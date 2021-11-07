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Гаэль Гарсия Берналь обернется марвеловским волком

7 ноября
2021 год

Новости кино >>
7 ноября 2021
Актер, режиссер и продюсер Гаэль Гарсия Берналь возглавит каст специального, приуроченного к Хэллоуину эпизода Marvel Studios, разрабатываемого для стриминг-сервиса Disney+, сообщает Variety.

Гаэль Гарсия Берналь
фото: Andrew Toth, FilmMagic

Вероятным прообразом героя Берналя станет «Ночной оборотень». В комиксах это прозвище носили сразу два персонажа — Джек Рассел и Джейк Гомес. Оба они могли по желанию превращаться в волка, сохраняя этом человеческое сознание. Первый появился в 1972 году в выпуске Marvel Spotlight, второй стал новым героем популярной вселенной только в 2020-м.

Детали, как и название нового проекта, пока держатся в секрете. Съемки должны начаться в 2022-м – так, чтобы к Хэллоуину проект уже вышел на стриминг-сервисе.
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