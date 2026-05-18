«Как же мы долго тебя ждали»: У Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился сын

18 мая
2026 год

18 мая 2026
Опыт учит нас, что 99% самых фантастических светских слухов (даже многократно опровергнутых самими фигурантами) в итоге оказываются правдой. Вот и появившийся недавно в сети слух о том, что Оксана Акиньшина беременна от Данилы Козловского (пятилетний роман с которым был эдаким секретом Полишинеля) оказался чистейшей правдой. 6 мая актриса родила сына, которому дали имя Лео.

фото: соцсети Данилы Козловского
фото: соцсети Данилы Козловского

фото: соцсети Данилы Козловского
фото: соцсети Данилы Козловского

фото: соцсети Данилы Козловского
фото: соцсети Данилы Козловского

Об этом актёры даже рассказали сами, опубликовав фотосессию, сделанную незадолго до родов. «Смысл есть во всём и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребёнка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львёнок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!», — написал счастливый отец, поблагодарив также медперсонал роддома Лапино. «Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению. Так что, дальше не спим и изучаем».

фото: соцсети Данилы Козловского
фото: соцсети Данилы Козловского

фото: соцсети Данилы Козловского
фото: соцсети Данилы Козловского

фото: соцсети Данилы Козловского
фото: соцсети Данилы Козловского

У Оксаны уже есть трое детей: 16-летний сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова и 13-летний Константин и 9-летняя дочь Эмми, рождённые в браке с Арчилом Геловани. А у Данилы Козловского есть 6-летняя дочь Ода Валентина от Ольги Зуевой.
№ 4
Lionelrk   18.05.2026 - 15:45
ещё одна активно снимающаяся актриса с 4 детьми , по 3 уже чуть ли не норма ... читать далее>>
№ 3
Finch V   18.05.2026 - 15:43
Можно только поздравить с счастьем!&#10084;&#65039; А отчество как будет у детей Лео, Леовна и Леович? читать далее>>
№ 2
TanaS   18.05.2026 - 14:18
Какие сладкие пяточки) Поздравляю. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   18.05.2026 - 12:22
99% слухов - правда? Не верю. Думаю меньше, гораздо меньше. читать далее>>
«Нужно жить и не сдаваться»: Данила Козловский об «отмене» и возвращении в российское кино
Оксана АкиньшинаАрчил ГелованиОльга ЗуеваДанила Козловский

что почитать?