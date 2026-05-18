«Не выдавай за дикаря»: Сергей Безруков, Екатерина Воронина и Виктор Добронравов в тизер-трейлере «Королевы Анны»

18 мая
2026 год

18 мая 2026
В сети появился тизер-трейлер исторического фильма «Королева Анна» производства «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова», компании «Централ Партнершип» и телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино.



Главные роли в картине играют Сергей Безруков (Ярослав Мудрый), Екатерина Воронина (Анна), Виктор Добронравов (Глум), Алексей Кравченко (Годота), Илья Маланин (Остромир), Антон Филипенко (Веселин), Владимир Яглыч (Ульф) и другие.

«Зрители отправятся в масштабное путешествие, полное романтики и приключений. Но за внешней зрелищностью скрывается суть: мы стремимся соединить серьезную драматургию, необычное повествование и подлинную художественную глубину. Надеемся, что наш фильм не только развлечет, но и заставит задуматься, пробудит интерес к истории и культурному наследию нашей страны», — говорит продюсер Леонид Верещагин.

Русь, XI век. Ярослав Мудрый выдает свою дочь Анну за короля франков. Она относится к этому династическому браку с фатализмом, как все ее сестры и братья. Ей предстоит долгий и сложный, полный опасностей путь во Францию. Возглавлять кортеж Анны и охранять ее в пути Ярослав доверяет искусному воину Остромиру, который доказал свою доблесть и преданность князю.

«Моего героя зовут Остромир. Ярослав, впечатленный его воинской доблестью, поручает ему почетную и ответственную миссию — сопровождать княжну на пути к франкам. И встреча героя с будущей королевой, Анной, становится отправной точкой для большой и красивой истории любви. Остромир — человек долга, сильный, храбрый и справедливый воин. Такой человек не способен легко принять любовь к Анне, для него это невероятно трудный выбор. По‑настоящему глубокая психологическая дилемма, которая определяет путь персонажа», — рассказывает Илья Маланин.

Режиссером и автором сценария картины выступил Алексей Сидоров. Фильм создан при содействии Московской кинокомиссии.

«Судьба Анны с детства поражала мое воображение. Выйдя замуж за короля франков, она через своего потомка Людовика Святого фактически стала основательницей династии Бурбонов, а также потомки дома Валуа берут свое начало от нее. Можно сказать, она праматерь французских королей. И артефакты, которые она привезла с собой с Руси, до сих пор хранятся в Реймсе», — добавляет режиссер.

Съемки проходили в Москве, Воронеже, Выборге и Республике Башкортостан. Фильм «Королева Анна» выйдет в прокат 11 февраля 2027 года, дистрибьютором выступает «Централ Партнершип».
№ 1
Гроза района   18.05.2026 - 15:38
Исторические фильмы с таким кастом — это просто браво) Сергей Безруков в роли Ярослава Мудрого — сразу понятно, будет офигенно) А ещё эта история любви Остромира и Анны… Думаю, там будут эпичные сцены... читать далее>>
