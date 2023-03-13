«Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу»

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар», итоги которой вновь были довольно предсказуемы. Лучшим фильмом признан «Всё везде и сразу
».
Фантастическая комедия рассказывает об Эвелин, которая получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Фильм сняли Дэн Кван
и Дэниэл Шайнерт
, дуэт режиссеров, работающих под творческим псевдонимом «Дэниэлсы».
«Всё везде и сразу», заявленный в 11 номинациях, был отмечен в 7 из них — в том числе за режиссуру, сценарий и актерские работы Мишель Йео
и Ке Хюи Куан
за роли первого и второго планов соответственно. Лучшим актером стал Брендан Фрейзер
, сыгравший в драме «Кит
». Так, победы этих картин сделали студию А24 лидером премии по количеству статуэток.
Полный список номинантов на премию «Оскар»:
Лучший фильм
— «Всё везде и сразу» (читать рецензию
)
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды
»
«Банши Инишерина» (читать рецензию
)
«Элвис»
«Фабельманы» (читать рецензию
)
«Тар»
«Топ Ган: Мэверик
»
«Говорят женщины
»
«Треугольник печали» (читать рецензию
)
Лучший режиссер
— Дэн Кван и Дэниел Шайнерт («Всё везде и сразу»)
Мартин Макдонах («Банши Инишерина»)
Стивен Спилберг («Фабельманы»)
Тодд Филд («Тар»)
Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)
Лучший актер
— Брендан Фрейзер («Кит»)
Остин Батлер («Элвис»)
Пол Мескал («Солнце мое»)
Билл Найи («Жить»)
Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
Лучшая актриса
— Мишель Йео («Всё везде и сразу»)
Кейт Бланшетт («Тар»)
Ана де Армас («Блондинка»)
Андреа Райзборо («Ради Лесли»)
Мишель Уильямс («Фабельманы»)
Лучший актер второго плана
— Ке Хюи Куан
(«Всё везде и сразу»)
Брайан Тайри Генри
(«Дамба
»)
Джадд Хирш
(«Фабельманы»)
Брендан Глисон
Барри Кеоган
(«Банши Инишерина»)
Лучшая актриса второго плана
— Джейми Ли Кёртис
(«Всё везде и сразу»)
Анджела Бассетт
(«Черная пантера: Ваканда навеки
»)
Хонг Чау
(«Кит»)
Керри Кондон
(«Банши Инишерина»)
Стефани Сюй
(«Всё везде и сразу»)
Лучший оригинальный сценарий
— «Всё везде и сразу»
«Банши Инишерина»
«Фабельманы»
«Тар»
«Треугольник печали»
Лучший адаптированный сценарий
— «Говорят женщины
»
«На Западном фронте без перемен»
«Достать ножи: Стеклянная луковица
»
«Жить»
«Топ Ган 2: Мэверик»
Лучший иностранный фильм
— «На Западном фронте без перемен»
«Аргентина, 1985»
«Близко»
«Иа»
«Тихоня»
Лучший анимационный фильм
— «Пиноккио Гильермо Дель Торо» (читать рецензию
)
«Марсель — ракушка в ботинках
»
«Кот в сапогах: Последнее желание
»
«Морской монстр
»
«Я краснею
»
Лучший оператор
— «На Западном фронте без перемен»
«Тар»
«Элвис»
«Империя света
»
«Бардо
»
Лучшая песня
— Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция
»)
Applause («Теперь вместе»)
Hold My Hand («Топ Ган: Мэверик»)
Lift Me Up («Черная пантера: Ваканда навеки»)
This Is a Life («Всё везде и сразу»)
Лучшая музыка
— «На Западном фронте без перемен»
«Вавилон
»
«Банши Инишерина»
«Всё везде и сразу»
«Фабельманы»
Лучший монтаж
— «Всё везде и сразу»
«Банши Инишерина»
«Элвис»
«Тар»
«Топ Ган: Мэверик»
Лучшая работа художника-постановщика
— «На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Вавилон»
«Элвис»
«Фабельманы»
Лучший звук
— «Топ Ган: Мэверик»
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Бэтмен
» (читать рецензию
)
«Элвис»
Лучшие костюмы
— «Черная пантера: Ваканда навеки»
«Вавилон»
«Элвис»
«Всё везде и сразу»
«Миссис Харрис едет в Париж
»
Лучшие грим и прически
— «Кит»
«На Западном фронте без перемен»
«Бэтмен»
«Черная пантера: Ваканда навеки»
«Элвис»
Лучшие визуальные эффекты
— «Аватар: Путь воды»
«Черная пантера: Ваканда навеки»
«Бэтмен»
«На Западном фронте без перемен»
«Топ Ган: Мэверик»
Лучший документальный фильм
— «Навальный»
«Все, что дышит»
«Вся красота и кровопролитие
»
«Огонь любви»
«Дом из осколков»
Лучший короткометражный документальный фильм
— «Заклинатели слонов
»
«Выход
»
«Как измеряется год?»
«Эффект Марты Митчелл»
«Незнакомец у ворот»
Лучший короткометражный игровой фильм
— «Прощание по-ирландски»
«Ивалу»
«Ученица»
«Ночная поездка»
«Красный чемодан»
Лучший короткометражный анимационный фильм
— «Мальчик, крот, лис и конь
»
«Летающий моряк»
«Торговцы льдом»
«Мой год членов»
«Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это»
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