Евгений Миллер и Мария Пирогова займутся грузоперевозками 18 мая

Это история Юрия Алданова (Миллер) – опытного следователя с 15-летним стажем работы в УГРО. В ходе расследования заказного убийства он выходит на преступную группировку, которой руководит влиятельный замначальника псковского СОБРа Ильин (Андрей Аверьянов). Но завести дело так и не удается – главного героя подставляют, и он оказывается за решеткой. Выйдя из тюрьмы Юрий узнает, что его жена Ирина (Марина Коняшкина) ушла к другу семьи адвокату Лебедеву (Иван Шибанов), а вся прошлая жизнь пошла под откос. «Несмотря на то, что мы не использовали какой-то сложный грим и не добавляли внешние изменения, для этой роли мне необходимо было сильно перестроится внутренне, полностью поменять характер и манеру поведения. Это было сложно, но очень интересно», — делится Евгений Миллер.
Чтобы начать жизнь с чистого листа Алданов организует фирму по грузоперевозкам ООО «Извозчик», но жажда справедливости его не отпускает. Юрий знакомится с бывшей женой крупного бизнесмена Анной (Пирогова), которая просит помочь найти пропавшего брата Пашу (Шевнин). Оказывается, его исчезновение связано с давним делом Алданова, и теперь героям предстоит разобраться, кто на самом деле управляет криминальной сетью города.
По словам Глеба Шевнина, «сериал продвигает такую мысль: пока мы живы — все проблемы решаемы. Проект учит стойкости и, наверное, мужеству. Что иногда нужно чувства свои отложить в сторону и просто действовать, как бы больно тебе ни было. И если ты действуешь — все получится. Не может быть, чтоб не получилось. Паша – авантюрист и раздолбай, в котором талант создавать проблемы успешно сосуществует с талантом их решать. Пусть не всегда законно, не всегда честно, создавая еще большие проблемы, но решать. Он вообще очень одаренный парень, однако не все в его жизни способствовало тому, чтобы развивать способности в пределах закона. Сериал цепляет дуэтом двух крутых парней: первый – сосредоточенный, загруженный проблемами опальный следователь, второй – беспечный, наглый трикстер-гопник. В силу обстоятельств они будут вынуждены двигаться вместе».
За визуальную составляющую сериала отвечали оператор Павел Трубников и художник-постановщик Алевтина Грунина. «Конечно, в "Извозчике" не обошлось без боев, трюков и погонь. Мы очень внимательно подходили к подобным сценам, чтобы они смотрелись максимально интересно и динамично. На площадке работали каскадеры, но наш главный герой Евгений Миллер все делал сам: водил машину, прыгал с заборов и дрался. Глеб Шевнин и Иван Шибанов все драки также провели без дублеров. На площадке было много юмора, который помогал нам в работе и не позволял "промахнуть" какие-то сцены», — говорит режиссер Сергей Краснов.
