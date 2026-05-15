Глафира Тарханова, Валерия Ланская и Кирилл Гребенщиков открыли «Центр счастья»

15 мая
2026 год

15 мая 2026
В Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийной медицинской драмы Владимира Нахабцева «Центр счастья». Главные роли исполняют Глафира Тарханова, Валерия Ланская, Кирилл Гребенщиков, Александр Константинов, Юрий Батурин и Евгения Дмитриева. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Зрителям поведают о буднях врачей перинатального центра Петербурга «Белые лилии», основанного семейной парой медиков – Феликсом (Гребенщиков) и Ниной (Ланская) Ковалёвыми. Уникальная команда профессионалов – акушеры-гинекологи, неонатологи, репродуктологи – сталкивается с невероятными человеческими историями и сложными медицинскими загадками, давая надежду сотням женщин испытать счастье материнства. Тем временем сами Нина и Феликс переживают сложный период: Нина внезапно узнает о своей долгожданной беременности, но есть вероятность, что ребенок может родиться со сложным генетическим диагнозом. Этот случай сводит их с Игорем Уманским (Константинов), гениальным репродуктологом со сложным характером и тремя разводами за плечами. Феликс приглашает его работать в свой центр. Там Уманский знакомится с главврачом центра Юлией Старцевой (Тарханова), переживающей измену мужа и непростые отношения с дочерью-подростком. Вскоре новым начальником комитета по здравоохранению становится Станислав Ларионов (Батурин), бывший однокурсник Феликса и несостоявшийся жених Нины. Ларионов намерен во что бы то ни стало разрушить дело их жизни.

Съемки драмы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. «Наш сериал – про врачей перинатального центра, которые заняты очень важным, нужным и прекрасным делом: самоотверженно, и днем, и ночью, они помогают маленьким людям появиться на свет. Много персонажей и около тридцати различных историй – смешных, трогательных и трагичных. Историй про мужчин и женщин, которые ждут ребенка. И ведь ждут все по-разному: кто-то хочет, кто-то не хочет, одни отказываются, другие, наоборот, берут отказников. Съемки проходят в Санкт-Петербурге. Помимо помещения, которое мы нашли, отремонтировали, наполнили медицинской мебелью, оборудованием, аппаратами УЗИ и так далее, в котором герои будут проводить больше половины времени сериала, мы будем снимать центр города, прямо самое пекло: Невский, канал Грибоедова, Спас на Крови, разводные мосты. Этот красивый город с богатой историей, прекрасными домами, соборами, площадями, широченной Невой всегда привносит массу настроения в жизнь. И мне бы хотелось наполнить этим и наш сериал», — говорит режиссер Владимир Нахабцев.
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:36
Нужный фильм для эфира, не одну рекламу крутить. читать далее>>
colybri   15.05.2026 - 23:58
... Это да. Без репродуктивной тематики -никуда. Долгожданно беременные сорокалетние тётеньки,их неверные мужья и благородные влюбленные спасители со сложным характером,но добрым сердцем.Ну и конечно... читать далее>>
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:47
Много хороших актёров - это плюс, но до боли заезженный сюжет - это минус, ещё и какой. читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

