«Луна»: НАСА бьют, мы летаем

В ближайшем будущем, через пять лет после провала первой космической миссии, готовится к старту амбициозный проект Ури-Хо — вторая попытка Кореи запустить ракету на Луну и стать второй страной после Соединенных Штатов Америки, проведшей исследования на поверхности спутника. Первый шаттл взорвался при запуске, погубив трех астронавтов, и нового провала никак нельзя допустить. Экипаж состоит из двух опытных космолетчиков и бывшего спецназовца Хвана Сон У ( То Гён Су ) — сына погибшего пять лет назад астронавта: парня выносливого, но мало смыслящего в управлении. Начинается всё хорошо, но на орбите корабль накрывает солнечным ветром, и два старших члена экипажа эпично, как в « Гравитации », умирают, устраняя поломку. Сон У остается один на разрушающемся аппарате, а на Земле, в центре управления полетом ломают голову, как спасти уцелевшего и вернуть на Землю живым. Единственный, кто в состоянии это сделать — бывший директор космоцентра Ким Чже Гук ( Соль Гён Гу ), ответственный за взрыв предыдущего модуля.Действие развивается параллельно в двух пространствах и жанрах. Космическая часть — фильм-катастрофа о выживании в одиночку, где герою предстоит немало страшных и напряженных минут: Хван станет свидетелем смерти товарищей, решит все-таки продолжить миссию, совершит посадку на Луну, попадет там под метеоритный дождь и так далее. Кадры открытого космоса, недружелюбной лунной поверхности и напичканных устройствами замкнутых корабельных пространств будоражат ум, воплощая смелые мечты о покорении такого близкого, но до сих пор не освоенного небесного тела — и показывая риски, связанные с этим предприятием. Для тех, кто следит за новостями в реальной жизни, картина даст дополнительную пищу для размышлений: например, о тщетности российской лунной программы, и, возможно, послужит некоторым оправданием наших неудач в этой сфере. А заодно и заставит скептиков еще раз усомниться в том, что американцы были на Луне 50 лет назад. Можем повторить? Почему-то всё еще не можем.Разумеется, Сон У будет спасен — а как же иначе! — но вы непременно захотите узнать, как ему удалось выбраться. Экшн — главный козырь картины: зрителям предлагают как потрясающие визуальные эффекты, так и эмоциональное подключение. Последнее достигается и за счет бодрого саундтрека, в который (фан-факт) включен кавер Fly Me to the Moon популярной корейской певицы. Композиция эта, кстати, совсем недавно звучала в наделавшем шуму сериале « Игра в кальмара », где сигнализировала о катастрофической поляризации капиталистическом обществе. Здесь же эта романтичная песня звучит максимально по адресу.Вторая сюжетная линия – драматичная, отчасти мелодраматичная — разворачивается на Земле, в Центре управления космическими полетами. Это история Ким Чже Гука — человека, отстранившегося от дел из-за прошлого провала, но пытающегося исправить былые ошибки, благополучно вернув домой застрявшего на Луне Сон У. В процессе возникают не только технические, но и политические сложности: где-то неподалеку от корейского корабля летают американские «Лунные врата» с англоязычным экипажем из четырех стран, но НАСА не желает оказывать помощь корейскому астронавту. В дело вмешиваются члены правительства обеих стран, но уговоры не действуют, и спасать Сон У придется не наделенным властью чиновникам, а волей рядовой сотрудницы НАСА Мунь Ён ( Ким Хи Э ), действующей наперекор инструкциям. Второй персонаж, благодаря которому состоится возвращение – тоже женщина, это стажерка Ким Чже Гука, юная Хан Бёль (), следующая за ним как хвостик. Она способна помочь осознающему все риски коллеге средствами и навыками, доступными лишь молодому поколению.Земная часть истории отчаянно сентиментальна, и, так получается, что вся корейская космическая программа оказывается буквально залита слезами. Астронавты, сотрудники корейского ЦУПа, министр (особенно министр, тут фигура во многом комичная) громко страдают, падают в обмороки, переживая за парня в космосе и за собственные неудачи, пару раз с ним прощаются навсегда и, конечно, без конца плачут. Такие шумные эмоции делают фильм непривычным – у нас в подобных случаях герои рыдания сдерживают и только крепче сжимают ягодицы, как, например, в недавнем « Вызове ». Кстати, слезы корейцы пускают и в космосе: там, в невесомости, они не капают, а шариками парят рядом со страдающим от беспомощности и хлюпающим носом астронавтом.Впрочем, Сон У успевает не только плакать, но и взрослеть на ходу, принимать сложные решения, зашивать себе раны степлером и бороться до конца. Корейцы на Земле всецело осознают важность жизнь человека и тоже не сдаются. Бедственное положение одного космонавта подсвечивает политические проблемы: как национальные, так и международные. И хотя американские коллеги в сложившейся ситуации ведут себя неподобающе, в конечном счете, великодушные азиаты одерживают над ними полную моральную победу. Попутно расточая уверенность, что Луна принадлежит всем: никто не вправе её колонизировать. Так, корейские кинематографисты демонстрирует незаурядный оптимизм, убеждающий в том, что, вопреки жизненным трудностям и неудачам, нам не нужно отказываться от стремления к звездам.