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У российского «ЧОПа» появится американская адаптация

7 ноября
2019 год

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7 ноября 2019
Формат российского ситкома канала ТНТ и производственной компании Good Story Media «ЧОП» купила телекомпания Fox, которая уже занимается адаптацией проекта для американских зрителей, сообщает пресс-служба ТНТ.

У российского «ЧОПа» появится американская адаптация
фото: Пресс-служба канала ТНТ

Зарубежный сериал будет называться Building Security, его шоураннером выступит Стив Корен, сценарист сериалов «Сайнфелд» и «Вице-президент», также работавший и на шоу Saturday Night Live и фильмами «Брюс Всемогущий» с Джимом Керри и «Притворись моей женой» с Адамом Сэндлером.

Сериал «ЧОП» демонстрировался в эфире телеканала ТНТ в 2015-2016 годах. Ситком с Сергеем Степиным в главной роли рассказывает о буднях сотрудников охранного предприятия «Кедр», которые следят за порядком в одном из московских бизнес-центров и постоянно попадают в самые невообразимые ситуации.
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У российского «ЧОПа» появится американская адаптация фотографии
У российского «ЧОПа» появится американская адаптация фотографии
У российского «ЧОПа» появится американская адаптация фотографии
У российского «ЧОПа» появится американская адаптация фотографии
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