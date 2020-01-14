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Российская короткометражка включена в конкурс Берлинале

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14 января 2020
Организаторы Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 20 февраля по 1 марта, начали объявлять программу смотра.

Российская короткометражка включена в конкурс Берлинале
фото: www.berlinale.de

Так, в конкурс короткометражных фильмов включена российская лента «Мой галактический близнец Галактион» режиссера и художника анимационного кино Саши Свирского. В целом в этом конкурсе будет представлено 24 фильма из 18 стран, в жюри вошли венгерский режиссер анимационного кино Река Букси, турецкий куратор Фатма Чолакоглу и режиссер из Лесото Лемоханг Иеремия Мозезе.

Кроме того на питчинге сериалов для копродукции будет представлен новый проект Лили и Михаила Идовых «Пешки».

В программе уже готовых сериалов будете показаны проект звезды «Как я встретил вашу маму» Джейсона Сигела «Послания из другого мира» (Dispatches from Elsewhere), спродюсированный Кейт Бланшетт для австралийского телевидения сериал «Без гражданства» (Stateless), а также мини-сериал Дэмьена Шазелла для Netflix «Водоворот» (The Eddy).

В рамках специальных показов на Берлинале состоятся премьеры картин «Шарлатан» (Charlatan) Агнешки Холланд, «Минамата» (Minamata) Эндрю Левитаса с Джонни Деппом в главной роли, документального сериала «Хиллари», посвященного Хиллари Клинтон, единственной режиссерской работы скончавшегося в 2018 году исландского композитора Йоханна Йоханссона «Последний и первый человек» (Last and First Men) и новой документальной картины Цзя Чжанкэ «Плыть, пока море не станет голубым» (Yi Zhi You Dao Hai Shui Bian Lan).
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Кино-театр.ру расскажет о Берлинском кинофестивале
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