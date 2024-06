Рок-звезда, осьминог и зомби: 10 ярких ролей Билла Найи

Смотреть онлайн: «Реальная любовь»

Говорим «Билл Найи» — подразумеваем «рок-н-ролл». Еще будучи мальчишкой в «свингующих шестидесятых», будущий актер не на шутку увлекся современной музыкой, в особенности группой The Rolling Stones. Интерес к року очень сильно повлиял на юного Найи, с радостью окунувшегося в атмосферу британского протеста: закончилось тем, что он провалил экзамены в элитной школе и отправился работать курьером в магазин. А рокерская молодость, несмотря на полувековую давность, все также отзывается в его ролях.В рождественской антологии «Реальная любовь» (режиссер — Ричард Кертис ) Найи как будто примеряет на себя неслучившуюся судьбу. Его герой Билли Мэк — стареющий рокер, пытающийся вновь почувствовать себя нужным. Ради минуты славы Билли решает перепеть песню культовой группы The Troggs, превратив ее в рождественский шлягер. Ироничное отношение Кертиса к своему герою (в сущности, давно уже никому не нужному) обыгрывается Найи на полную катушку: разодетый под Зигги Стардаста артист пытается изобразить рок-идола в совсем не рокерских декорациях. Жалкое зрелище, но попытка снова поселиться в музыкальных чартах открывает глаза Билли Бэка на удивительную реальность: он вымученно поет праздничную песенку, хотя сам уже давно на верит в рождественскую магию. Быть может, потому что у звезды нет ни одного человека, которого можно назвать по-настоящему близким. По иронии судьбы, единственной кандидатурой на роль родственной души для героя Найи оказывается неказистый менеджер Джо ( Грегор Фишер ). Простоватый мужичок, которого рокер использует как мальчика для битья, фактически является его единственным другом — осознание этого факта оборачивается невероятно смешным и немного странным бромансом, который не сможет расстроить даже внезапно возникший в повествовании Элтон Джон В начале XXI века мировой кинематограф вовсю постигал новую для себя стилистику повествования — так называемую «эджевость». Мрачное и самую малость безумное кино, созданное будто бы для зрителя в период пубертата, отлично чувствовало себя в этом десятилетии, подарив нам восхитительного « Блэйда 2 », « Ван Хельсинга » и « Королеву проклятых ». Предвосхищая скорое появление на горизонте « Сумерек », вампиры — причем в своей самом сексапильном виде — оккупировали мировой прокат, но мало кто из них мог соперничать по плодовитости с франшизой «Другой мир». Темный вампирский триллер с Кейт Бекинсейл в главной роли был выдуман режиссером Леном Уайзманом и сценаристом Кевином Гревье Фантастика с привкусом нео-нуара погружала зрителя в мир, в котором вампиры и оборотни сотни лет ведут тайную войну. У них есть своя иерархия, социальные связи и, разумеется, руководители кланов. В этой вселенной Билл Найи — лидер Восточного клана вампиров по имени Виктор, пробужденный от летаргического сна ради окончательного решения вампирско-оборотневого вопроса. На кастинг, проводимый режиссером «Другого мира», Найи забрел, в общем-то, случайно — но энергетика и злобный прищур британца покорили Уайзмана. Причем настолько, что Виктор впоследствии оказался практически главным смыслообразующим героем истории. В третьей части «Другого мира», « Восстании ликанов », его сделают главным антагонистом — пожалуй, утонченно-диковатый Найи станет единственной причиной, по которой критика решит ругать фильм не слишком сильно.В начале нулевых режиссер Эдгар Райт , до того известный англоязычной публике преимущественно по ситкомам в духе «Долбанутых», придумывает простую, но в то же время гениальную кинематографическую формулу. Он называет ее «Кровь и мороженное» — то есть в одном фильме должны сочетаться, на первый взгляд, несочетаемые элементы. Приходя на фильм категории B, зритель внезапно оказывался на неглупой комедии, главным элементом которой являются человеческие отношения. «Зомби по имени Шон» изображал типичный фильм про ходячих мертвецов, но к финалу все больше походил не на трэш, но на уютную комедию взросления: приближающийся к среднему возрасту Шон ( Саймон Пегг ) очень боится брать на себя обязательства, предпочитая пить пиво, играть в приставку со своим корешем Эдом ( Ник Фрост ) и лишний раз не попадаться на глаза отчиму Филиппу (Найи).