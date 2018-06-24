Флешмоб Ивана Урганта «Усы надежды» обзавелся собственным гимном

Накануне ЧМ-2918 Иван Ургант запустил акцию в поддержку сборной России и ее тренера Станислава Черчесова «Усы надежды». «Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!» — отметили авторы шоу. Ургант призывал общественность отращивать усы в поддержку Черкесова.
А после двух побед сборной России, обеспечивших ей выход в плей-офф, акция «Усы надежды» обзавелась собственным гимном. Гимн исполнили самые усатые звезды отечественного шоу-бинеса: Полина Гагарина, Егор Крид, Леонид Агутин, Дмитрий Харатьян и другие.
Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна преступлений, связанных со звездами популярного телешоу.
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