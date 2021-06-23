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Московские федеральные театры по QR-коду смогут посетить больше 500 зрителей

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23 июня 2021
Столичные федеральные театры получат возможность пускать больше 500 человек в зал, если смогут обеспечить пропуск по QR-коду. Впрочем, заполняемость мест всё так же не должна превышать 50%, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

«Рекомендуется принять меры, предусмотренные пунктом 23 указа Мэра Москвы от 22 июня 2021 года № 35-УМ, то есть применять систему QR-кодов. При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50 %», — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

Московские федеральные театры по QR-коду смогут посетить больше 500 зрителей
фото: dp.ru

Вместе с тем ввели ограничение максимального количества зрителей до 500 человек для учреждений, которые не будут использовать QR-коды. Как отметили в пресс-службе, «допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остаётся наличие посадочных мест для всех присутствующих».

Ранее московская мэрия ввела временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек как на открытом воздухе, так и в зданиях. Эти ограничения могут снять в случае создания организаторами зоны, свободной от COVID-19, куда будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.
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