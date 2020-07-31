В Санкт-Петербурге откроется филиал «ИП Пирогова»

Режиссёр Дарья Балинова снимает продолжение комедийного сериала «ИП Пирогова», которое запланировано к показу на канале «Супер» в новом телесезоне. Съёмки стартовали в Москве, но в этом сезоне место действия частично перенесётся в Северную столицу.
фото: пресс-служба телеканала «Супер»
Согласно пресс-службе телеканала, Вера оставит родную кондитерскую «Пирогова» на попечении семьи и уедет в Санкт-Петербург, где совместно с Денисом Алексеевичем и его сетью «Бальзак-Гурмэ» откроет новое кафе-пекарню. Дела заведения идут в гору, но мысли Веры всё чаще возвращаются в Москву. Она начинает скучать по дому, семье, Андрею и своему маленькому бизнесу.
Елена Подкаминская призналась, что с нетерпением ждёт съёмки в Санкт-Петербурге. «Я так люблю сниматься в Питере! Я счастлива, что сценаристы придумали для Веры такую историю. Этот сезон, как мне кажется, написан ещё более остро, с большим движением и приключениями, и это не может не радовать. Все в актёрском ансамбле сроднились, и нам приятно вновь встречаться с нашими героями. И не только нам, к месту сказать, судя по комментариям в соцсетях, но и нашим зрителям, которым также пришлись по душе и наши герои, и наша семейная история в целом. Так что здорово, что наша суперсемейка снова готова зажигать по полной», – смеётся актриса.
фото: пресс-служба телеканала «Супер»
Тем временем жизнь других героев сериала тоже не стоит на месте: Саша (Ксения Теплова) и Валя (Дмитрий Лысенков) готовятся к свадьбе, попутно познавая тонкости родительства с сыном Эдгаром. «Моя героиня в этом сезоне станет мамой, и я вспомню с радостью, какого это – держать младенца на руках. И, хотя мой экранный супруг Дима Лысенков говорит, что очень волнуется по поводу предстоящих сцен с ребёнком, я думаю, мы справимся», – говорит Теплова.
«Я очень доволен нашей группой. У нас шикарная атмосфера на площадке. Единственное, мы сейчас играем апрель. В июле это довольно тяжело: приходится ходить в жару в осенней куртке и ботинках. Так что на площадке меня не покидает ощущение финской сауны», – шутит Данила Дунаев.
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