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Фестиваль Moscow Shorts покажет шесть короткометражек

18 ноября
2021 год

Новости кино >>
18 ноября 2021
Международный фестиваль коротких метров Moscow Shorts 24 ноября в 21.30 проведет завершающий показ 2021 года в кинотеатре Москино «Космос». Согласно пресс-службе смотра, зрители смогут посмотреть шесть уникальных картин и подключиться к обсуждению фильмов вместе с лектором фестиваля Ламарой Карчава.

Фестиваль Moscow Shorts покажет шесть короткометражек
фото: пресс-служба фестиваля

Зрителям будут представлены игровые, документальные и анимационные номинанты из Франции, России, Сингапура, Турции и две ленты из Германии. Показ проводится на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами. Билеты на показ можно приобрести на сайтах фестиваля и Москино.

Москвичи смогут увидеть, чем обернётся встреча молодого человека со своим биологическим отцом («Deus Ex Machina/Бог из машины»), узнать, что предпримет конструктор воздушных змеев в ситуации безветрия («Ветер»), посмотреть, как владельцы крупного бизнеса в период карантина прощались с магазином, созданным своими руками («Сегодня последний день»), выяснить, смогут ли рядом друг с другом ужиться необщительная девушка и секс-работница («Мёртвая зона»), понаблюдать за путешествием главной героини по местам прошлого («Где-то ещё») и проследить за тем, как учительница без водительских прав будет возить своих учеников в отдаленную школу («Школьный автобус»).
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