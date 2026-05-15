Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Евгений Миллер и Мария Пирогова займутся грузоперевозками 18 мая

15 мая
2026 год

Новости кино >>
15 мая 2026
На НТВ 18 мая в 20:00 состоится премьера 16-серийного боевика «Извозчик». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Евгений Миллер, Мария Пирогова и Глеб Шевнин.

«Извозчик». ТВ-ролик

Это история Юрия Алданова (Миллер) – опытного следователя с 15-летним стажем работы в УГРО. В ходе расследования заказного убийства он выходит на преступную группировку, которой руководит влиятельный замначальника псковского СОБРа Ильин (Андрей Аверьянов). Но завести дело так и не удается – главного героя подставляют, и он оказывается за решеткой. Выйдя из тюрьмы Юрий узнает, что его жена Ирина (Марина Коняшкина) ушла к другу семьи адвокату Лебедеву (Иван Шибанов), а вся прошлая жизнь пошла под откос. «Несмотря на то, что мы не использовали какой-то сложный грим и не добавляли внешние изменения, для этой роли мне необходимо было сильно перестроится внутренне, полностью поменять характер и манеру поведения. Это было сложно, но очень интересно», — делится Евгений Миллер.

Чтобы начать жизнь с чистого листа Алданов организует фирму по грузоперевозкам ООО «Извозчик», но жажда справедливости его не отпускает. Юрий знакомится с бывшей женой крупного бизнесмена Анной (Пирогова), которая просит помочь найти пропавшего брата Пашу (Шевнин). Оказывается, его исчезновение связано с давним делом Алданова, и теперь героям предстоит разобраться, кто на самом деле управляет криминальной сетью города.

Евгений Миллер и Мария Пирогова займутся грузоперевозками 18 мая
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Глеба Шевнина, «сериал продвигает такую мысль: пока мы живы — все проблемы решаемы. Проект учит стойкости и, наверное, мужеству. Что иногда нужно чувства свои отложить в сторону и просто действовать, как бы больно тебе ни было. И если ты действуешь — все получится. Не может быть, чтоб не получилось. Паша – авантюрист и раздолбай, в котором талант создавать проблемы успешно сосуществует с талантом их решать. Пусть не всегда законно, не всегда честно, создавая еще большие проблемы, но решать. Он вообще очень одаренный парень, однако не все в его жизни способствовало тому, чтобы развивать способности в пределах закона. Сериал цепляет дуэтом двух крутых парней: первый – сосредоточенный, загруженный проблемами опальный следователь, второй – беспечный, наглый трикстер-гопник. В силу обстоятельств они будут вынуждены двигаться вместе».

За визуальную составляющую сериала отвечали оператор Павел Трубников и художник-постановщик Алевтина Грунина. «Конечно, в "Извозчике" не обошлось без боев, трюков и погонь. Мы очень внимательно подходили к подобным сценам, чтобы они смотрелись максимально интересно и динамично. На площадке работали каскадеры, но наш главный герой Евгений Миллер все делал сам: водил машину, прыгал с заборов и дрался. Глеб Шевнин и Иван Шибанов все драки также провели без дублеров. На площадке было много юмора, который помогал нам в работе и не позволял "промахнуть" какие-то сцены», — говорит режиссер Сергей Краснов.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 4
nord   16.05.2026 - 13:55
НТВ как всегда сядут в лужу. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:33
... То есть, будь название трупоперевозчик, то можно смотреть.. Потому что конкретика есть// читать далее>>
№ 2
colybri   16.05.2026 - 00:04
... Еще и кучу сезонов настрогают. У НТВ одним сезоном никогда не обходится. читать далее>>
№ 1
Alexey Golovanov   15.05.2026 - 17:25
сначала показалось "трупоперевозчик". Ну, думаю: наконец-то что-то конкретное. Отнюдь, опять - мыло читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
НТВ представляет: продолжение «Мухтара», «Трудно быть богом» и другие премьеры нового телесезона
Евгений Миллер сыграл в «Извозчике»
Евгений Миллер и Мария Пирогова организовали фирму «Извозчик»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Андрей АверьяновАлевтина ГрунинаМарина КоняшкинаСергей КрасновЕвгений МиллерМария ПироговаПавел ТрубниковГлеб ШевнинИван Шибанов
фильмы
Извозчик

фотографии >>
Евгений Миллер и Мария Пирогова займутся грузоперевозками 18 мая фотографии
Евгений Миллер и Мария Пирогова займутся грузоперевозками 18 мая фотографии
Евгений Миллер и Мария Пирогова займутся грузоперевозками 18 мая фотографии
Евгений Миллер и Мария Пирогова займутся грузоперевозками 18 мая фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?