Московские федеральные театры по QR-коду смогут посетить больше 500 зрителей

Столичные федеральные театры получат возможность пускать больше 500 человек в зал, если смогут обеспечить пропуск по QR-коду. Впрочем, заполняемость мест всё так же не должна превышать 50%, уточняет ТАСС
со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.
«Рекомендуется принять меры, предусмотренные пунктом 23 указа Мэра Москвы от 22 июня 2021 года № 35-УМ, то есть применять систему QR-кодов. При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50 %», —
цитирует агентство пресс-службу ведомства.
Вместе с тем ввели ограничение максимального количества зрителей до 500 человек для учреждений, которые не будут использовать QR-коды. Как отметили в пресс-службе, «допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остаётся наличие посадочных мест для всех присутствующих»
.
Ранее московская мэрия ввела временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек как на открытом воздухе, так и в зданиях. Эти ограничения могут снять в случае создания организаторами зоны, свободной от COVID-19, куда будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.
обсуждение >>