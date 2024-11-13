Кровь, пот и пиксели: На «Читке 3.0» обсудили будущее экранизаций видеоигр

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Интервью

Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»

Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана