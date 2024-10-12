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Ремейк Until Dawn с Рами Малеком и Хейден Панеттьер намекнул на продолжение игры

12 октября
2024 год

Новости кино >>
12 октября 2024
Интерактивный сурвайвал-хоррор Until Dawn может обзавестись продолжением. Об этом стало известно геймерам, прошедшим ремейк игры, вышедший в начале октября.

Ремейк Until Dawn с Рами Малеком и Хейден Панеттьер намекнул на продолжение игры

После финальных титров игрокам представили две абсолютно новые сцены с участием Джоша в исполнении Рами Малека и Сэм, сыгранной Хейден Панеттьер. По информации портала Bloody Disgusting, над продолжением популярной игры работает студия Firesprite, создавшая научно-фантастический хоррор-шутер The Persistence. Пока неизвестно, задействованы ли в разработке компания Supermassive Games, подарившая публике оригинал, и разработчик ремейка Ballistic Moon.

Интерес к Until Dawn возрос не только в связи с выходом ремейка, но и после завершения съемок экранизации, над которой работает Дэвид Ф. Сандберг. В киноверсии сыграли Одесса Адлон, Майкл Чимино, Майа Митчелл, Петер Стормаре, Элла Рубин и Ю Дзи Юн.

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Оригинал с участием Малека, Панеттьер и Стормаре компания Sony выпустила в 2015 году на PlayStation 4. По сюжету восемь друзей решили отдохнуть в горном коттедже, но их праздному времяпрепровождению помешали кровожадные существа. Геймеры своими действиями помогали персонажам дожить до рассвета.

Британская компания Supermassive Games, разработавшая Until Dawn, впоследствии создала хоррор-серию The Dark Pictures Anthology и The Quarry, где интерактивность и кинематографичные сцены также были на первом месте.
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