Найден актёр на роль Крига в адаптации игры Borderlands

В актёрскую команду экранизации популярной видеоигры Borderlands
записался новый участник. Согласно Variety
, румынскому боксёру Флориану Мунтяну
, запомнившемуся по роли Виктора Драго в сиквеле «Крида
», доверили роль Крига.
Этот сильный боец-психопат будет защитником эксперта по взрывчатым веществам Крошки Тины, которую в адаптации сыграет 13-летняя Ариана Гринблат
.
В фильме Элая Рота
также заявлены Кевин Харт
, Кейт Бланшетт
, Джейми Ли Кёртис
и Джек Блэк
. Продюсировать ленту будут Ари
и Ави Арады
, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин
.
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