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Это наша землянка! Александр Петров и Риналь Мухаметов защищают Ирину Старшенбаум от инопланетян

24 сентября
2019 год

Новости кино >>
24 сентября 2019
В сети появился новый трейлер фантастической картины «Вторжение» - продолжения нашумевшего блокбастера «Притяжение» Фёдора Бондарчука.


Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова - Юлия Лебедева - вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, - смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

Это наша землянка! Александр Петров и Риналь Мухаметов защищают Ирину Старшенбаум от инопланетян

Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Евгений Михеев, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

В российский прокат «Вторжение» выйдет 1 января 2020 года.
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Это наша землянка! Александр Петров и Риналь Мухаметов защищают Ирину Старшенбаум от инопланетян фотографии
Это наша землянка! Александр Петров и Риналь Мухаметов защищают Ирину Старшенбаум от инопланетян фотографии
Это наша землянка! Александр Петров и Риналь Мухаметов защищают Ирину Старшенбаум от инопланетян фотографии
Это наша землянка! Александр Петров и Риналь Мухаметов защищают Ирину Старшенбаум от инопланетян фотографии
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