Удивительно, но Райт одним из первых умудрился обнаружить шутку, скрытую в напускной серьезности Балла Найи: в «Зомби по имени Шон» артист старательно отыгрывает строгого и правильного опекуна, готового в любую минуту поделиться с пасынком парой очень мудрых и скучных советов. Чопорный британский джентльмен из пригорода был настолько утомителен в своих внезапных проповедях, что режиссер сжалился над зрителем, превратив старину Филиппа в зомби. Это позволило Найи напоследок вдоволь покорчить рожи и показать, до чего доводит простая обывательская жизнь. То, что зомби в фильме Райта являются аллегорией на «скучных взрослых», кажется, ни для кого не секрет.Еще одна удивительная сторона Билла Найи как актера — способность иронично и без лишних кривляний изобразить на экране комедийный образ демиурга, создающего новую жизнь. В «Автостопом по галактике», хулиганской экранизации одноимённого романа, артисту отведена роль Слартибартфаста — прораба космической верфи, на которой «под ключ» создаются новые планеты. Именно ему предстоит спасти обычного британского чудака Артура Дента ( Мартин Фримен ) и показать ему, что уничтожение родного дома — мелочь в сравнении с масштабами Вселенной. О чем вообще беспокоиться, если в мире «Автостопом по галактике» планету собирают в огромном строительном цехе, как какую-нибудь табуретку?Из зрительского кресла это, конечно, не увидеть, но именно «Сундук мертвеца» — вторая часть пиратской франшизы Гора Вербински — стала для Билла Найи самым трудным актерским опытом в его карьере. По одной простой причине — ему, признанному мастеру шекспировского театра и мэтру сцены, не нравится выглядеть глупо перед коллегами.Фотографии Найи со съемок вторых «Пиратов» и правда выглядят потешно, но это не отменяет колоссальной работы, которую артисту пришлось проделать: несмотря на слои компьютерного грима, его Дейви Джонс оказался самым ярким, драматичным и попросту трагическим персонажем франшизы. Капитан «Летучего голландца», просоленный морем настолько, что в нем почти не угадываются человеческие черты, обладал самой цельной историей становления злодея во всей франшизе — в ней были и жажда славы, и несчастливая любовь, и, конечно же, донельзя романтическая смерть. Последнюю, впрочем, Disney задним числом отменила: в последнем на текущий момент фильме франшизы (« Мертвецы не рассказывают сказки ») дается прозрачный намек на то, что Дэйви Джонс может снова появиться на экранах.Еще один до безумия рокерский фильм в карьере Найи — снова от Ричарда Кертиса и с поклоном эстетике британских шестидесятых. Действие «Рок-волны» происходит в середине того десятилетия, когда британцы уже могли услышать золотые хиты The Beatles, The Rolling Stones и Cream. Но все это было не совсем легально: официальное радио боялось рокеров, поэтому поставить их в эфир могли только пиратские радиостанции, вещающие с кораблей, вставших на якорь где-то в нейтральных водах. Одной из таких станций и руководит Квентин — бодрый и веселый медиаменеджер, умудряющийся удерживать свой бизнес на плаву буквально и фигурально.В образе Квентина нашли свое отражение, должно быть, все организаторы рок-революции шестидесятых: продюсер(без него не было бы чуда «битлов»), художник-ситуационист(менеджер Sex Pistols) и многие другие управленцы, поверившие в силу новой музыки. Найи с каменным лицом перечисляет слова, которые нельзя произносить в эфире — эти «семь грязных слов» мы сегодня отлично знаем благодаря американскому комику Джорджу Карлину — меняет шикарные костюмы и предлагает своему крестнику ( Том Стерридж ) покурить чего-нибудь эдакого. Франт-оторва, к тому же преступник и пират — если бы «бондиана» была чуть менее консервативной, именно так выглядел бы глава британской секретной службы MИ-6, скрывающийся под псевдонимом «M».Реальный эпизод подковерных интриг в Третьем Рейхе, заговор высокопоставленных военных против Адольфа Гитлера, не оставляет пространства для комедии — это предельно серьезная тема, которую режиссер Брайан Сингер попытался показать с высочайшей долей правдоподобности. И, конечно же, с выдающимся звездным кастом: каждому заговорщику отрядили сравнительно похожего на него голливудского небожителя. Так инвалид войны Клаус фон Штауффенберг превратился в Тома Круза , офицер немецкого генштаба Тресков — в Кеннета Брану . Билл Найи же преобразился в Фридриха Ольбрихта, одного из идеологов готовившегося антинацистского восстания.