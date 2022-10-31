Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Художник»

Сериал «Художник», показанный этой осенью на телеканале Россия-1, неоднократно заявлялся как продолжение детективной саги «МосГаз» — проекта Первого канала. Правда, герой Андрея Смолякова – майор Черкасов в этом сериале стал зваться иначе – майором Ефимовым, так что с первой серией стало понятно, что это другой фильм. Так или иначе, «Художник» — самый, кажется, популярный российский проект этого сезона. Зрители активно обсуждают его на форуме Кино-Театр.Ру: выдвигают версии, оценивают сценарную и актерские работы, ведут активную полемику. Часть аудитории считает «Художника» подделкой, другие довольны результатом. Мы, в свою очередь, пристально следим за отзывами и тех, и других, и хотели бы поделиться самыми интересными (и иногда — самыми забавными) комментариями.
фото: Россия-1
Valmik (Москва): Отличный милицейский детективный сериал в стиле ретро. Замечательные локации и декорации, где проходили съемки, красивые ретро-автомобили, хорошая работа костюмеров и гримеров. Поменьше бы многократных повторов (нарисованное здание на Лубянке, над которым летит стая птиц, «московская» улица с проезжающими автомобилями и женщиной, держащей за руку вырывающегося ребенка), которые только тормозят развитие сюжета и увеличивают и без того немалый хронометраж сериала. Андрей Смоляков играет майора Черкасова, только несколько в другом времени. Остальные актеры тоже на высоте за исключением женских ролей (Дарья Урсуляк, Марина Александрова). Они мне не очень понравились. Отдельно хотел бы отметить Евгения Харитонова в роли Прозрачного. Не обошлось без косяков и ляпов (это я про рестораны и костюмы для них, то ли полковника, то ли майора Петрова). Неожиданные повороты и динамика развития сюжета в конце сериала сгладили некоторую фантастичность и нереальность происходящего. Сериал смотрится на одном дыхании. 7/10
Gleo: Для меня это очень хорошее кино не про борьбу разведок, а про жизнь обычных людей в тыловой Москве 1944 года, которые роковым образом оказались втянутыми в страшную и трагическую шпионскую историю. Людей этих втянуло и перемололо, а они даже не успели понять, что это было и какая шахматная партия разыгрывается на самом деле.
Смотреть онлайнСериал «Художник» TopHat (Лефортово): Впечатление от фильма, что это какой-то приквел к сериалу «Мосгаз» (похождения майора Черкасова). Даже кабинет майора Ефимова очень похож на кабинет майора Черкасова... Часть актеров перекочевало из сериала «Мосгаз» в сериал «Художник». Правда, из положительных героев превратились в отрицательных. Сериалы как комикс какой-то. Ну и художественный вымысел зашкаливает. Это ж надо такой сценарий насочинять! Я уж в конце подумал, что Вагнером окажется Берия или сам товарищ Сталин. Что ту скажешь... Ахинея полная. Но, судя по комментариям, зрителям нравится... Какой зритель такие и фильмы... Хотя сам-то так же смотрел до конца этот бред.
Крэг Хэк (Минск): Концовка оказалось самой предсказуемой из всех возможных. В обсуждениях здесь звучали гораздо более интересные версии, и я надеялся на одну из них :) Но увы, в итоге получился простой и неоправданно затянутый сериал. Несколько побочных сюжетных линий вышли неплохими, однако большинство сцен и персонажей — проходные, не играющие особой роли. В общем, в результате впечатление так себе, к Черкасову авторы подходят посерьезней.
фото: Россия-1
Ивар Скиф: Если в ролях Смоляков, Устюгов и Мерзликин — это всегда знак качества! И сценарий, и режиссура, и локации, и актёрская игра будут на высшем уровне. Плюс новые свежие лица, ещё не примелькавшиеся. Конечно, есть аллюзии на множество хороших сериалов о борьбе с бандитизмом до и после войны. Но это оправданно — время было такое, страна огромная, а народ в его разных социальных пластах объединяла одна идеология с закономерными для неё девиациями.
