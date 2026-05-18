«Как же мы долго тебя ждали»: У Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился сын

Опыт учит нас, что 99% самых фантастических светских слухов (даже многократно опровергнутых самими фигурантами) в итоге оказываются правдой. Вот и появившийся недавно в сети слух о том, что Оксана Акиньшина беременна от Данилы Козловского (пятилетний роман с которым был эдаким секретом Полишинеля) оказался чистейшей правдой. 6 мая актриса родила сына, которому дали имя Лео.
фото: соцсети Данилы Козловского
Об этом актёры даже рассказали сами, опубликовав фотосессию, сделанную незадолго до родов. «Смысл есть во всём и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребёнка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львёнок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!», — написал счастливый отец, поблагодарив также медперсонал роддома Лапино. «Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению. Так что, дальше не спим и изучаем».
У Оксаны уже есть трое детей: 16-летний сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова и 13-летний Константин и 9-летняя дочь Эмми, рождённые в браке с Арчилом Геловани. А у Данилы Козловского есть 6-летняя дочь Ода Валентина от Ольги Зуевой.
