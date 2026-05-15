Глафира Тарханова, Валерия Ланская и Кирилл Гребенщиков открыли «Центр счастья»

Зрителям поведают о буднях врачей перинатального центра Петербурга «Белые лилии», основанного семейной парой медиков – Феликсом (Гребенщиков) и Ниной (Ланская) Ковалёвыми. Уникальная команда профессионалов – акушеры-гинекологи, неонатологи, репродуктологи – сталкивается с невероятными человеческими историями и сложными медицинскими загадками, давая надежду сотням женщин испытать счастье материнства. Тем временем сами Нина и Феликс переживают сложный период: Нина внезапно узнает о своей долгожданной беременности, но есть вероятность, что ребенок может родиться со сложным генетическим диагнозом. Этот случай сводит их с Игорем Уманским (Константинов), гениальным репродуктологом со сложным характером и тремя разводами за плечами. Феликс приглашает его работать в свой центр. Там Уманский знакомится с главврачом центра Юлией Старцевой (Тарханова), переживающей измену мужа и непростые отношения с дочерью-подростком. Вскоре новым начальником комитета по здравоохранению становится Станислав Ларионов (Батурин), бывший однокурсник Феликса и несостоявшийся жених Нины. Ларионов намерен во что бы то ни стало разрушить дело их жизни.
Съемки драмы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. «Наш сериал – про врачей перинатального центра, которые заняты очень важным, нужным и прекрасным делом: самоотверженно, и днем, и ночью, они помогают маленьким людям появиться на свет. Много персонажей и около тридцати различных историй – смешных, трогательных и трагичных. Историй про мужчин и женщин, которые ждут ребенка. И ведь ждут все по-разному: кто-то хочет, кто-то не хочет, одни отказываются, другие, наоборот, берут отказников. Съемки проходят в Санкт-Петербурге. Помимо помещения, которое мы нашли, отремонтировали, наполнили медицинской мебелью, оборудованием, аппаратами УЗИ и так далее, в котором герои будут проводить больше половины времени сериала, мы будем снимать центр города, прямо самое пекло: Невский, канал Грибоедова, Спас на Крови, разводные мосты. Этот красивый город с богатой историей, прекрасными домами, соборами, площадями, широченной Невой всегда привносит массу настроения в жизнь. И мне бы хотелось наполнить этим и наш сериал», — говорит режиссер Владимир Нахабцев.
обсуждение >>