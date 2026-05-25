Екатерина Климова опубликовала в соцсетях фотографии с сыном-выпускником

Актриса Екатерина Климова охотно публикует в соцсетях фотографии и видео со своими детьми по разным поводам, например, с отдыха или светских событий. В этом году Корней, младший сын Екатерины от актёра Игоря Петренко, выпускник. По случаю последнего школьного звонока актриса поделилась в своих соцсетях серией фотоснимков с Корнеем в элегантном костюме с галстуком-бабочкой.
фото: Екатерина Климова с сыном Корнеем/ Источник: соцсети Екатерины Климовой
«Знаете, как понять, что сын повзрослел? Когда ты говоришь ему: "Сынок, давай сфотографируемся". А он не убегает с криками: "Только за деньги!", а спокойно говорит: "Конечно, мамуля". Вчера у Корнея был последний звонок. Зная, что в школе его не поймаю, сфотографировались дома на память. Поздравляем всех, для кого в этом году прозвенит последний звонок, и желаем сдать ЕГЭ на 100 баллов, поступить туда, куда наметили, и, конечно, желательно на бюджет!» — написала в посте под фотографиями актриса.
