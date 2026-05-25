Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Екатерина Климова опубликовала в соцсетях фотографии с сыном-выпускником

25 мая
2026 год

Лайфстайл >>
25 мая 2026
Актриса Екатерина Климова охотно публикует в соцсетях фотографии и видео со своими детьми по разным поводам, например, с отдыха или светских событий. В этом году Корней, младший сын Екатерины от актёра Игоря Петренко, выпускник. По случаю последнего школьного звонока актриса поделилась в своих соцсетях серией фотоснимков с Корнеем в элегантном костюме с галстуком-бабочкой.

Екатерина Климова опубликовала в соцсетях фотографии с сыном-выпускником
фото: Екатерина Климова с сыном Корнеем/ Источник: соцсети Екатерины Климовой


Екатерина Климова опубликовала в соцсетях фотографии с сыном-выпускником
фото: Екатерина Климова с сыном Корнеем/ Источник: соцсети Екатерины Климовой

Екатерина Климова опубликовала в соцсетях фотографии с сыном-выпускником
фото: Екатерина Климова с сыном Корнеем/ Источник: соцсети Екатерины Климовой

«Знаете, как понять, что сын повзрослел? Когда ты говоришь ему: "Сынок, давай сфотографируемся". А он не убегает с криками: "Только за деньги!", а спокойно говорит: "Конечно, мамуля". Вчера у Корнея был последний звонок. Зная, что в школе его не поймаю, сфотографировались дома на память. Поздравляем всех, для кого в этом году прозвенит последний звонок, и желаем сдать ЕГЭ на 100 баллов, поступить туда, куда наметили, и, конечно, желательно на бюджет!» — написала в посте под фотографиями актриса.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   25.05.2026 - 14:30
Почему в кино не снимается? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
ММКФ-2026: Екатерина Климова, Елизавета Боярская и Павел Прилучный
Екатерина Климова поделилась фотографиями старшего сына
Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы
Поиск по меткам
детисоцсети
персоны
Екатерина КлимоваИгорь Петренко

фотографии >>
Екатерина Климова опубликовала в соцсетях фотографии с сыном-выпускником фотографии
Екатерина Климова опубликовала в соцсетях фотографии с сыном-выпускником фотографии
Екатерина Климова опубликовала в соцсетях фотографии с сыном-выпускником фотографии
Екатерина Климова опубликовала в соцсетях фотографии с сыном-выпускником фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Олег Даль
Александр Калягин
Виталий Кищенко
Александра Куликова
Владимир Майсурадзе
Александр Мельников
Кристина Орбакайте
Вера Орлова
Роман Притула
Владимир Старостин
Пьер Вернье
Габриела Ковнацкая
Иэн МакКеллен
Киллиан Мёрфи
Рэй Стивенсон
Эринн Хэйс
Энн Хэч
все родившиеся 25 мая >>

Афиша кино >>

Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?