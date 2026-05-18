Василий Копейкин, Ника Здорик и Юрий Чурсин окажутся в «Югославии»

Конец 1990-х. Пока НАТО готовит операцию против Югославии, офицер российской военной разведки Максим оказывается в центре опасной игры, в которой любая ошибка может стоить жизни, а доверять нельзя даже тем, кто находится рядом. За Максимом охотится хладнокровный, расчетливый и профессиональный офицер ЦРУ Нейтон Кроули. Чем ближе они подходят друг к другу, тем больше их противостояние превращается в личную дуэль, где на кону не просто успешное выполнение задания, а жизнь. На фоне стремительно надвигающейся войны Максим встречает белградскую журналистку Зорицу, у которой свои секреты и своя личная битва.
«Сейчас я работаю над акцентом, потому что играю сербку, и это для меня действительно новый вызов и очень сложная роль. Ради проекта я месяц тренировалась и приводила себя в физическую форму — в фильме очень много трюков. Надеюсь, у нас получится энергичная и красивая история. И, конечно, я не могу не отметить, что сыграть в таком масштабном шпионском триллере — моя давняя мечта», — отмечает Ника Здорик.
Это масштабный шпионский триллер о событиях, изменивших мир конца XX века. Белград, Брюссель, Косово, Москва, секретные переговоры мировых лидеров, спецоперации и предательства, за которыми стоит судьба и Югославии, и России. Это история о времени, когда геополитика окончательно перестала быть чем-то абстрактным. Героям невдомек, что последствиях их действий определят лицо всего XXI века.
«Жанр большого шпионского политического триллера в последние годы стал заметно реже появляться на экране, хотя потребность зрителя в масштабных, напряженных и интеллектуально выстроенных историях по-прежнему высока. "Югославия" — не только сериал о разведке и геополитическом противостоянии. Это история о времени, последствия которого мир продолжает ощущать до сих пор. О людях, оказавшихся внутри исторического перелома, где каждое решение имеет свою цену. В центре всегда остается человек — его страх, выбор, любовь, предательство, попытка сохранить себя в мире, который буквально рушится на глазах. При всей серьезности темы и документальности фактуры нам было важно сделать живой, эмоциональный и по-настоящему зрительский сериал — современный по ритму, напряжению и масштабу переживаний, способный увлечь самую разную аудиторию», — говорит автор идеи и продюсер Юрий Сапронов.
«Югославия» — история о том, как локальный военный конфликт на Балканах обрушил старый мировой порядок. Это сериал о людях, оказавшихся в ситуации, в которой правда стала оружием не меньшей силы, чем ракеты и автоматы. Обращение к этим событиям сегодня неслучайно: спустя более чем два десятилетия мир вновь переживает катастрофу невообразимых масштабов. Понимание, казалось бы, недавнего прошлого может помочь в осмыслении настоящего.
«Мы не просто рассказываем о событиях, связанных с югославским кризисом, наш сериал исследует несколько тем: природу власти, силу и влияние личности в мировой истории, цену, которую должен заплатить человек ради достижения цели. Наши герои стоят перед сложными этическими дилеммами, где нет правильных ответов, нет заранее гарантированных моральных оправданий их поступков. "Люди — разменные монеты в наших играх", — так говорит наш главный герой. Югославский кризис оказался лакмусовой бумажкой, каждый должен был выбирать, на чьей он стороне, кто прав, что есть правда. И легкого ответа не существует», — рассказывает автор сценария и креативный продюсер Василий Павлов.
Съемки сериала пройдут в несколько этапов. Первый блок стартовал в мае в Москве и Подмосковье. Создатели проекта делают ставку на редкие, сложные и необычные локации, чтобы воссоздать атмосферу Европы конца 1990-х и показать события югославского кризиса с максимальной исторической и визуальной достоверностью.
Производством сериала для Wink и НТВ занимаются «Всемирные русские студии», «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссером выступает Михаил Морсков, оператором-постановщиком — Гайк Киракосян. Сериал пополнит линейку Wink Originals.
