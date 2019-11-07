У российского «ЧОПа» появится американская адаптация

Формат российского ситкома канала ТНТ и производственной компании Good Story Media «ЧОП» купила телекомпания Fox, которая уже занимается адаптацией проекта для американских зрителей, сообщает пресс-служба ТНТ.
Сериал «ЧОП» демонстрировался в эфире телеканала ТНТ в 2015-2016 годах. Ситком с Сергеем Степиным в главной роли рассказывает о буднях сотрудников охранного предприятия «Кедр», которые следят за порядком в одном из московских бизнес-центров и постоянно попадают в самые невообразимые ситуации.