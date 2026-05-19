Александр Петров и Юлия Снигирь отправятся на поиски маньяка 28 мая

События в проекте разворачиваются в наше время. В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова (Снигирь) и следователь из Барнаула Терехов (Петров). Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, выросшей в тайге.
Девушку-маугли сыграла Полина Гухман. «Ее зовут Тонка, и она необычный подросток, девушка, которых не встретишь в повседневной жизни. Это как будто нулевой человек, как Адам и Ева. Она и есть природа. Очень интересная роль, я таких персонажей еще не играла», – говорит актриса.
Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автором сценария —Татьяна Арцеулова, которые переосмыслили классический детективный жанр. Одна из ключевых особенностей сериала «После Фишера. Инквизитор» определена местом действия — Алтайским краем. В отличие от предыдущих сезонов, искать истину будут не только сотрудники следственного комитета. Материализм и логика следователей вступят в соперничество с шаманскими обрядами и силами природы.