Элко: Артисты шикарные. Но чего-то словно не хватает. Как правильно писали здесь, в главных героях нет изюминки.
Андрос (Санкт-Петербург): В целом, сериал понравился. Один из лучших шпионских триллеров за последнее время! Последняя серия фееричная, [показана] филигранно тонкая работа наших спецслужб над выявлением главного злодея. Дуэль Рудакова (Добронравов) и Кривцова (Устюгов). Отдельное спасибо — Виктору Добронравову, отличная работа! Практически идеального ГБ-шника сыграл, умного, сдержанного, не поддающегося эмоциям. Отец — дипломат, и этим всё сказано. В довольно короткие сроки выявил опытного и хитрого шпиона.
Villanova1108: Эх все таки какой талантливый Добронравов, чудо. Ну а Зайцев наш кинокрасавец покруче голливудских. Спасибо всем создателям и актерам, получила удовольствие от просмотра!
Татьяна Галишникова (Москва): Женские образы тоже неплохи. Колпакова, Имамова, Шахворостова. И впервые понравилась Урсуляк. Да простят меня поклонники Александровой, но раздражала ужасно, постоянно какое-то странное кривое лицо. Только в деревенских эпизодах была естественна и даже вызвала симпатию. Не походит ей образ блатной Люси. Из мужских ролей как раз не впечатлили главные герои, причем все. Красавец Зайцев вообще был бледной тенью. А больше всего запомнились Хрипунов, Тарасов, Ф.Ершов, и совершенно поразил П.Логачев.
фото: Россия-1
Aventura: Концовка получилась не просто глупая, а смехотворно глупая и несуразная. Ну, и Александрова... Есть, наверное, и хуже актрисы в российском кино, но я таких не знаю.
Lisik59: Сериал очень понравился. Сценаристам — 10 баллов однозначно! Интрига держалась до последней серии, очень интересно, динамично, актеры играют замечательно (ну, кроме Марины Александровой. Не буду говорить «не ее роль», просто роль у нее не получилась. Совсем).
Сергей_25: При всём том, что в сериале играли и Смоляков, и Александрова, он далёк от фильмов про Черкасова. И ещё... Если Александрова, Смоляков и Мерзликин в других сериалах великолепны, то Устюгов в последнее время вообще никакущий, или ему попадаются плохие режиссёры. Такое ощущение, что здесь просто решили выехать на популярных сериалах про то время. Картина не получилась от слова «совсем». Ужасные декорации заброшенных заводов, современная плитка на улицах того времени, похожий на задворки Тишинский рынок, ужасная массовка, никакущая режиссёрская работа и, как следствие бледная игра хороших актёров.
Найдуся: Очень понравилась музыка в фильме, особенно в последней сцене — проникновенно до мурашек и за душу хватает.
Татьяна Галишникова: Понравились финальные кадры. Грустно и проникновенно. Очень хорошая музыка. Трогает.
Vlem: Давайте поблагодарим за удачную работу художника и редактора заставки сериала. У них получилось интригующе, динамично и графически здорово.
фото: Россия-1
Ййева: Было очень интересно по началу. Но потом Декстер отдыхает... Просто взяли и всех перебили... никого не пощадили: ни жен, ни матерей, ни невест, ни Мальчика и даже собаку – ее за что? Просто бойня кровавая. И без кучи смертей фильм был бы интересный.
Siga11: Смешались в кучу кони, люди, диверсанты, цыгане, бандиты, библиотекари, художники и музыканты. И идея Джорджа Мартина — об убиенных в каждой серии героях. Только у Мартина смысл был, и каждый герой, и его смерть — все вливалось в общую идею саги. А тут: к чему герои? Любое движение сюжета бессмысленно. Собака, понимающая команды на немецком. Зачем? Где это помогло? Убили. Инвалид-многостаночник. Убили. Зачем был этот персонаж? Зачем его сложные отношения? Вырезание шахмат. Зачем? Разный стиль портретов художника. Ииии? Столько можно было развить всего. Столько линий и намеков, ведущих в никуда... Печально.
