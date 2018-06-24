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Флешмоб Ивана Урганта «Усы надежды» обзавелся собственным гимном

24 июня
2018 год

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24 июня 2018
Накануне ЧМ-2918 Иван Ургант запустил акцию в поддержку сборной России и ее тренера Станислава Черчесова «Усы надежды».
«Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!» — отметили авторы шоу. Ургант призывал общественность отращивать усы в поддержку Черкесова.

Флешмоб Ивана Урганта «Усы надежды» обзавелся собственным гимном

А после двух побед сборной России, обеспечивших ей выход в плей-офф, акция «Усы надежды» обзавелась собственным гимном. Гимн исполнили самые усатые звезды отечественного шоу-бинеса: Полина Гагарина, Егор Крид, Леонид Агутин, Дмитрий Харатьян и другие.

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Флешмоб Ивана Урганта «Усы надежды» обзавелся собственным гимном фотографии
Флешмоб Ивана Урганта «Усы надежды» обзавелся собственным гимном фотографии
Флешмоб Ивана Урганта «Усы надежды» обзавелся собственным гимном фотографии
Флешмоб Ивана Урганта «Усы надежды» обзавелся собственным гимном фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Егоръ 11 (Минск)   24.06.2018 - 21:50
Наш през присоединился когда флэшмоба ещё и в проэкте не было. читать далее>>
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