь французских королей. И артефакты, которые она привезла с собой с Руси, до сих пор хранятся в Реймсе», — добавляет режиссер.
Съемки проходили в Москве, Воронеже, Выборге и Республике Башкортостан. Фильм «Королева Анна» выйдет в прокат 11 февраля 2027 года, дистрибьютором выступает «Централ Партнершип».
