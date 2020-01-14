Российская короткометражка включена в конкурс Берлинале

Организаторы Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 20 февраля по 1 марта, начали объявлять программу смотра.
фото: www.berlinale.de
Так, в конкурс короткометражных фильмов включена российская лента «Мой галактический близнец Галактион» режиссера и художника анимационного кино Саши Свирского. В целом в этом конкурсе будет представлено 24 фильма из 18 стран, в жюри вошли венгерский режиссер анимационного кино Река Букси, турецкий куратор Фатма Чолакоглу и режиссер из Лесото Лемоханг Иеремия Мозезе.
Кроме того на питчинге сериалов для копродукции будет представлен новый проект Лили и Михаила Идовых «Пешки».
В рамках специальных показов на Берлинале состоятся премьеры картин «Шарлатан» (Charlatan) Агнешки Холланд, «Минамата» (Minamata) Эндрю Левитаса с Джонни Деппом в главной роли, документального сериала «Хиллари», посвященного Хиллари Клинтон, единственной режиссерской работы скончавшегося в 2018 году исландского композитора Йоханна Йоханссона «Последний и первый человек» (Last and First Men) и новой документальной картины Цзя Чжанкэ «Плыть, пока море не станет голубым» (Yi Zhi You Dao Hai Shui Bian Lan).