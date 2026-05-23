Началась подготовка к возвращению сериала «Зёма»

Началась подготовка к производству новой части медиафраншизы «Зёма». Восьмисерийный сезон получил название «Зёма. Случай в Пензе», сообщил Кино-Театр.Ру продюсер проекта Антон Карпушкин. Вместе с ним над возвращением киновселенной работают шоураннер и исполнитель главной роли Семён Молоканов, а также Макар Кожухов, который продюсировал спин-офф франшизы «Тяни, Сундук».
фото: Антон Карпушкин
Первые сезоны популярного интернет-сериала «Зёма» выходили в 2018-2019 году. За годы проект превратился в целую вселенную. В 2021 году вышел третий сезон «Зёмы», полнометражные фильмы «Зёма. Сказка на районе» и «Зёма. Новогодний замес». Помимо этого у сериала появились спин-оффы «Тяни, Сундук» и «Макс и Гусь».
В новом сериале к своим ролям вернутся актеры оригинальной франшизы Семён Молоканов (Зёма), Денис Сундуков (Сундук), Артём Бординов (Тяпа). Съемки пройдут в Пензе. Дата релиза пока не раскрывается.
По сюжету, главный герой спустя пять лет возвращается в родной провинциальный город. Его цель — без приглашения появиться на свадьбе близкого друга, погостить пару дней, отметиться и вернуться обратно в Москву. Однако лёгкой поездки не получается: герой оказывается в самой гуще странных и тревожных событий, связанных с его близким человеком.
Создатели уверяют, что это «история о том, как прошлое может настигнуть в самый неожиданный момент. Столкнувшись с серьёзными обстоятельствами, герой оказывается перед выбором — остаться в стороне или пойти на сделку с совестью ради помощи другу».
