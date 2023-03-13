Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу»

13 марта
2023 год

Новости кино >>
13 марта 2023
В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар», итоги которой вновь были довольно предсказуемы. Лучшим фильмом признан «Всё везде и сразу».

«Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу»

Фантастическая комедия рассказывает об Эвелин, которая получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Фильм сняли Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, дуэт режиссеров, работающих под творческим псевдонимом «Дэниэлсы».

«Всё везде и сразу», заявленный в 11 номинациях, был отмечен в 7 из них — в том числе за режиссуру, сценарий и актерские работы Мишель Йео и Ке Хюи Куан за роли первого и второго планов соответственно. Лучшим актером стал Брендан Фрейзер, сыгравший в драме «Кит». Так, победы этих картин сделали студию А24 лидером премии по количеству статуэток.

Полный список номинантов на премию «Оскар»:

Лучший фильм — «Всё везде и сразу» (читать рецензию)

«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Банши Инишерина» (читать рецензию)
«Элвис»
«Фабельманы» (читать рецензию)
«Тар»
«Топ Ган: Мэверик»
«Говорят женщины»
«Треугольник печали» (читать рецензию)

Лучший режиссер — Дэн Кван и Дэниел Шайнерт («Всё везде и сразу»)

Мартин Макдонах («Банши Инишерина»)
Стивен Спилберг («Фабельманы»)
Тодд Филд («Тар»)
Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучший актер — Брендан Фрейзер («Кит»)

Остин Батлер («Элвис»)
Пол Мескал («Солнце мое»)
Билл Найи («Жить»)
Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)

Лучшая актриса — Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Кейт Бланшетт («Тар»)
Ана де Армас («Блондинка»)
Андреа Райзборо («Ради Лесли»)
Мишель Уильямс («Фабельманы»)

Лучший актер второго планаКе Хюи Куан («Всё везде и сразу»)

Брайан Тайри ГенриДамба»)
Джадд Хирш («Фабельманы»)
Брендан Глисон
Барри Кеоган («Банши Инишерина»)

Лучшая актриса второго планаДжейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)

Анджела БассеттЧерная пантера: Ваканда навеки»)
Хонг Чау («Кит»)
Керри Кондон («Банши Инишерина»)
Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)

Лучший оригинальный сценарий — «Всё везде и сразу»

«Банши Инишерина»
«Фабельманы»
«Тар»
«Треугольник печали»

Лучший адаптированный сценарий — «Говорят женщины»

«На Западном фронте без перемен»
«Достать ножи: Стеклянная луковица»
«Жить»
«Топ Ган 2: Мэверик»

Лучший иностранный фильм — «На Западном фронте без перемен»

«Аргентина, 1985»
«Близко»
«Иа»
«Тихоня»

Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо Дель Торо» (читать рецензию)

«Марсель — ракушка в ботинках»
«Кот в сапогах: Последнее желание»
«Морской монстр»
«Я краснею»

Лучший оператор — «На Западном фронте без перемен»

«Тар»
«Элвис»
«Империя света»
«Бардо»

Лучшая песня — Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»)

Applause («Теперь вместе»)
Hold My Hand («Топ Ган: Мэверик»)
Lift Me Up («Черная пантера: Ваканда навеки»)
This Is a Life («Всё везде и сразу»)

Лучшая музыка — «На Западном фронте без перемен»

«Вавилон»
«Банши Инишерина»
«Всё везде и сразу»
«Фабельманы»

Лучший монтаж — «Всё везде и сразу»

«Банши Инишерина»
«Элвис»
«Тар»
«Топ Ган: Мэверик»

Лучшая работа художника-постановщика — «На Западном фронте без перемен»

«Аватар: Путь воды»
«Вавилон»
«Элвис»
«Фабельманы»

Лучший звук — «Топ Ган: Мэверик»

«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Бэтмен» (читать рецензию)
«Элвис»

Лучшие костюмы — «Черная пантера: Ваканда навеки»

«Вавилон»
«Элвис»
«Всё везде и сразу»
«Миссис Харрис едет в Париж»

Лучшие грим и прически — «Кит»

«На Западном фронте без перемен»
«Бэтмен»
«Черная пантера: Ваканда навеки»
«Элвис»

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Путь воды»

«Черная пантера: Ваканда навеки»
«Бэтмен»
«На Западном фронте без перемен»
«Топ Ган: Мэверик»

Лучший документальный фильм — «Навальный»

«Все, что дышит»
«Вся красота и кровопролитие»
«Огонь любви»
«Дом из осколков»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов»

«Выход»
«Как измеряется год?»
«Эффект Марты Митчелл»
«Незнакомец у ворот»

Лучший короткометражный игровой фильм — «Прощание по-ирландски»

«Ивалу»
«Ученица»
«Ночная поездка»
«Красный чемодан»

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Мальчик, крот, лис и конь»

«Летающий моряк»
«Торговцы льдом»
«Мой год членов»
«Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы
«А кто имеет право отменять?»: Голди Хоун о «культуре отмены»
«Миллионер из трущоб»: О, счастливчик!
Лента «Всё везде и сразу» признана лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США
«Отец»: Коридор затмений
Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили за фильм «Всё везде и сразу» премию Гильдии режиссеров Америки
Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс
Беспощадный пиар: На какие хитрости шли актёры, чтобы выиграть премию «Оскар»
Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар»
Фильмы «Фабельманы», «Всё везде и сразу» и «Банши Инишерина» номинированы на «Оскар»
«Зеленая книга»: Быть или кататься
«Капернаум»: Без бумажки — ты букашка
Никита Михалков заявил, что «Оскар» противоречит российским ценностям
«Вопиющий волюнтаризм членов комиссии»: Андрей Звягинцев прокомментировал свой уход из Российского оскаровского комитета
Павел Чухрай покидает пост председателя Российского оскаровского комитета
Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в этом году
Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощёчину на «Оскаре»
Бриллиантовая бабочка: Никита Михалков предложил создать евразийский аналог премии «Оскар»
Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
«Подельники», «Красавица и дракон» и еще 8 фильмов апреля
Поиск по меткам
Оскар
персоны
Гильермо Дель ТороМишель ЙеоДжонатан Ке КванДжейми Ли КёртисБрендан Фрейзер
фильмы
Аватар 2Банши ИнишеринаВсё везде и сразуВыходГоворят женщиныКитНа Западном фронте без переменТарТоп Ган: МэверикТреугольник печали

фотографии >>
«Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу» фотографии
«Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу» фотографии
«Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу» фотографии
«Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Пушкин
11 марта ушёл из жизни актёр Виктор Пушкин.
Нина Ярова
11 марта ушла из жизни актриса Нина Ярова.
Владимир Косулин
10 марта ушёл из жизни актёр Владимир Косулин.
Ольга Катаева
9 марта ушла из жизни актриса Ольга Катаева.

День рождения >>

Ирина Алфёрова
Варвара Владимирова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Нодар Шашик-оглы
Аннабет Гиш
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Уильям Эйч Мэйси
Дебора Раффин
Кая Скоделарио
Эмиль Хирш
все родившиеся 13 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram