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Найден актёр на роль Крига в адаптации игры Borderlands

12 марта
2021 год

Новости кино >>
12 марта 2021
В актёрскую команду экранизации популярной видеоигры Borderlands записался новый участник. Согласно Variety, румынскому боксёру Флориану Мунтяну, запомнившемуся по роли Виктора Драго в сиквеле «Крида», доверили роль Крига.

Найден актёр на роль Крига в адаптации игры Borderlands
фото: mentalmars.com

Этот сильный боец-психопат будет защитником эксперта по взрывчатым веществам Крошки Тины, которую в адаптации сыграет 13-летняя Ариана Гринблат.

В фильме Элая Рота также заявлены Кевин Харт, Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кёртис и Джек Блэк. Продюсировать ленту будут Ари и Ави Арады, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин.
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