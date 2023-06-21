«Мужчины там слабые и невротичные, а женщины - благородны и умны»: Александр Сокуров о народах Северного Кавказа

Режиссёр Александр Сокуров
стал гостем авторской программы Егора Глумова
на армянском радио «Ван», в эфире которого поделился своими впечатлениями о нравах, царящих на Северном Кавказе. В 2010 году режиссёр заступил на должность заведующего кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ в Кабардино-Балкарии. Сокуров открыл на кафедре собственную мастерскую и набрал студентов, среди которых были Владимир Битоков
, Кира Коваленко
и Кантемир Балагов
. Общаясь с кавказской молодежью и наблюдая за местным укладом на протяжении нескольких лет, режиссёр пришёл к выводу, что мужские характеры на Кавказе малоинтересны в силу своей слабости, а женские, напротив, отличаются глубиной.
«Кавказ и насилие трудно отделимы друг от друга. По крайней мере, я могу как-то судить об этом на базе некоторого знания Северного Кавказа, где в культе насилия есть что-то почти божественное. При этом, надо сказать, что мужские характеры там слабые, очень истеричные, невротичные. С очень небольшим запасом терпения. А женщины на Кавказе благородны, умны и очень глубоки. В офтальмологии есть понятие “боковое зрение”. Так вот у женщин на Кавказе, в отличие от русских или европеек, вот это боковое зрение развито в большей степени. И если бы не было столь особенного генотипа женского в Чечне, этот народ бы давно погиб. Мужчины погубили бы его. Но это мне так кажется. Это мнение основано на моих собственных наблюдениях и на моей жизни рядом с молодыми людьми с Северного Кавказа. Мужской характер там менее интересен»
.
«Работая с молодыми людьми, со студентами, общаясь не только с ними, но и с их родителями, преподавателями, я всё время говорил: «Не унижайте свою молодёжь, не заставляйте их быть слугами. Не заставляйте мальчиков подавать вино на застольях. Они другие, другое время пришло. Вы останавливаете их развитие…» Но это наблюдения мои. Они точно кому-то не понравятся»
.
Режиссёр отметил, что не относит подобные пережитки прошлого к приверженности традициям, поскольку большинство традиций в разных национальных регионах России давно разрушены. «Если бы речь шла о полноценном последовательном существовании народных традиций в разных аспектах жизни, тогда в том, что я говорю, может, и была бы чрезмерность. Когда же большая часть традиций и уклада разрушены, то, пожалуй, я уже прав. Я много раз видел как молодые люди неуважительно относятся к старшим на Кавказе. И я видел вопиющие примеры отвратительного насилия и бандитского поведения молодых людей в России в публичных местах - и по отношению к женщинам, и к старшим. И на себе я испытывал это»
.
Также в ходе беседы режиссёр признался, что устал от постоянного противостояния власти: «Вся моя сознательная жизнь связана с конфликтом с государствами, с властью. При советской власти все фильмы у меня были не разрешены к показу. И существование, когда ты находишься в конфронтации со своим государством - невыносимо утомительное. Мне уже надоело так жить. Это не по силам мне уже»
.
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