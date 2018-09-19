Стартовали съёмки фильма Анны Пармас «Просто светят звёзды»

Съёмки будут проходить в Ярославле. Для Пармас лента станет первой полнометражной работой. Её режиссёрским кинодебютом стал фильм «Девочки» в альманахе «Петербург. Только по любви». В фильмографии Анны – сценарии, написанные в соавторстве с Авдотьей Смирновой («Два дня», «Кококо», «История одного назначения»), работа на телевидении (в частности, «Осторожно, модерн!») и клипы группировки «Ленинград» («Лабутены», «В Питер – пить», «Экстаз»). Названием для новой картины послужила строчка одной из песен «Ленинграда» – «Просто светят звезды. Просто во Вселенной…». Музыку к фильму напишет Сергей Шнуров.
«Я давно хотела снять комедию про развод, – рассказывает Анна Пармас, – чтобы показать всё не так страшно. Как-то я общалась с женщиной, которая рассталась с мужем шесть лет назад, но говорила о нём так страстно и с такой ненавистью, как будто это произошло с ней вчера. Она всё ещё не развелась с ним, так бы я сказала. Она всё ещё жила шесть лет назад. Именно тогда у меня первый раз появилась мысль написать историю о расставании двух людей, которые собирались жить вместе всю жизнь и умереть в один день, но что-то пошло не так... Красивая мечта разрушилась и каждый винил в этом другого. Обычное дело. Никто не виноват и все виноваты. Только мне почему-то сразу стало понятно, что эта история не должна быть рассказана как трагедия, драма или даже мелодрама. Конечно, это должна быть комедия. Для меня этот жанр единственный, который помогает преодолеть невыносимую тоску о несостоявшемся счастье. Сожаление о потерянном времени для меня – это верная дорога в ад. Спускалась по этой лестнице и я. И не раз. Могу вам точно сказать – в конце дороги тупик. И тут уже вам решать, стоять ли перед закрытой дверью шесть лет или всю жизнь. Или просто выдохнуть и "пошкандыбать" дальше – в другую сторону. И посмотреть, что же будет дальше. Потому "дальше" обязательно будет. По-моему, в этом и есть смысл. И счастье».
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ
По сюжету от врача-гинеколога Маши уходит муж. Когда мужчина уходит от женщины, он забирает не только зубную щетку и бритвенный станок. Он уносит с собой все её надежды на будущее. Конечно, благороднее отпустить мужа к другой и вернуть ему всё, включая обещания. Но сильные женщины привыкли бороться за своё счастье. Маша начинает отчаянную борьбу за своего неверного мужа Мишу. Она не готова вот так просто взять и уступить его фитнес-тренеру Оксане. Силы, конечно, неравны. Маше уже прилично за тридцать, а Оксане совсем немного после двадцати. Но, с другой стороны – за Машиной спиной богатый жизненный опыт и двое малолетних детей. В этой ситуации она готова использовать весь свой боевой арсенал, включая потусторонние силы. А юная Оксана опирается только на свои чувства. А так же, на прекрасную фигуру, роскошные волосы и неуёмный темперамент. Кто же победит в этой схватке и получит главный приз? И что произойдёт, когда мечта одной из них осуществится?
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