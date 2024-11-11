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Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»

интервью >>
11 ноября 2024
Режиссер из Казахстана Аскар Узабаев снял в России успешную комедию «Теща» и фильм о группе «Руки вверх!», который еще идет в прокате, но уже успел стать одним из самых кассовых российских байопиков. За плечами постановщика сотни музыкальных клипов и путь от одного из основателей казахстанского клипмейкерства до режиссера острого социального кино, получившего признание на международных фестивалях. В беседе с Кино-Театр.Ру Аскар вспомнил, как впервые взял в руки видеокамеру, поделился историей своего перехода от клипов к большому кино и видением отличий между киноиндустриями Казахстана и России.

Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»
фото: Архив Кинокомпании ТЕМП

Аскар, расскажите, как вообще у вас в руках впервые оказалась видеокамера? С чего все началось?

Когда я был в 7-м или 8-м классе, в кабинете у своего отца, который тогда работал учителем и курировал школы во всей Жамбылской области Казахстана, я нашел видеокамеру и попросил забрать ее домой. Я начал разбираться, как она работает, позвал друзей. И в огороде с ребятами мы стали снимать маленькие сценки. Но камера у меня то появлялась, то исчезала, потому что отец ее забирал на работу. И когда я его очень сильно просил, он ее мне снова привозил. И я продолжал что-то снимать.

В начале вашей карьеры вы снимали музыкальные клипы. Их у вас действительно более 500?

Да, я снимал очень много клипов, потому что уже студентом с первого курса начал работать на студии видеомонтажером и оказался в той самой творческой среде, где познакомился с ребятами из музыкальной индустрии. Тогда и начались первые пробы пера. Когда я окончил вуз, большое кино в Казахстане еще только начинало развиваться, зато шоу-бизнес был на подъеме, поэтому я продолжил снимать клипы. Выпускал их по 3-4 за месяц. Съемки клипов именно в Казахстане были не так развиты, и зачастую казахстанские исполнители ездили за этим в Россию. Но с появлением меня и студии «567» все повернулось в сторону молодых режиссеров в Казахстане. Так что если говорить о казахстанском клипмейкерстве, то, навеное, меня можно считать одним из его отцов-основателей.

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А какой из клипов вы считаете самым значимым для себя?

В то время в основном все пели попсу, на которую тогда был спрос. И в какой-то момент я так сильно устал от этой музыки, что решил сам спродюсировать проект. Я нашел талантливого парня Ерболата Кудайбергенова, сразу сказал ему, что я не продюсер, но знаю, как продвигать его музыку. И два его клипа для меня действительно очень важны — «Мен қазақпын» и «Бiздiн Жигиттер». Эти клипы я снимал за свои деньги, и в то время в музыкальной индустрии они произвели небольшую революцию, так как мы показали, что можно было петь песни не только о любви. Мы были таким музыкальным национал-патриотичным проектом и использовали этнические инструменты, делали музыку в жанре «рэп» и «R&B» и пели о нации и о крутых парнях, что вызвало резонанс.

Как произошел ваш переход из клипмейкерства в кино?

В Казахстане есть такой известный продюсер Баян Алагузова. У нее было очень много музыкальных проектов, и она предложила мне снять клип для певицы Айгуль Иманбаевой в виде небольшого короткометражного фильма. Там была история любви мальчика и девочки в детском доме. И тогда я даже не предполагал, что она решила меня таким образом проверить, способен ли я быть кинорежиссером.

После того, как я ей сдал клип, она сказала: «Я хочу снимать кино. У меня есть одна задумка, давай попробуем что-то с ней сделать». И в в 2010-м, когда мне было 25 лет, я снял свой первый фильм «Коктейль для звезды», который оказался коммерчески успешным. Это была такая лирическая мелодрама, история Золушки — девочки из детдома, которая становится певицей, известной на весь Казахстан. В то время казахстанское кино особо даже не снималось. И на этом примере все увидели, что на национальное кино зритель идет. У нас был бешеный ажиотаж, большой бокс-офис для того времени. И это двинуло индустрию — люди начали снимать кино в Казахстане.

Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»
фото: Архив Кинокомпании ТЕМП

Что для вас было самым сложным в этом переходе в большое кино?

В тот момент самым тяжелым для меня была нехватка именно опыта, непонимание, что клипы и кино — разные вещи. И в самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки и люди разговаривают, а я должен теперь работать с актерами. Музыка же очень многие моменты сглаживает. А в кино мне пришлось все делать по наитию, разбираться, насколько актер хорошо играет и как должна себя вести камера. Благо, что в моем первом фильме все же было много музыки, потому что героиня была певицей. И получился такой не мюзикл, но музыкальный фильм. И в итоге я начал учиться у кино. Благодаря Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, которую я закончил, мы смотрели очень много хорошего иностранного и национального кино. И сам я киноман, и очень многие фильмы меня вдохновляют. Я многое брал оттуда.

Вы активно участвовали в КВН и даже играли в Премьер-лиге. Как этот опыт повлияли на вашу карьеру в киноиндустрии?

В КВН я начал играть еще в школе, потом меня пригласили в городскую команду, затем я переехал в Алматы и начал играть за университет международных языков, затем за сборную Казахстана «Астана.kz». Но КВН для меня никогда не являлся приоритетом, потому что я знал, что буду кинорежиссером. Он научил меня остроумию, ситуативному юмору, гэгам. И при создании комедий это очень сильно помогает. Я иногда применяю квновский опыт. Как оказалось, все квнщики, с которыми я играл тогда, стали либо продюсерами, либо кинорежиссерами — все они снимают комедии, и очень успешно.

Смотреть онлайн Фильм Аскара Узабаева «Счастье»
Расскажите о манифесте «Партизанского кино», который вы вместе с другими кинематографистами подписали около 10 лет назад. В чем была его суть? И как он повлиял на киноиндустрию в Казахстане?

Мы с моим другом Адильханом Ержановым в какой-то момент поняли, что все в Казахстане снимают комедии. Хорошо ли это для людей? В стране очень много проблем, а люди об этом не могут поговорить. И мы решили выпустить манифест, обозначив в нем, что мы хотим снимать острое социальное кино. Чтобы и правительство, и зрители понимали, что в стране есть множество серьезных вопросов, требующих внимания и решений. И для этого нужно именно авторское кино, и через кинофестивали мы можем быть услышаны. Мы начали двигаться в этом направлении, но меня тогда засосала волна комедий, которые мне предлагали снимать, а на авторское кино никто вообще не давал денег. На такие проекты нужно было ходить годами выпрашивать финансирование. И я в какой-то момент разочаровался, что нас никто не поддержал. Но Адильхан, тем не менее, нашел в себе силы снимать только авторское кино. И это у него очень хорошо получается. Сейчас я рад, что на авторское кино даются государственные деньги и предоставляются возможности его снимать. Сам я сейчас тоже буду готовиться к своим двум авторским фильмам.

Ваш фильм «Счастье» на тему домашнего насилия получил приз зрительских симпатий в секции «Панорама» на Берлинском кинофестивале. Что вас побудило обратиться к столь сложной и болезненной теме?

Тогда был очень сложный период в моей жизни — я уже не хотел снимать сериалы, потому что меня от них уже тошнило, у меня не было сил разговаривать на телеканалах с людьми, которые ни разу не написали ни один сценарий, но учили, как надо делать кино. Для меня в тот момент все превратилось в день сурка, я уже не понимал, хочу ли я быть режиссером. И мне опять позвонила мой первый продюсер Баян Алагузова, которая сама тогда пережила страшное бытовое насилие, и предложила снять об этом кино. После некоторого обсуждения мы решили, что этот фильм будет не про нее лично, а универсальной историей про всех женщин в этой ситуации, чтобы каждая здесь увидела себя. Мы со сценаристом Асем Жапишевой, которая сняла много документальных фильмов про семейно-бытовое насилие, начали сотрудничать и писать сценарий к фильму «Счастье». Меня тогда поразила фраза Баян, которая сказала: «Ну для чего-то же я выжила». И я подумал, ну, значит, я выжил, чтобы сделать этот фильм. Это для меня был очень важный вызов. И после того, как фильм вышел, после того, как его приняли, он получил приз на Берлинале, я понял, что я еще в деле.

Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»
фото: предоставлено Централ Партнершип

Есть ли еще какие-то остросоциальные темы, которые вас тревожат и вы бы хотели снять об этом кино?

В Казахстане до сих пор очень остро стоит проблема ранней беременности. И очень часты случаи, когда детей находят в выгребных ямах. Мне бы хотелось затронуть тему раннего материнства, что родители не могут объяснить девочкам и мальчикам, что такое ранняя беременность и что это за ответственность. Плюс, мы мусульманское государство, где все ранние половые связи порицаются, но при этом никто не говорит об этой проблеме. И у меня есть идея снять кино об этом, о переживаниях молодой девушки и не только.

Вы считаетесь первым казахстанским режиссером, снявшим коммерчески успешную комедию «Коктейль для звезды». А как по вашему, кино обязательно должно быть коммерчески успешным?

После «Счастья» я снял ещё один фильм про голодомор и сделал его именно таким, каким и хотел — без слов, с двумя актерами: в кадре муж и жена идут по степи. Ни коммерческого успеха, ни фестивального я не приобрел, но сейчас я с помощью монтажа пытаюсь сделать его более зрительским. Вообще, лично для меня кино — это и способ развлечения, и способ взглянуть внутрь себя, поговорить о той или иной проблеме. Хорошо, когда у автора получается сделать кино, которое и коммерчески успешно, и востребовано фестивалями. Это высший пилотаж. Но должно ли кино зарабатывать? Наверное, все-таки должно, потому что тот труд, который ты тратишь на создание кино, он должен хоть чуть-чуть тебе приносить выгоду и силы для того, чтобы можно было творить дальше.

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Вы снимали кино в Казахстане и в России. Как вы сами ощущаете разницу в работе над проектами в этих странах?

Именно технический процесс не особо отличается, но в России ты можешь себе позволить чуть больше масштаба за счет бюджета. И тем, кроме комедийных, тоже очень много. Большая разница заключается в том, что в России киноиндустрия уже налажена. А в Казахстане она только в зачаточном состоянии. Разница между казахскими киноделами и российскими в том, что здесь есть большие продюсеры, которые сами работали в кино. И они понимают, как это делается, хорошо знают процесс с разных сторон. А в Казахстане они думают, что все работает так — ты принес сейчас 100, а завтра забрал 200. Они же не понимают, что это большой процесс и иногда можно и не заработать ничего. В Казахстане вообще пока мало образованных продюсеров. Поэтому я свои фильмы пытаюсь продюсировать сам.

Планируете ли вы еще снимать в Казахстане?

Была смешная история — последний раз два года назад я питчинговался в казахстанском центре кино. Тогда президент объявил год борьбы с коррупцией, и я придумал очень смешную комедию про коррупционера, который попадает в аул, который он годами обкрадывал, и оказывается все время недоволен, что в нем нет каких-то простых бытовых вещей. Я подал эту историю на питчинг, и меня зарубили, сказали, зачем снимать такое кино. Я им пытался доказать, что сам президент объявил борьбу с коррупцией и что если они отказываются про это снимать фильм, то это что ни на есть коррупционная схема. В итоге со всеми поругался, хлопнул дверью и ушел со словами «Вас не победить». Наверное, нужно, чтобы прошло еще какое-то время, чтобы что-то изменилось. Вообще приходит очень много предложений по Казахстану, но пока я отказываюсь. Если я вернусь в Казахстан, то только снимать авторское кино.

Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»
фото: Архив Кинокомпании ТЕМП

Ваш фильм «Теща» имел большой успех в российском прокате и собрал более 660 млн рублей. Как вы думаете, что прежде всего подкупило зрителей?

«Теща» — это адаптация моего фильма «Келинка тоже человек». Когда я приехал в Россию и начал общаться с продюсерами, у всех был запрос именно на комедию. И я подумал, что если делать здесь семейное кино, то нужно брать народных героев — тещу и зятя. Про них так много шуток, анекдотов. Потом мне пришло в голову, что этих героев могут сыграть Лариса Гузеева и Гарик Харламов, и именно такое кино соберет в прокате. Я сделал презентацию, пошел по продюсерам, но все они крутили у виска и говорили, что никогда эти два актера не сойдутся, что они враги и друг друга ненавидят. Хотя они даже физически не были знакомы. Но потом моя презентация попала на стол к Тимуру Вайнштейну, и когда он ее увидел, то сказал: «Все, я берусь, они будут сниматься, это супер-концепт». И мне перезвонили и сказали, что актеры подтвердились. Единственное, что поправили в изначальной задумке, — эта история стала новогодней.

Как вы попали в проект «Руки Вверх!», который уже стал самым успешным российским музыкальным байопиком? И были ли сами поклонником этой группы?

Сразу после «Тёщи» мне предложили снять этот фильм. Я сначала не поверил — снять фильм про такую легендарную группу, на которой я тоже вырос. Поэтому я, конечно, согласился. Послал себе такой месседж — все мы под эту группу целовались. Затем мы познакомились с Сергеем Жуковым, обсудили, как это должно выглядеть, ушли в написание сценария и сняли кино.

Смотреть онлайн Фильм Аскара Узабаева «Теща»
Вы стали партнером кинокомпании SoFilm. Расскажите о ваших совместных планах на будущее.

В SoFilm я стал соучредителем вместе с Алексеем Степановым. У нас уже целый ряд проектов, но не обо всех я пока могу говорить. Совместно с компанией Team Film мы делаем сериал «Бедные Патрики», где одну из главных ролей сыграет Нурлан Сабуров. Это будет его первый выход в сериальную индустрию. Эту историю я придумал, прожив на Патриках около двух лет и увидев, как там все обстоит на самом деле — какие Патрики фальшивые и какие настоящие. Богатых людей там не так много, как мы думаем. И хотелось как раз посмотреть на все с юмором — на все эти рестораны, половина из которых убыточные, и что в этих местах с мишленовскими звездами работают в основном люди из Средней Азии. Раньше я часто бывал на Патриках в одном ресторане, который сейчас уже закрылся, специально садился между открытой кухней и залом и смотрел то в одну сторону, то в другую. И на кухне жизнь кипела, бурлила, была настоящей. Я часто выходил покурить во внутренний дворик и пообщаться с работниками ресторана. И вот у них жизнь была самой что ни на есть настоящей. Хотелось бы об этом как раз и рассказать в сериале.

Еще один проект — «День вне зависимости» — мы делаем совместно с Arna Media. Это история про известного актера и медийную личность, у которого куча зависимостей. И однажды он становится героем реалити-шоу, в котором должен прожить хотя бы один день без своих зависимостей. Но, естественно, The Show Must Go On. И главный герой, проходя через все это, осознает, что в том, что с ним происходит, виноваты не все вокруг, а только он сам.

Что для вас главное в профессии режиссера?

Самое главное — это быть искренним. И мне бы хотелось, чтобы зрители заходили в кинозал одними, а выходили уже другими. Чтобы фильм оставлял в них какие-то чувства. Это, прежде всего, касается авторского кино. А в индустриальном кино самое главное — отвоевывать свои идеи, не отходить от них.

«Руки вверх». Трейлер №2

Людмила Филоненко
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