Зимушка: Наверное, один раз можно посмотреть такое кино, но забудется быстро) P.S. Собаку очень жалко. Понятно, что авторы решили через ее убийство показать ненависть населения к фашизму и немецкому происхождению бедолаги, но лично я этот замысел не оценила.
Gleo: Мне показалось, что погибель Ефимыча – это такая маленькая месть продюсеров России-1 продюсерам Первого канала за нескончаемую эпопею с Черкасовым. Ну взяли грех на душу, раз уж у тех все рука никак не поднимается.
ТатьянаГость22: Ужасно поступили почти со всеми героями. Я наплакалась! Мораль фильма: ни на кого нельзя в жизни положиться, кругом враги и предатели. Но фильм понравился. Очень.
АврораАврора: Вот поэтому так долго шла эта страшная война. Предателей было много.
фото: Россия-1
Анна_Ро: Досмотрела сериал. Что больше всего удивило: …странно, что сценаристы не знают, что военнопленные попадали в лагеря после освобождения из плена, а не в дома отдыха и санатории.
Jedi: С самого начала, когда нам говорят, что герои работают на Петровке, 38, и показывают какое-то непонятное, обшарпанное здание, а персонажи употребляют современные слова и выражения, видно, что это — лажа, и верить в происходящее на экране, просто невозможно.
GoldFish0712 (СПб): Просто скучно. …Думала, скоротаю время в компании приятных мужчин из МУРа, трейлер был многообещающим, а в итоге получила «Золотую Орду»-2. Если бы не моя любовь к некоторым красивым мужчинам, то я даже фоном не стала бы досматривать сию сериялу.
ЧитатьПостой, паровоз: 44 новых российских сериала осени 2022 года Odonata: Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба, этот ваш «Художник». Очень жалко времени, потраченного на эту шедевру. Финал никакой, ничего нового, все было понятно уже очень и очень давно. Ноль интриги, ноль художественной ценности, ставлю заслуженный минус этой шляпе и забываю, как страшный сон.
Совунья: …последние две серии понравились, несмотря на развесистость клюквы.
Gleo: На мой взгляд финальная серия получилась кинематографически очень профессиональная, зрелищная, при этом искренняя и пронзительная. Лучшую сюжетную концовку придумать сложно.
фото: Россия-1
1725 й: Кроме финала похвалить нечего. Столько лишних персонажей, столько лишних сцен, без которых сериал ничего бы не потерял. Все эти соседи не придали колорита, как в «Месте встречи» или «Ликвидации», много ярких и известных актеров, которые ничего не привнесли в фильм — ни Мерзликин, ни начальник милиции, ни убийства в каждой серии особо не придали трагичности.
Клавдия Малинина: Не дает покоя «Место встречи изменить нельзя». Жалкие потуги «родить шедевр», который превзойдет сериал Говорухина. Снова актеры кочуют из сериала в сериал («Мосгаз»). Александрова поражает своим неталантом, мучали сериал 3 года и разочарование 100%.
Пузырь: Ужас! Я в шоке! Я думала, что хуже, чем «Содержанки» быть не может. Оказывается, может и еще как! Какой второй сезон! Люди! Куда катится наш кинематограф? Военный детектив снять не могут. Артисты, вам самим за такие роли не стыдно? Какие бы ни были вознаграждения, вы опускаетесь на дно.
IriSi777 (Москва): Не! Ребята! Очень достойное кино! А все, кто фукает, тот сам никогда ничего подобного не снимал и не понимает, как это тяжело!
Бруни (Mосква): Мой коммент будет иметь номер 1747. Это означает, что фильм вызвал большой интерес у зрителя. И как кипели страсти. Жаль, что сериал закончился.
Фотя: Шапита шапитой, а мы сроднились — два месяца до финала по капле добирались. Практически как кошка котят вынашивает.
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