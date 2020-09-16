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Богема и чувства: Аня Чиповская бежит от любви Александра Горчилина

16 сентября
2020 год

Новости кино >>
16 сентября 2020
В сети появился трейлер драмы Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» — фильма-участника конкурсной программы 31 Открытого Российского Кинофестиваля «Кинотавр».


Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

Главные роли в картине исполнили Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Иван Добронравов, Василий Буткевич, Дарья Урсуляк, Олег Васенин и Федор Лавров.

В российский прокат лента «Кто-нибудь видел мою девчонку?» выйдет 12 ноября 2020 года.
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фильмы
Кто-нибудь видел мою девчонку?

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Богема и чувства: Аня Чиповская бежит от любви Александра Горчилина фотографии
Богема и чувства: Аня Чиповская бежит от любви Александра Горчилина фотографии
Богема и чувства: Аня Чиповская бежит от любви Александра Горчилина фотографии
Богема и чувства: Аня Чиповская бежит от любви Александра Горчилина фотографии
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