Сыграть личность из учебника истории непросто, особенно такую противоречивую. Кроме визуальных изменений — характерных очков в роговой оправе и зализанных волос — Найи предстояло перенять сложную суть личности Ольбрихта: человека, который жаждет перемен в своем государстве, но боится делать что-то своими руками. Не революционер в полном смысле этого слова, его Ольбрихт запомнится немногословным и нервозным персонажем, который перед расстрелом дрожит как лист — но все-таки находит смелость посмотреть в глаза палачам.Одним из второстепенных аттракционов книг и фильмов о Гарри Поттере всегда были интересные мутации магической власти. Появившийся в «Узнике Азкабана» министр магии Корнелиус Фадж ( Роберт Харди ) сначала выглядел как милейший английский дядюшка, предлагающий юному волшебнику выпить чаю с печеньем. Закончил он в итоге как самый настоящий тиран, ослепленный собственной властью и смещенный с поста в связи с полной утратой доверия. В шестом романе цикла на место Фаджа пришел суровый «кризисный менеджер» Руфус Скримджер — силовик с пронзительным взглядом на тысячу ярдов.В книгах Ролуинг Скримджер сравнивался со старым львом: Билл Найи, давно приобретший статус артиста «Old But Gold» (тот самый старый конь, который борозды не портит), подходил на эту руль стопроцентно. И хоть его появление в поттериане оказалось весьма непродолжительным, артист всем своим видом показывал нависшую над Британией опасность. Когда бразды правления берет суровый старик, неспособный улыбаться — значит, грядет что-то страшное и величественное.В второй половине «десятых», в самый разгар буйства супергероических франшиз, многие жанры кино оказались ненадолго забыты — эта участь постигла и классические детективы. Пока Кеннет Брана пытался возродить интерес к расследованию « Убийством в "Восточном экспрессе" » (получилось не слишком удачно), в Великобритании искали новые имена, которые могли бы привлечь в кинотеатры аудиторию. «Голем» — экранизация детективного романа, написанного под сильным влиянием классической викторианской литературы. В оригинальной книге нашлось место недвусмысленному цитированию, заигрываниям с национальной историей и городскими легендами. Поэтому главному герою, инспектору Джону Килдэру (Найи), приходилось не просто расследовать «серию» в Лондоне конца XIX века, а становиться участником большой исторической игры.Серия жестоких убийств, которую лондонская молва тут же приписывает легендарному еврейскому Голему, приводит Килдэра к нетривиальному списку подозреваемых: в нем фигурируют писатели, знаменитые актеры и даже заглянувший на огонек. Попытку сыграть в метадетектив вряд ли можно назвать удачной, но критики сошлись во мнении, что Билл Найи вытягивает каждую сцену, в которой появляется. Иначе он и поступить не мог: роль досталась ему по наследству от умершего Алана Рикмана , и сыграть ее плохо сэр Найи просто не мог. Как минимум, из уважения к ушедшему коллеге.Признаем за аксиому, что котики — не то, чем кажутся. На самом деле у наших пушистых компаньонов и вправду девять жизней, которые они вольны растрачивать так, как душе угодно. Кот Бэккет жил спокойной кошачьей жизнью до тех пор, пока его хозяйка не привела в дом постороннего мужчину, который почему-то не собирается никуда уходить. Пытаясь выгнать чужака, Беккет решает устроить небольшую диверсию, результатом которой оказывается окончание девятой — то есть, последней, жизни. Теперь коту дорога прямиком в Небесную канцелярию: с ней можно договориться о небольшой отсрочке.Мультфильм «10 жизней» — как ни странно, история о потере, созданная в духе последних мультфильмов студии Pixar. К сожалению, котики тоже не бессмертны, и режиссер Крис Дженкинс нашел способ рассказать об этом как можно мягче. К тому же, историю о кошачьих жизнях выгодно оттеняет дополнительный пласт сюжета: противостояние Беккета и авторитарного злодея, профессора Крейвена. Мужчина средних лет, обладатель хипстерской прически и иррациональной ненависти к пчелам, в оригинале говорит с сильным британским акцентом — и в этом апломбе, конечно же, угадывается манера Найи, способного одним голосом показать все грани гипертрофированного злодейства.