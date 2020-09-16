Богема и чувства: Аня Чиповская бежит от любви Александра Горчилина

В сети появился трейлер драмы Ангелины Никоновой
«Кто-нибудь видел мою девчонку?
» — фильма-участника конкурсной программы 31 Открытого Российского Кинофестиваля «Кинотавр».
Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.
Главные роли в картине исполнили Аня Чиповская
, Александр Горчилин
, Виктория Исакова
, Юрий Борисов
, Алексей Золотовицкий
, Мария Шалаева
, Юрий Чурсин
, Иван Добронравов
, Василий Буткевич
, Дарья Урсуляк
, Олег Васенин
и Федор Лавров
.
В российский прокат лента «Кто-нибудь видел мою девчонку?
» выйдет 12 ноября 2020
года.
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