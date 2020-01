Российская короткометражка включена в конкурс Берлинале

фото: www.berlinale.de

Организаторы Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 20 февраля по 1 марта, начали объявлять программу смотра.Так, в конкурс короткометражных фильмов включена российская лента «» режиссера и художника анимационного кино Саши Свирского . В целом в этом конкурсе будет представлено 24 фильма из 18 стран, в жюри вошли венгерский режиссер анимационного кино, турецкий куратори режиссер из ЛесотоКроме того на питчинге сериалов для копродукции будет представлен новый проект Лили ».В программе уже готовых сериалов будете показаны проект звезды « Как я встретил вашу маму » (Dispatches from Elsewhere), спродюсированный Кейт Бланшетт для австралийского телевидения сериал «» (Stateless), а также мини-сериал Дэмьена Шазелла для Netflix « Водоворот » (The Eddy).В рамках специальных показов на Берлинале состоятся премьеры картин «» (Charlatan) Агнешки Холланд, «» (Minamata) Джонни Деппом в главной роли, документального сериала «», посвященного Хиллари Клинтон, единственной режиссерской работы скончавшегося в 2018 году исландского композитора Йоханна Йоханссона » (Last and First Men) и новой документальной картины Цзя Чжанкэ » (Yi Zhi You Dao Hai Shui Bian Lan).