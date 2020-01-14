Российская короткометражка включена в конкурс Берлинале

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В прокате с 30 июля.

«Маяк»: Сатанинское танго, или хоррор о бездне вины

Смотр пройдет с 12 по 23 мая.

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20 самых ожидаемых иностранных фильмов 2020 года

От «Маяка» до «Вечного света», от Кристофера Нолана до Спайка Ли